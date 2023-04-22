Сергей Росляков: «Считаю пару Косторной и Куницы очень перспективной. Задача на ближайший сезон – попадание в основной состав сборной»

Тренер Сергей Росляков оценил перспективы Алены Косторной и Георгия Куницы.

Сегодня фигуристы выступили с короткой программой на Всероссийском фестивале балетов на льду в Москве.

«Прокат вышел не самый плохой, показал моменты, над которыми надо работать. Я считаю эту пару очень перспективной. Задача на ближайший сезон, думаю, – попадание в основной состав сборной.

Идея произвольной есть, она витает, из космоса то одну часть цепляем, то другую. Программа в работе, но пока анонсировать ее не будем», – сказал .

У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам