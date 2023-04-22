Алена Косторная и Георгий Куница представили короткую программу для нового сезона.

Фигуристы выступили Всероссийском фестивале балетов на льду в Москве.

В качестве музыки к программе спортсмены выбрали песню Crazy in love. Дуэт исполнил двойной выброс, двойную подкрутку и параллельный тройной флип.

У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам