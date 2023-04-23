Алена Косторная выпустила новое видео на своем ютуб-канале. Она рассказала, как установила брекеты
Алена Косторная выпустила новое видео на своем ютуб-канале.
Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию рассказала, как установила брекеты.
Косторная и Куница представили короткую программу для нового сезона
У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам
Мне вот 3 года носить, эх))
Монетизация улыбки, почему бы и нет?
снова в блогерство и журналистику возвернулась?
А Аленка красотка такая даже с брекетами, бывает же)