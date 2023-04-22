Алена Косторная: «Надоело, когда говорят только про мои переходы и какую-то «сосайдерскую» информацию пытаются выведать»

Теги сборная России Елена Буянова (Водорезова) пары мужское катание Михаил Коляда переходы Георгий Куница Алена Косторная Сергей Дудаков Фигурное катание

Алена Косторная заявила, что ей надоела «сосайдерская» информация.

– Ты говорила, что часто о вас привирают или приукрашивают информацию. Можно топ бреда о вашей паре (с Георгием Куницей – Sports.ru)?

Косторная: Очень разное бывает. Даже сейчас после проката чисто случайно листала комментарии в телеграме: «В смысле, она в паре? Опять че-то придумала. А че волосы не зеленые?» И все в таком роде. Конечно, когда такое выливают, неприятно.

– Слушай, ну так же со всеми. Дудаков вообще молчит...

Косторная: Молчит, и все равно найдется тот, кто обольет помоями. Да так везде.

Куница: Или Миша Коляда.

Косторная: Который всегда уходит от ответов и все равно кому-то будет не так. У меня вот недавно было интервью, где опять меня спрашивали про переходы и вот это постоянное: «Били? Ну били же? Ну скажи, что били!» Или: «А сравни штабы!» Ненавижу это, надоело, когда говорят только про мои переходы и какую-то «сосайдерскую» информацию пытаются выведать.

– Инсайдерскую, ты хотела сказать?

Косторная: Нет, я сказала именно то, что хотела сказать. Зачем мусолить одно и то же? У меня уже началась другая жизнь.

У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам

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27 комментариев

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Екатерина Куракулова
Сосайдерскую 😂
Наконец достойное название для «источников, знакомых с ситуацией»
+24
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+22
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Анна Беляева
Ну, кабы Алена до этого с огромным удовольствием не делилась всей этой информацией из раза в раз, ее бы и не спрашивали.
+24
-5
+19
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Ягун Ягунини
До Алены только сейчас дошло, что такое журналюги, и, что в последнее время им от Алены нужны именно "сосайды"?
+13
-2
+11
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AlexFed
Сказала та, у которой по жизни язык без костей и которая с радостью ползает по всяким сомнительным интервью, лишь бы не забывали.
+10
-5
+5
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Светлана Менова
Не поняла, причём здесь Дудаков? Он тоже пишет комментарии в телеграме? Что за идиотские вопросы 🤦‍♀️
+8
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+3
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lanfqk
Алена права, поддерживаю в данном случае на все 100.
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AlexFed
Ответ Veronika spuria
Зато у некоторых язык костлявый, слова связать не могут, поэтому интервью и не дают, не умеют.
Лично я на стороне вторых. Меньше помойных интервью - меньше помойных новостей и бесполезных высосанных из пальца скандалов, от которых тошнит уже даже самих любителей поболтать как там дети на катке под ногами мешались.
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Mira Val
Молодец Аленка, точно, дерзко и смачно, как всегда)
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Додик Аксель
Хороший и точный мем появился для любителей жареного выдавать желаемое за действительное.
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Kareglazaya
Слишком уж эффектными были все эти переходы, вот журналисты и не могут о них забыть)
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Lennuci
Интервью то где обещанное вчера?
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EuhenioV
"- Надоело! Поучают, поучают!
Надоело! Поучают, поучают!
- Поучаем, поучаем ...
- Поучайте лучше ваших паучат!"- Х/Ф "Приключения Буратино".
+1
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Евгения Гринева
Так может самой не болтать лишнего? Взрослый человек уже, а фильтровать кому и что говорит не умеет
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ezhik38
Алена, такая счастливая и довольная после проката была...)
Давно такого не было. Надеюсь у них все получится...
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мистер бин
Другая жизнь - тогда так и скажи, что закончила с серьезным спортом. Хватит всем голову морочить.
+3
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Алена Иванова
Ну Алена во всём такая непостоянная. В эту идею с парным всё меньше верится. Через полгода решит вернуться в одиночное. И там не получится будет развивать свои соцсети. Удивительно как она вообще в своё время выигрывала на соревнованиях.
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EuhenioV
"Я вся такая несуразная, вся угловатая такая Такая противоречивая вся!"
— "Покровские ворота"
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Анастасия Платонова
Алёна всё попробует. И арбуз и свиной хрящик...
И действительно, зачем спрашивать, что вкуснее?
Может и так и так не плохо, просто надоедает, и хочется чего-то нового..
В молодости часто так с людьми происходит, и не только с Алёной
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АннаФ
Ответ Екатерина Куракулова
Сосайдерскую 😂 Наконец достойное название для «источников, знакомых с ситуацией»
Точной
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Анна Беляева
Ответ закрыт по беспределу
Алëнка за словом в карман не лезет)
Алене стоило бы приличное количество имеющихся у нее слов ка краз сложить в карман и лишь время от вермени туда залезать. Тогда и печалей по поводу того,что ее спрашивают не о том, о чем ей теперь хочется говорить, не было бы.
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cacaokokoko999@gmail.com
интересно,какие вопросы хотела бы услышать Алена?
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Veronika spuria
Ответ AlexFed
Лично я на стороне вторых. Меньше помойных интервью - меньше помойных новостей и бесполезных высосанных из пальца скандалов, от которых тошнит уже даже самих любителей поболтать как там дети на катке под ногами мешались.
В одном из интервью сестры - гимнастки вопросы задавали. К ним претензии будут?
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