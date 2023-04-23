Алена Косторная выпустила новое видео на своем ютуб-канале. Она рассказала, как установила брекеты

Теги сборная России видео пары YouTube Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная выпустила новое видео на своем ютуб-канале.

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию рассказала, как установила брекеты.

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22 комментария

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Ayla
Ответ D-r. Peter
Не поздновато-ли ?
что?)) я в 32 поставила, многие у моего врача еще позже ставят) Траньков вон тоже установил. Здоровье никогда не поздно подтянуть.
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Bashibuzuck
Очень важная информация, держите в курсе😁
+14
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+11
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Сергей Орлов
Ответ D-r. Peter
Не поздновато-ли ?
Нет, конечно
+12
-1
+11
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Андрей Рыбалко
Не понятно, зачем на сайте новость про брекеты. При этом с 9 утра идет спортивное соревнование - Битва школ. Гришин комментирует. Вполне достойно все организовано. Ни одной новости.
+3
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Ayla
у Аленки и так была красивая улыбка, чисто прикус, наверное, подтянут, максимум год походит.
Мне вот 3 года носить, эх))
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AnnaZ
Алёна такая красивая в этом видео. Я помню комментарии после ее интервью в белом пиджаке, когда она восстанавливалась после операции, не каталась и говорила, что главное - целые руки-ноги. Там писали о том, что она выглядит как тётя в возрасте.
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Тайга86
Брекеты-то ладно, это и так понятно, что красота начинается с улыбки. Пусть улыбка у красавицы Алёны станет еще прекраснее. Самое главное в этом ролике то, как опять засверкали всеми лучиками Алёнины глаза, что появилась уверенность в каждом жесте, позитивный настрой. Всё это очень радует, безусловно. Успешного следующего сезона.
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Lennuci
Это новый контракт от брекет-производителей и установщиков похоже. Аленка только пока с трудом методичку читает, еще не выучила.
Монетизация улыбки, почему бы и нет?
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gift...!
Шо?
снова в блогерство и журналистику возвернулась?
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SALMON
Ответ D-r. Peter
Не поздновато-ли ?
Ограничений по возрасту в установке брикетов нет. Я сама в 19 поставила.
+4
-3
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B.l.a.z.e
Ответ Ayla
у Аленки и так была красивая улыбка, чисто прикус, наверное, подтянут, максимум год походит. Мне вот 3 года носить, эх))
Я тоже носила три года, перед выпускным в школе сняли, но сейчас, уже спустя 9 лет, надо ставить новые, зубы пошли обратно)) Так что не запускайте как я😁
А Аленка красотка такая даже с брекетами, бывает же)
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Luisa Vi
Ответ Ayla
у Аленки и так была красивая улыбка, чисто прикус, наверное, подтянут, максимум год походит. Мне вот 3 года носить, эх))
Помню, ещё в 2019 обратила внимание, что у всей троицы проблемы с прикусом. Чем раньше, тем лучше конечно все исправлять
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Luisa Vi
Ответ Allbee
Элайнеры надо было ставить
Элайнеры помогают при небольших проблемах, прикус ими не всегда можно исправить
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Максим Медов
Читаю комментарии и вижу, что люди путают неправильный прикус и кривые зубы, а это разные вещи. "Тяжелую челюсть" исправить может только зубило хирурга.
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