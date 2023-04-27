Татьяна Данченко: «Нельзя сравнивать женские дуэты в синхронном плавании и в фигурном катании. Есть некоторые отличия»

Теги синхронное плавание танцы на льду Татьяна Данченко сборная России (синхронное плавание) Габриэла Пападакис Мэдисон Хаббелл Водные виды

Татьяна Данченко поделилась мнением о женских дуэтах в фигурном катании.

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка в танцах на льду Габриэла Пападакис готовит программы в паре с бронзовым призером Игр Мэдисон Хаббелл.

«Я думаю, тут есть некоторые отличия. Если брать парное фигурное катание, это как танец. Как танго. Мы же не можем представить себе в танго держащихся за руки двух девушек или двух мальчиков. Это все равно пара. Они танцуют в сильной связке зеркально – друг к другу лицом, в коммуникации друг с другом.

У нас – синхронное плавание. Мы как одна должны работать и редко‑редко переходим в зеркальный ракурс для какой‑то сцепки, для какой‑то изюминки – 5-10 секунд в дуэте. Остальное должно быть синхронно. Девочки у нас как тень друг дружки. У мальчиков с девочками в миксте история приближена к фигурному катанию. Много коммуникации, сцепок, танцы друг к другу лицом...

Так что, думаю, тут нельзя сравнивать женские дуэты у нас и в фигурном катании. Если они начнут выступать в синхронном фигурном катании в паре, делать синхронно дорожки, прокатки, прыжки, наверное, это будет прикольно. Но если будет коммуникация зеркальная, лицом к лицу, наверное, это будет не очень», – сказала тренер российских синхронисток.

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15 комментариев

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Ostinato
Интересно, а вот эти комментаторы в жизни когда стоят лицом к другой девушке, то тоже сразу «искра буря безумие» испытывают? Другие темы кроме «танго и пара» не рассматриваются?
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Светлана Менова
Вообще социальные танцы (танго, платину и др) уже давно танцуют партнёры одного пола, в не только м+ж. Но в ортодоксальных бальных такого, конечно, нет.
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Kareglazaya
Данченко права на 100%.
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Al561
В синхронном фигурном катании главное в борт не влететь))
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Анна Беляева
Как будто бы парные отношения - всегда любовные. Сестринских (братских), дружеских, отношений соперничества, детско-родительский, души и тела, допустим, если идти в аллюзии, не бывает и их представить на льду нельзя. Мы ни одного дуэта еще не видели, что они будут катать и по каким правилам - понятия не имеем, но уже куча озабоченных ЛГБТ-лобби нарисовалось. Третье десятилетие 21 века.Обезьяны научились общаться с людьми, готовится экспедиция на Марс, но как дело доходит до отношений в паре - только хардкор, только про любовь и половое размножение.
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B.Jones
Правильно. Но уже поздно.😁
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Биатлонная зима
Вода не лед……
И там и там не просто
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sabina_katarina
И никто ей не сказал, что танго изначально был мужским танцем. И представлять "держащихся за руки двух девушек или двух мальчиков" не надо, можно просто на ютуб сходить.
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Sne$hinka
Визуально это наверняка будет прикольно и красиво, но от темы лгбт не уйдешь, особенно если номер будет про отношения. В ФК и так кучу фанфиков сочиняют на пустом месте, а тут такое. Это всё равно будет выглядеть неловко, как будто наблюдаем за однополой парой. Но со временем аудитория, скорее всего, привыкнет.
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duffy
"Мы же не можем представить себе в танго держащихся за руки двух девушек или двух мальчиков"
Чего это?? Сто лет танго танцуют однополые дуэты. Это уже обыденность.
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Agura
Ответ Iuasamotu
Девочки в фигурном катании тоже могут чувствовать себя едиными, без всякой привязки к мужчинам. Вот, например, выступление трёх олимпийских чемпионок на шоу Тутберидзе...по словам эстетов, это выглядело шедеврально..
Это было классическое синхронное катание!
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Iuasamotu
Девочки в фигурном катании тоже могут чувствовать себя едиными, без всякой привязки к мужчинам. Вот, например, выступление трёх олимпийских чемпионок на шоу Тутберидзе...по словам эстетов, это выглядело шедеврально..
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Lukeria
Ну вообще Сизеон всегда такой холодный был, может Хаббел будет горячее))))
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Manukello
здравое мнение. приятно слышать.
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