Тарасова о дуэте Пападакис – Хаббелл: «Мне смотреть на это было бы неинтересно. Никакой гендерной дискриминации в фигурном катании нет»

Теги Татьяна Тарасова ISU танцы на льду сборная Франции сборная США Габриэла Пападакис Мэдисон Хаббелл Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о дуэте Габриэлы Пападакис и Мэдисон Хаббелл.

Ранее стало известно, что Пападакис и Хаббелл ставят программы в паре. 

Таким образом спортсменки планируют убедить Международный союз конькобежцев (ISU) разрешить выступления однополых дуэтов в парном катании и танцах на льду.  

«Мне смотреть на это было бы неинтересно. Мне нравятся классические дуэты «мальчик-девочка».

Ерунда это все, никакой гендерной дискриминации в фигурном катании нет. Вставай в пару с мальчиком и работай», – заявила Тарасова.

Везде пишут, что в фигурке разрешили однополые дуэты. Стойте, это вообще не так!

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5 комментариев

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Блинчик
А мне интересно! С удовольствием посмотрю, если покажут. Помню их совместную фотосессию. Габи и Мэди красотки!
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aasymlina
Ответ Блинчик
А мне интересно! С удовольствием посмотрю, если покажут. Помню их совместную фотосессию. Габи и Мэди красотки!
Согласна. Можно сказать, что это то же самое, что и синхронное катание только здесь два человека, тем более что две профи фигуристки . Будет интересно!
+4
-3
+1
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Lennuci
Ответ aasymlina
Согласна. Можно сказать, что это то же самое, что и синхронное катание только здесь два человека, тем более что две профи фигуристки . Будет интересно!
Какое ж тут синхронное если будет дуэт однополых спортсменов/ок по полной программе? Вы еще предложите синхронное назвать ЛГБТ-шным.
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Блинчик
Ответ aasymlina
Согласна. Можно сказать, что это то же самое, что и синхронное катание только здесь два человека, тем более что две профи фигуристки . Будет интересно!
В синхронном плавании две женщины плавают и ничего.
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