Сергей Росляков: «Считаю пару Косторной и Куницы очень перспективной. Задача на ближайший сезон – попадание в основной состав сборной»
Тренер Сергей Росляков оценил перспективы Алены Косторной и Георгия Куницы.
Сегодня фигуристы выступили с короткой программой на Всероссийском фестивале балетов на льду в Москве.
«Прокат вышел не самый плохой, показал моменты, над которыми надо работать. Я считаю эту пару очень перспективной. Задача на ближайший сезон, думаю, – попадание в основной состав сборной.
Идея произвольной есть, она витает, из космоса то одну часть цепляем, то другую. Программа в работе, но пока анонсировать ее не будем», – сказал Росляков.
У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам
Они хоть требованиям КМС то соответствуют сейчас?
Вот одиночницей вообще бы не стоял вопрос о вхождении в сборную - даже без 3А.
А в парном давайте-ка посчитаем, основной состав сборной это минимум 6 место. Кому можно проиграть - пятерым дуэтам, допустим, это МиГи, БК, ТМ - естественно, плюс Артемьева-Брюханов и Чикмарева-Янченков. Получается, что наша пара перворазрядников должна обыграть пару Хабибуллина-Княжук. Круть, да? А ещё Кадырову-Колесова. Не говоря о таких парах, как Мухортова-Евгеньев или Акопова-Рахманин. Даже если кто-то будет не в форме, ну и в списке топ-5, допустим, вместо АБ будут ХК - почему нет? Всё равно... Смехотворно заявлять подобное.
Алёнка ведь что сказала, когда только бросила одиночку? В парах у нас полно сильных ребят, так что мало кто заметит разницу между её отсутствием или присутствием на тренировках.
Если они попадут по итогам следующего сезона в основной состав сборной, я себя признаю дураком и раскаюсь в насмешках над недопарой.
Но реально будет уже безо всякого сарказма серьёзным достижением, если они просто отберутся на ЧР. Что касается их собственных планов, я думаю, никаких особых перспектив они себе не строят, катаются в качестве хобби и Алёну полностью устраивает, что на ЧМ и ОИ её никогда не будет, ни на следующий сезон, ни через 3, ни через 5. Ни через 7 лет. И её это полностью устраивает.
Очень большие сомнения, что Куница сможет достичь такого же уровня пока.
Он породистый и на его фоне любая королевишной смотрится и воспринимается.
Я таких сегодня не вижу.
В сборной же шесть пар.
Да они оба не тащат, если честно
А самая лучшая в истории фигуристка среди не попавших ни разу в жизни ни на ОИ, ни на ЧМ!
Выбирайте формулировки правильно
Вы вообще понимаете что либо в ФК, да, да, именно ФИГУРНОМ катании???
Аня молодец, это да, но Алёна талантливее, это очевидно.