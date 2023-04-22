Алена Косторная: «Пока мы ни на что не претендуем, можем чисто откатать временный набор без форс-мажоров. А способны мы на многое»

Теги сборная России пары Вэньцзинь Суй Цун Хань Георгий Куница Алена Косторная Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная оценила свои перспективы в паре с Георгием Куницей.

– С каким набором вы выходите в сезон, на какие места рассчитываете? С учетом существующей конкуренции.

Косторная: Пока мы ни на какие места не рассчитываем и ни на что не претендуем в данный момент. Мы выходим и пытаемся собрать свои элементы.

Куница: У нас еще нет полноценного набора даже.

Косторная: У нас временный набор, который мы в данный момент можем чисто откатать без форс-мажоров. А способны мы на многое.

Куница: Мы делаем на тренировке тройной выброс, отдельно. Но в прокате пока без тройного.

– А за лето его нереально вставить?

Косторная: В принципе, можем. Но вопрос не в этом, а в том, что до него еще два элемента нужно сделать. И только потом доехать до выброса. А пока мы это сделаем, у меня ноги сядут, я устану и буду ныть, как всегда: «Я устала», ха-ха.

– Учитывая, что на этапах российского Гран-при лидеры не будут выступать вместе, то можно цепляться за медали.

Косторная: Где-то да, можно что-то цепануть. Но рано о чем-то говорить, пока мы не сможем выйти и откатать тот контент, с которым мы будем конкурентоспособными. Чтобы нас рассматривали как пару, которая нацелена на результат. А не на ту, которая только вышла и где-то барахтается. Второй вариант нас не устраивает.

– А есть какие-то пары-ориентиры, на которые вы равняетесь?

Косторная: Я бы очень хотела делать выбросы как китайцы – олимпийские чемпионы Суй Вэньцзинь и Хань Цун.

У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам

21 комментарий

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Светлана Менова
"А потом я буду ныть "я устала", хаха."
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Самая цитируемая и вообще недура
Посмотрела их КП, ч т.д Куница очень слабый парник, какая сборная, о чем там говорить?
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Анастасия Платонова
Вот опять начались набросы на Алёну...
Сказал уже человек " ни на что не претендуем", так нет же, вылезли, блин " подснежники"...и давай поливать...
Скорее бы задохнулись уже от собственной вони....
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Lennuci
Надо другую Куницу уже сейчас искать. С этой толку не будет.
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gift...!
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Посмотрела их КП, ч т.д Куница очень слабый парник, какая сборная, о чем там говорить?
А Алена тем более не парница.
У парников совсем иначе мышцы закачивают и специальное ОФП дают.
Они полезли в элементы.
Добьют здоровье и даже в шоу не смогут кататься.
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Katerina Sunny
Показательными будут сборы в Сочи. Если пройдут их, наработают элементы.
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gift...!
Ответ Emma Nevskaia
мб к Ходыкину?
Чтобы убил и не мучилась?
Ходыкину нужна партнерша с уровнем и элементами.
Денис будет ждать 3 года пока ее под парницу закачают и элементам научат?
Хотя Ходыкин типичный тяж и ему партнерша нужна типа Савченко, чтобы сама подкручивалась, выбрасывалась, в поддержки запрыгивала перестраивалась.
Он и так медленный.
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gift...!
Ответ Lennuci
Надо другую Куницу уже сейчас искать. С этой толку не будет.
С Алены тоже.
Она совсем не парница по характеру и по здоровью.
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МИХАЛЫЧ
Способна на многое , это только бла бла ,,
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La primavera
Удачи, Алёна! Дорогу осилит идущий, как бы банально ни звучало. В конце концов, в паре можно кататься хоть до тридцати, а за это время и до олимпиады есть шанс доехать при удачном раскладе.
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Оксана
Детский сад какой-то.
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gift...!
Ответ Katerina Sunny
Показательными будут сборы в Сочи. Если пройдут их, наработают элементы.
Закатают намертво ошибки в парной технике.
Если бы серьезно думали о будущем, то пошли к юниорскому тренеру технику с ноля ставить, а не изобретать собственные траблы.
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Додик Аксель
Все займут свои места согласно купленным билетам... Пусть тренируются и готовятся к соревнованиям, чем витать в облаках в выборе профессии.
+3
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Биатлонная зима
Главное. что двигаешься вперед
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Emma Nevskaia
мб к Ходыкину?
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La primavera
Ответ gift...!
каждое это слово в карму вашей любимицы....
Беспокойтесь лучше о своих любимицах и о своём душевном равновесии.
+7
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блОК
Ответ Lennuci
Надо другую Куницу уже сейчас искать. С этой толку не будет.
У них там Ходыкин свободен
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gift...!
Фонтан не иссякает....
Уже даже не смешно.... Она реально троллит...
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