Ромашина о женских дуэтах в фигурном катании: «Почему нет-то? Мы не привыкли, что одна девушка будет поднимать другую, но в этом есть свой эффект»

Теги танцы на льду Светлана Ромашина Габриэла Пападакис Мэдисон Хаббелл Фигурное катание

Синхронистка Светлана Ромашина высказалась об женских дуэтах в фигурном катании.

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка Габриэла Пападакис готовит программы в дуэте с американкой Мэдисон Хаббелл.

«Помню, первое время, когда появились микст‑дуэты, говорила, что я только за женское синхронное плавание. Но миксты набирают обороты, приходят мальчики заниматься. <...> 

Могу сказать, что сознание наше уже привыкает. В фигурном катании наоборот – там активно женские дуэты обсуждают.

Ну почему нет‑то? Да, мы к этому не привыкли. Не привыкли к тому, что одна девушка будет поднимать другую. Но в этом тоже есть свой эффект.

Мир не стоит на месте, спорт развивается, мы должны это принимать. Другого варианта просто нет», – сказала семикратная олимпийская чемпионка. 

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6 комментариев

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Роман Волков
Она путает СИНХРОННОЕ плавание-катание с Танцевальными дуэтами.
В западном ЛГБТК+ мире подобное вполне могут ввести, сделав Отдельными Олимпийскими видами.
Но у нас подобные Пары, по моему, подпадают под Пропаганду однополых отношений, и по этому просто Невозможны.
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Сергей Федечко
Тогда и мужские дуэты должны быть? Ээээ, пожалуй не надо, спасибо большое.
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Shveddka
Ну.... эээ... когда смотришь синхронку, то это как-то и в глаза не бросается, видимо привыкли и воспринимают как должное, в фигурном катании это дико, потому как не практиковалось
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