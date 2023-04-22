Сергей Росляков: «Считаю пару Косторной и Куницы очень перспективной. Задача на ближайший сезон – попадание в основной состав сборной»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Сергей Росляков Фигурное катание

Тренер Сергей Росляков оценил перспективы Алены Косторной и Георгия Куницы.

Сегодня фигуристы выступили с короткой программой на Всероссийском фестивале балетов на льду в Москве.

«Прокат вышел не самый плохой, показал моменты, над которыми надо работать. Я считаю эту пару очень перспективной. Задача на ближайший сезон, думаю, – попадание в основной состав сборной.

Идея произвольной есть, она витает, из космоса то одну часть цепляем, то другую. Программа в работе, но пока анонсировать ее не будем», – сказал Росляков

У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам

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84 комментария

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Евгения Гринева
Прокат показал, что Гоша, который на 2 года дольше занимается парным, сильно уступает по всем показателям. Алене бы хорошего партнера, может уже бы и подкрутки тройные делали
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Defender64
Ещё тройной подкрут не выучили толком, а уже цель аж на следующий сезон войти в основной состав сборной.
Они хоть требованиям КМС то соответствуют сейчас?
Вот одиночницей вообще бы не стоял вопрос о вхождении в сборную - даже без 3А.
А в парном давайте-ка посчитаем, основной состав сборной это минимум 6 место. Кому можно проиграть - пятерым дуэтам, допустим, это МиГи, БК, ТМ - естественно, плюс Артемьева-Брюханов и Чикмарева-Янченков. Получается, что наша пара перворазрядников должна обыграть пару Хабибуллина-Княжук. Круть, да? А ещё Кадырову-Колесова. Не говоря о таких парах, как Мухортова-Евгеньев или Акопова-Рахманин. Даже если кто-то будет не в форме, ну и в списке топ-5, допустим, вместо АБ будут ХК - почему нет? Всё равно... Смехотворно заявлять подобное.

Алёнка ведь что сказала, когда только бросила одиночку? В парах у нас полно сильных ребят, так что мало кто заметит разницу между её отсутствием или присутствием на тренировках.

Если они попадут по итогам следующего сезона в основной состав сборной, я себя признаю дураком и раскаюсь в насмешках над недопарой.

Но реально будет уже безо всякого сарказма серьёзным достижением, если они просто отберутся на ЧР. Что касается их собственных планов, я думаю, никаких особых перспектив они себе не строят, катаются в качестве хобби и Алёну полностью устраивает, что на ЧМ и ОИ её никогда не будет, ни на следующий сезон, ни через 3, ни через 5. Ни через 7 лет. И её это полностью устраивает.
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Lilia Sadykova
Ответ Евгения Гринева
Прокат показал, что Гоша, который на 2 года дольше занимается парным, сильно уступает по всем показателям. Алене бы хорошего партнера, может уже бы и подкрутки тройные делали
пока у Аленки с Гошей лямут тужур другого партнера точно не будет
+24
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+23
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Ang Feo
Планы, конечно, наполеоновские, но удачи ✌️
+20
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galik55
Давайте честно для попадания в основной состав работать и работать.
+17
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Светлана Менова
Ответ Zhuuuzhik
Засада у нас с хорошими свободными партнёрами с приличным скольжением и мечтающих работать с бывшей одиночницей.
Полно партнёров на самом деле. Маликов тот же свободен, он классный. Просто раз тут с Гошей любовь, Алёнка не будет мыслить здраво.
+16
-2
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SALMON
Ответ Zhuuuzhik
Засада у нас с хорошими свободными партнёрами с приличным скольжением и мечтающих работать с бывшей одиночницей.
Ходыкин?
+16
-2
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Алена Иванова
Что то прям размахнулся на сборную. Люди годами скатываются, а тут пару месяцев и уже сборная.
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AAPolyansky
ахахах. им бы хотя бы по взрослым-то выступать на одном уровне с остальными. там пока стадия фундамента работы столько что для наработки базы для взрослого катания нужен будет не один год
+15
-2
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пашу
Вообще, гораздо менее одаренные Валентина Маркеи и Катарина Гербольт, к тому же перешедшие в пары попозже, достаточно быстро и успешно освоили тройные подкрутки, выбросы и стали их показывать на соревнованиях. Но! У обеих партнеры были очень высокого уровня.
Очень большие сомнения, что Куница сможет достичь такого же уровня пока.
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Daria Lyubeznova
Удачи ребятам в новом сезоне!
+11
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gift...!
Ответ несахар
ягудина бы ей в пару косторная ягудин огонь была бы пара
Косторной бы партнера типа Энберта...
Он породистый и на его фоне любая королевишной смотрится и воспринимается.
Я таких сегодня не вижу.
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olvl
Пара только-только образовалась, наверно рано прогнозировать. Странно от тренера такое слышать, что сразу прямо в сборную. Но, наверно, так и надо - поддерживать и планы строить. Удачи всем.
+10
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olvl
Ответ Lyudmila
Смелость города берет! Но, рада была бы ошибиться, попасть в основной состав маловероятно. Может в дальнейшем и получится, но не в следующий сезон.
Да и непонятно, кого можно подвинуть в сборной, у нас много перспективных пар, и уже с титулами, скатанных и тд.
+10
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Zhuuuzhik
Ответ Светлана Менова
В основной состав?) Рослякову бы немного поскромнее ставить цели, особенно новоделам. У него даже Даша с Денисом не смогли войти в сборную....
Даша с Денисом были в сборной. Даже медали ЧР и ЧЕ брали, в прошлом сезоне не выступали, это да.

