Алена Косторная: «Пока мы ни на что не претендуем, можем чисто откатать временный набор без форс-мажоров. А способны мы на многое»
Фигуристка Алена Косторная оценила свои перспективы в паре с Георгием Куницей.
– С каким набором вы выходите в сезон, на какие места рассчитываете? С учетом существующей конкуренции.
Косторная: Пока мы ни на какие места не рассчитываем и ни на что не претендуем в данный момент. Мы выходим и пытаемся собрать свои элементы.
Куница: У нас еще нет полноценного набора даже.
Косторная: У нас временный набор, который мы в данный момент можем чисто откатать без форс-мажоров. А способны мы на многое.
Куница: Мы делаем на тренировке тройной выброс, отдельно. Но в прокате пока без тройного.
– А за лето его нереально вставить?
Косторная: В принципе, можем. Но вопрос не в этом, а в том, что до него еще два элемента нужно сделать. И только потом доехать до выброса. А пока мы это сделаем, у меня ноги сядут, я устану и буду ныть, как всегда: «Я устала», ха-ха.
– Учитывая, что на этапах российского Гран-при лидеры не будут выступать вместе, то можно цепляться за медали.
Косторная: Где-то да, можно что-то цепануть. Но рано о чем-то говорить, пока мы не сможем выйти и откатать тот контент, с которым мы будем конкурентоспособными. Чтобы нас рассматривали как пару, которая нацелена на результат. А не на ту, которая только вышла и где-то барахтается. Второй вариант нас не устраивает.
– А есть какие-то пары-ориентиры, на которые вы равняетесь?
Косторная: Я бы очень хотела делать выбросы как китайцы – олимпийские чемпионы Суй Вэньцзинь и Хань Цун.
У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам
Сказал уже человек " ни на что не претендуем", так нет же, вылезли, блин " подснежники"...и давай поливать...
Скорее бы задохнулись уже от собственной вони....
У парников совсем иначе мышцы закачивают и специальное ОФП дают.
Они полезли в элементы.
Добьют здоровье и даже в шоу не смогут кататься.
Ходыкину нужна партнерша с уровнем и элементами.
Денис будет ждать 3 года пока ее под парницу закачают и элементам научат?
Хотя Ходыкин типичный тяж и ему партнерша нужна типа Савченко, чтобы сама подкручивалась, выбрасывалась, в поддержки запрыгивала перестраивалась.
Он и так медленный.
Она совсем не парница по характеру и по здоровью.
Если бы серьезно думали о будущем, то пошли к юниорскому тренеру технику с ноля ставить, а не изобретать собственные траблы.
Уже даже не смешно.... Она реально троллит...