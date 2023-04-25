Тарасова о дуэте Пападакис – Хаббелл: «Мне смотреть на это было бы неинтересно. Никакой гендерной дискриминации в фигурном катании нет»
Татьяна Тарасова высказалась о дуэте Габриэлы Пападакис и Мэдисон Хаббелл.
Ранее стало известно, что Пападакис и Хаббелл ставят программы в паре.
Таким образом спортсменки планируют убедить Международный союз конькобежцев (ISU) разрешить выступления однополых дуэтов в парном катании и танцах на льду.
«Мне смотреть на это было бы неинтересно. Мне нравятся классические дуэты «мальчик-девочка».
Ерунда это все, никакой гендерной дискриминации в фигурном катании нет. Вставай в пару с мальчиком и работай», – заявила Тарасова.
Везде пишут, что в фигурке разрешили однополые дуэты. Стойте, это вообще не так!
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