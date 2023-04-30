Ромашина о женских дуэтах в фигурном катании: «Почему нет-то? Мы не привыкли, что одна девушка будет поднимать другую, но в этом есть свой эффект»

Синхронистка Светлана Ромашина высказалась об женских дуэтах в фигурном катании.

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка готовит программы в дуэте с американкой .

«Помню, первое время, когда появились микст‑дуэты, говорила, что я только за женское синхронное плавание. Но миксты набирают обороты, приходят мальчики заниматься. <...>

Могу сказать, что сознание наше уже привыкает. В фигурном катании наоборот – там активно женские дуэты обсуждают.

Ну почему нет‑то? Да, мы к этому не привыкли. Не привыкли к тому, что одна девушка будет поднимать другую. Но в этом тоже есть свой эффект.

Мир не стоит на месте, спорт развивается, мы должны это принимать. Другого варианта просто нет», – сказала семикратная олимпийская чемпионка.