Гийом Сизерон: «У нас с Ламбьелем есть цель покататься вместе, он мой давний друг»

Фигурист Гийом Сизерон хотел бы поставить программу со Стефаном Ламбьелем.

Партнерша Сизерона Габриэла Пападакис ставит программы в дуэте с американкой Мэдисон Хаббелл.

Ранее Федерация фигурного катания отказалась от определений «мужчина» и «женщина» в парах и дуэтах, вместо этого на внутренних турнирах будут применяться понятия «фигурист А» и «фигурист Б», «поднимающий партнер» и «поднимаемый партнер», «ведомый» и «ведущий».

– Очень хорошо, что канадская федерация прокладывает путь. Нужно попробовать это, думаю, это коснется и зрителей, и фигуристов. Нужно будет оставить предубежденность, чтобы скорректировать правила.

Но давайте не будем забывать, что прежде всего мы катаемся ради удовольствия. Мы катаемся, потому что это нас вдохновляет. Каждый должен иметь возможность делать то, что он хочет. Всегда найдутся люди, которые будут против, но многие фигуристы хотят этой свободы.

– Во время интервью сказал мне, что хотел бы откатать программу с тобой.

– Да. Я бы тоже этого хотел. Стефан – мой давний друг. У нас есть цель покататься вместе, нужно только найти время, сейчас это непросто. Было очень здорово работать вместе над произвольным танцем сезона-2018/19, хореографом которого он был. В детстве я не очень часто смотрел фигурное катание по телевизору, но если и был фигурист, фанатом которого я был, то это Стефан, – сказал Сизерон.

Олимпийская чемпионка Габриэла Пападакис готовит программы в паре с американкой Мэдисон Хаббелл