Гийом Сизерон: «У нас с Ламбьелем есть цель покататься вместе, он мой давний друг»

Теги Стефан Ламбьель танцы на льду сборная Франции сборная Швейцарии мужское катание Федерация фигурного катания Канады Гийом Сизерон Фигурное катание

Фигурист Гийом Сизерон хотел бы поставить программу со Стефаном Ламбьелем.

Партнерша Сизерона Габриэла Пападакис ставит программы в дуэте с американкой Мэдисон Хаббелл.

Ранее Федерация фигурного катания Канады отказалась от определений «мужчина» и «женщина» в парах и дуэтах, вместо этого на внутренних турнирах будут применяться понятия «фигурист А» и «фигурист Б», «поднимающий партнер» и «поднимаемый партнер», «ведомый» и «ведущий».

– Очень хорошо, что канадская федерация прокладывает путь. Нужно попробовать это, думаю, это коснется и зрителей, и фигуристов. Нужно будет оставить предубежденность, чтобы скорректировать правила.

Но давайте не будем забывать, что прежде всего мы катаемся ради удовольствия. Мы катаемся, потому что это нас вдохновляет. Каждый должен иметь возможность делать то, что он хочет. Всегда найдутся люди, которые будут против, но многие фигуристы хотят этой свободы.

Во время интервью Стефан Ламбьель сказал мне, что хотел бы откатать программу с тобой.

– Да. Я бы тоже этого хотел. Стефан – мой давний друг. У нас есть цель покататься вместе, нужно только найти время, сейчас это непросто. Было очень здорово работать вместе над произвольным танцем сезона-2018/19, хореографом которого он был. В детстве я не очень часто смотрел фигурное катание по телевизору, но если и был фигурист, фанатом которого я был, то это Стефан, – сказал Сизерон.

Олимпийская чемпионка Габриэла Пападакис готовит программы в паре с американкой Мэдисон Хаббелл

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22 комментария

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Наталья Грабовская
Ящик Пандоры открыт - ловите продолжение...)
+16
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bolelschiza
хочу дуэт Плющенко - Ягудин)
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Храбрая виолончелистка
Ой, Дениска-то заревнует)
+11
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Manatusik
Какая интересная новость!
+2
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Agura
Пора уже проводить отдельные Олимпиады для лиц с нетрадиционной ориентацией.
Пусть там развлекаются по полной.
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Юрий Костыгин
Ответ alexander bakulin
ждём встречи давних друзей на льду. разрыв пуканов у гомофобов гарантирован.
Так это давние друзья друг другу пуканы и порвут.
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Храбрая виолончелистка
Интересно, что побуждает Гийома в максимально толерантной Европе, цветущем саду по словам тов. Борреля, получившему максимальное признание болельщиков и судей в спорте, говорить ещё и об этом ? Как ниже заметили о существовании ОИ для людей с нетрадиционной ориентацией, так выступай ещё и там и т.д. Масштаб не устраивает?
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alexander bakulin
Ответ Юрий Костыгин
Так это давние друзья друг другу пуканы и порвут.
а вот и латентные подтягиваются, со своими эротическими фантазиями.
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Mi Vi
Ответ Agura
Пора уже проводить отдельные Олимпиады для лиц с нетрадиционной ориентацией. Пусть там развлекаются по полной.
Такие уже есть))
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Светлана Менова
Ответ Agura
Пора уже проводить отдельные Олимпиады для лиц с нетрадиционной ориентацией. Пусть там развлекаются по полной.
Они давно проводятся вообще-то.
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Валерий Петров
Ответ Светлана Менова
Они давно проводятся вообще-то.
Так чего они хотят от нормального спорта, с каких делов что-то ради них менять в правилах?
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22somebody22
Ответ alexander bakulin
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Так это ему сейчас 23,а к Ламбьелю он перешёл в сезоне 16-17,ему тогда 16-17 лет было,тогда как в Европе совершеннолетие,вообще,с 21 года.
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alexander bakulin
Ответ 22somebody22
И этот туда же🤦А я только недавно отметил,что он не лезет в эти эксперименты,несмотря на ориентацию. Видать,совсем в Америке и Европе туго у спортсменов с заработками.По Ламбьелю,вообще,уже тюрьма плачет,за растление несовершеннолетнего Васильевса.
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Даша Лавренова
Ответ Mi Vi
Такие уже есть))
Тогда непонятно, чего они в рамках этих игр не экспериментируют с парами. Подняли бы статус, расширили, может, и известные спортсмены бы туда переходили или выступали параллельно и в традиционных парах, и в однополых
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alexander bakulin
Ответ Наталья Грабовская
Ящик Пандоры открыт - ловите продолжение...)
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Анна Беляева
Васильевс взревнует!
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Тайга86
Ну не знаю...Если Габи с партнершей скорее всего просто покажут парное катание двух девушек...то эти два, да, безусловно талантливейших спортсмена, почему-то даже не сомневаюсь, уйдут в чувства. Не готова смотреть на подобное пока, даже не смотря на то, что оба вызывают восхищение как фигуристы.
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RashNomadKazakh
На самом деле было бы здорово если бы были однополые пары и выступали вместе с классическими так сказать. п.с. фильм Звездуны на льду.
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