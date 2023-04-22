Косторная и Куница представили короткую программу для нового сезона
Алена Косторная и Георгий Куница представили короткую программу для нового сезона.
Фигуристы выступили Всероссийском фестивале балетов на льду в Москве.
В качестве музыки к программе спортсмены выбрали песню Crazy in love. Дуэт исполнил двойной выброс, двойную подкрутку и параллельный тройной флип.
У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам
Аленке удачи. Работа проделана хорошая.
красивый номер
Просто глаз не оторвать, шикарно смотрятся.
А чистота элементов и усложнение еще обязательно придут.
А там и тройные пойдут!
В поддержку Алёна хорошо вошла, а вот Гоше при смене позиции было сложно. Не особенно мощный он всё же для парного.
Параллельное вращение неплохо тоже.
Суть всё-таки я уловила.
" Помоги мне" и "Я безумно в тебя влюблена" близки по духу. С Алёной всё ясно, в хорошем смысле этого слова.
Молодые, красивые, абициозные.
Сладкая парочка, удачи вам!!!
Главное, это катание!