Покровская о женских дуэтах в фигурном катании: «Это может быть интересно. В синхронном плавании девушки давно выступают вместе»

Татьяна Покровская поделилась мнением об однополых дуэтах в фигурном катании.

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка в танцах на льду готовит программы в паре с бронзовым призером Игр Мэдисон Хаббелл.

«Почему бы нет. Конечно, это может быть интересно. В синхронном плавании девушки давно выступают вместе. Им нужно попробовать.

Я тоже всегда противлюсь всему новому. Кажется, что это плохо, это невозможно, а потом оказывается очень даже интересно», – сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию.