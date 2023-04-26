Железняков о дуэте Пападакис – Хаббелл: «Этот мир сошел с ума, полное сумасшествие. Я за традиционные отношения и традиционный спорт»

Хореограф Алексей Железняков высказался о дуэте Габриэла Пападакис – Мэдисон Хаббелл.

Ранее стало известно, что фигуристки ставят программы в паре.

Таким образом они планируют убедить Международный союз конькобежцев (ISU) разрешить выступления однополых дуэтов в парном катании и танцах на льду.

«Этот мир сошел с ума. Я за традиционные отношения и за традиционный спорт. Это сугубо интимные вещи, которые должны оставаться при каждом человеке, кем бы он ни был.

Это уже какое-то полное сумасшествие. Учитывая то, что на Западе такое давно продвигается, а различными международными спортивными федерациями рулит как раз Запад – ни для кого это не секрет.

Я не буду удивлен, если они это продвинут и воплотят в жизнь. Они сейчас это все воплощают в своих странах, причем с бешеной скоростью», – сказал .

Везде пишут, что в фигурке разрешили однополые дуэты. Стойте, это вообще не так!