Алена Косторная: «Пока мы ни на что не претендуем, можем чисто откатать временный набор без форс-мажоров. А способны мы на многое»

Фигуристка Алена Косторная оценила свои перспективы в паре с Георгием Куницей.

– С каким набором вы выходите в сезон, на какие места рассчитываете? С учетом существующей конкуренции.

Косторная: Пока мы ни на какие места не рассчитываем и ни на что не претендуем в данный момент. Мы выходим и пытаемся собрать свои элементы.

Куница: У нас еще нет полноценного набора даже.

Косторная: У нас временный набор, который мы в данный момент можем чисто откатать без форс-мажоров. А способны мы на многое.

Куница: Мы делаем на тренировке тройной выброс, отдельно. Но в прокате пока без тройного.

– А за лето его нереально вставить?

Косторная: В принципе, можем. Но вопрос не в этом, а в том, что до него еще два элемента нужно сделать. И только потом доехать до выброса. А пока мы это сделаем, у меня ноги сядут, я устану и буду ныть, как всегда: «Я устала», ха-ха.

– Учитывая, что на этапах российского Гран-при лидеры не будут выступать вместе, то можно цепляться за медали.

Косторная: Где-то да, можно что-то цепануть. Но рано о чем-то говорить, пока мы не сможем выйти и откатать тот контент, с которым мы будем конкурентоспособными. Чтобы нас рассматривали как пару, которая нацелена на результат. А не на ту, которая только вышла и где-то барахтается. Второй вариант нас не устраивает.

– А есть какие-то пары-ориентиры, на которые вы равняетесь?

Косторная: Я бы очень хотела делать выбросы как китайцы – олимпийские чемпионы Суй Вэньцзинь и Хань Цун.

У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам