Тарасова о дуэте Пападакис – Хаббелл: «Мне смотреть на это было бы неинтересно. Никакой гендерной дискриминации в фигурном катании нет»

Татьяна Тарасова высказалась о дуэте Габриэлы Пападакис и Мэдисон Хаббелл.

Ранее стало известно, что и ставят программы в паре.

Таким образом спортсменки планируют убедить Международный союз конькобежцев (ISU) разрешить выступления однополых дуэтов в парном катании и танцах на льду.

«Мне смотреть на это было бы неинтересно. Мне нравятся классические дуэты «мальчик-девочка».

Ерунда это все, никакой гендерной дискриминации в фигурном катании нет. Вставай в пару с мальчиком и работай», – заявила .

Везде пишут, что в фигурке разрешили однополые дуэты. Стойте, это вообще не так!