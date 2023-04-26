Светлана Колесниченко: «Ничего против женских дуэтов в фигурном катании не имею. Еще больше фанатов у них будет»

Теги синхронное плавание танцы на льду Светлана Колесниченко сборная России (синхронное плавание) Габриэла Пападакис Мэдисон Хаббелл Майя Дорошко Водные виды

Светлана Колесниченко поделилась мнением об однополых дуэтах в фигурном катании.

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка в танцах на льду Габриэла Пападакис готовит программы в паре с бронзовым призером Игр Мэдисон Хаббелл.

«Люди плохо привыкают к новому, часто воспринимают это в штыки, но при этом любят обсуждать. В свое время у нас микст‑дуэты воспринимали не очень хорошо, не понимали, как в нашем виде спорта будут мужчины. Теперь с 7-8 лет это воспринимается нормально, всегда кто‑то что‑то хейтит.

Ничего против женских дуэтов в фигурном катании я не имею. Еще больше фанатов у них будет», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.

«Это необычно, мне было бы интересно посмотреть. Мы тоже не сразу привыкли к мальчикам в синхронном плавании, но теперь считаем, что это красиво и интересно», – отметила партнерша Колесниченко по дуэту Майя Дорошко.

Олимпийская чемпионка Габриэла Пападакис готовит программы в паре с американкой Мэдисон Хаббелл

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1 комментарий

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smoky eyes
Вопрос в интерпретации и постановках. В синхронном девочки не показывают любовь друг к другу. Русалки, подружки, куклы и тп темы, но не однополая любовь. Посмотрим
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