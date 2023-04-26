Покровская о женских дуэтах в фигурном катании: «Это может быть интересно. В синхронном плавании девушки давно выступают вместе»

Теги синхронное плавание танцы на льду Татьяна Покровская сборная России (синхронное плавание) Габриэла Пападакис Мэдисон Хаббелл Водные виды

Татьяна Покровская поделилась мнением об однополых дуэтах в фигурном катании.

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка в танцах на льду Габриэла Пападакис готовит программы в паре с бронзовым призером Игр Мэдисон Хаббелл.

«Почему бы нет. Конечно, это может быть интересно. В синхронном плавании девушки давно выступают вместе. Им нужно попробовать.

Я тоже всегда противлюсь всему новому. Кажется, что это плохо, это невозможно, а потом оказывается очень даже интересно», – сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию.

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