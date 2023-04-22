Алена Косторная: «Надоело, когда говорят только про мои переходы и какую-то «сосайдерскую» информацию пытаются выведать»
Алена Косторная заявила, что ей надоела «сосайдерская» информация.
– Ты говорила, что часто о вас привирают или приукрашивают информацию. Можно топ бреда о вашей паре (с Георгием Куницей – Sports.ru)?
Косторная: Очень разное бывает. Даже сейчас после проката чисто случайно листала комментарии в телеграме: «В смысле, она в паре? Опять че-то придумала. А че волосы не зеленые?» И все в таком роде. Конечно, когда такое выливают, неприятно.
– Слушай, ну так же со всеми. Дудаков вообще молчит...
Косторная: Молчит, и все равно найдется тот, кто обольет помоями. Да так везде.
Куница: Или Миша Коляда.
Косторная: Который всегда уходит от ответов и все равно кому-то будет не так. У меня вот недавно было интервью, где опять меня спрашивали про переходы и вот это постоянное: «Били? Ну били же? Ну скажи, что били!» Или: «А сравни штабы!» Ненавижу это, надоело, когда говорят только про мои переходы и какую-то «сосайдерскую» информацию пытаются выведать.
– Инсайдерскую, ты хотела сказать?
Косторная: Нет, я сказала именно то, что хотела сказать. Зачем мусолить одно и то же? У меня уже началась другая жизнь.
У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам
Наконец достойное название для «источников, знакомых с ситуацией»
Надоело! Поучают, поучают!
- Поучаем, поучаем ...
- Поучайте лучше ваших паучат!"- Х/Ф "Приключения Буратино".
Давно такого не было. Надеюсь у них все получится...
— "Покровские ворота"
И действительно, зачем спрашивать, что вкуснее?
Может и так и так не плохо, просто надоедает, и хочется чего-то нового..
В молодости часто так с людьми происходит, и не только с Алёной