Железняков о дуэте Пападакис – Хаббелл: «Этот мир сошел с ума, полное сумасшествие. Я за традиционные отношения и традиционный спорт»

Теги танцы на льду сборная Франции сборная США Габриэла Пападакис Мэдисон Хаббелл Алексей Железняков Фигурное катание

Хореограф Алексей Железняков высказался о дуэте Габриэла Пападакис – Мэдисон Хаббелл.

Ранее стало известно, что фигуристки ставят программы в паре. 

Таким образом они планируют убедить Международный союз конькобежцев (ISU) разрешить выступления однополых дуэтов в парном катании и танцах на льду.  

«Этот мир сошел с ума. Я за традиционные отношения и за традиционный спорт. Это сугубо интимные вещи, которые должны оставаться при каждом человеке, кем бы он ни был.

Это уже какое-то полное сумасшествие. Учитывая то, что на Западе такое давно продвигается, а различными международными спортивными федерациями рулит как раз Запад – ни для кого это не секрет.

Я не буду удивлен, если они это продвинут и воплотят в жизнь. Они сейчас это все воплощают в своих странах, причем с бешеной скоростью», – сказал Железняков.

Везде пишут, что в фигурке разрешили однополые дуэты. Стойте, это вообще не так! 

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3 комментария

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S Olga
Редко соглашаюсь с Железняковым, но здесь такой случай, что сложно не согласиться.
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Navian
Железняков никак не мог упустить вставить свои пять копеек. В каждой бочке затыкан)
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To56
Какие еще интимные вещи? Подавляющее большинство парников и танцоров не состоят в отношениях. А в постановках они могут показывать как отношения М и Ж, так и совершенно абстрактные композиции. Или сюжеты про дружбу. Или про птичек. Или про юных пионеров. Что ж всем сразу секс в башку лезет-то! Синхронное катание никого не удивляет? А там вообще однополый свальный грех, по такой логике.
Две девочки и два мальчика тоже могут показывать совершенно разные номера. Мне вот интересно посмотреть, что они поставят.
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