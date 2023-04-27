Татьяна Данченко: «Нельзя сравнивать женские дуэты в синхронном плавании и в фигурном катании. Есть некоторые отличия»

Татьяна Данченко поделилась мнением о женских дуэтах в фигурном катании.

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка в танцах на льду готовит программы в паре с бронзовым призером Игр Мэдисон Хаббелл.

«Я думаю, тут есть некоторые отличия. Если брать парное фигурное катание, это как танец. Как танго. Мы же не можем представить себе в танго держащихся за руки двух девушек или двух мальчиков. Это все равно пара. Они танцуют в сильной связке зеркально – друг к другу лицом, в коммуникации друг с другом.

У нас – синхронное плавание. Мы как одна должны работать и редко‑редко переходим в зеркальный ракурс для какой‑то сцепки, для какой‑то изюминки – 5-10 секунд в дуэте. Остальное должно быть синхронно. Девочки у нас как тень друг дружки. У мальчиков с девочками в миксте история приближена к фигурному катанию. Много коммуникации, сцепок, танцы друг к другу лицом...

Так что, думаю, тут нельзя сравнивать женские дуэты у нас и в фигурном катании. Если они начнут выступать в синхронном фигурном катании в паре, делать синхронно дорожки, прокатки, прыжки, наверное, это будет прикольно. Но если будет коммуникация зеркальная, лицом к лицу, наверное, это будет не очень», – сказала тренер российских синхронисток.