В сборной же шесть пар.
+9
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Zhuuuzhik
Ответ Евгения Гринева
Прокат показал, что Гоша, который на 2 года дольше занимается парным, сильно уступает по всем показателям. Алене бы хорошего партнера, может уже бы и подкрутки тройные делали
Засада у нас с хорошими свободными партнёрами с приличным скольжением и мечтающих работать с бывшей одиночницей.
+10
-2
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verdad
Ответ Alina Kernes
Так может, ее эта, с Ходыкиным в пару поставить? Если Куница не тащит. Я ещё не видела прокат, может, он и норм, а тут одни хейтеры собрались))
с Ходыкиным Аленка не захочет, она Куницу любит))
Да они оба не тащат, если честно
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Toba Door
В настоящее время у нас самая сильная сборная среди пар, не думаю что эта пара может конкурировать с ними, а сколько пар входит в сборную?
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Hiro Nakamura
Ответ olvl
Да и непонятно, кого можно подвинуть в сборной, у нас много перспективных пар, и уже с титулами, скатанных и тд.
Ну не мог же он сказать - наша цель - не сборная, так покататься.
+8
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Veronika spuria
Пусть всё у них получится! Короткая программа понравилась, теперь надо доводить её до уровня.
+10
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Сырок с кокосом
Ответ rbb
Ее скорее всего не устраивает, но что можно сделать? Нога болит. Хотя бы так.
сменить партнера хоть на того же Ходыкина. Она действительно талант и достигла в парном за полгода больше, чем Гоша за 2. С нормальным партнером ей действительно светят пьедесталы. Но она не бросит своего возлюбленного, который утянет ее вниз
+7
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Defender64
Ответ несахар
Комментарий удален модератором
Не лузер!
А самая лучшая в истории фигуристка среди не попавших ни разу в жизни ни на ОИ, ни на ЧМ!
Выбирайте формулировки правильно
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STAVRsSC
А я сомневаюсь на счёт перспектив. Слишком много шараханий было у Косторной. Где-то что-то не будет получаться относительно ожиданий (учитывая конкуренцию у парников), может бросить и парное катание. Всё-таки, что в парах, что в танцах - фигуристы работают в долгую. Успехи быстро не приходят, за редким исключением. Так что, посмотрим, что у них будет по осени получаться.
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Светлана Менова
В основной состав?) Рослякову бы немного поскромнее ставить цели, особенно новоделам. У него даже Даша с Денисом не смогли войти в сборную....
+8
-4
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Анастасия Платонова
Ответ несахар
Комментарий удален модератором
Это Алёна-то лузер???
Вы вообще понимаете что либо в ФК, да, да, именно ФИГУРНОМ катании???
Аня молодец, это да, но Алёна талантливее, это очевидно.
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