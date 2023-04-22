Алена Косторная: «Надоело, когда говорят только про мои переходы и какую-то «сосайдерскую» информацию пытаются выведать»

Алена Косторная заявила, что ей надоела «сосайдерская» информация.

– Ты говорила, что часто о вас привирают или приукрашивают информацию. Можно топ бреда о вашей паре (с Георгием Куницей – Sports.ru)?

Косторная: Очень разное бывает. Даже сейчас после проката чисто случайно листала комментарии в телеграме: «В смысле, она в паре? Опять че-то придумала. А че волосы не зеленые?» И все в таком роде. Конечно, когда такое выливают, неприятно.

– Слушай, ну так же со всеми. Дудаков вообще молчит...

Косторная: Молчит, и все равно найдется тот, кто обольет помоями. Да так везде.

Куница: Или Миша Коляда.

Косторная: Который всегда уходит от ответов и все равно кому-то будет не так. У меня вот недавно было интервью, где опять меня спрашивали про переходы и вот это постоянное: «Били? Ну били же? Ну скажи, что били!» Или: «А сравни штабы!» Ненавижу это, надоело, когда говорят только про мои переходы и какую-то «сосайдерскую» информацию пытаются выведать.

– Инсайдерскую, ты хотела сказать?

Косторная: Нет, я сказала именно то, что хотела сказать. Зачем мусолить одно и то же? У меня уже началась другая жизнь.

У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам