Косторная и Куница представили короткую программу для нового сезона

Теги сборная России Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная и Георгий Куница представили короткую программу для нового сезона.

Фигуристы выступили Всероссийском фестивале балетов на льду в Москве.

В качестве музыки к программе спортсмены выбрали песню Crazy in love. Дуэт исполнил двойной выброс, двойную подкрутку и параллельный тройной флип.

У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам

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50 комментариев

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galik55
Скорости пока не хватает, над подкрутом работать, выброс тоже дорабатывать. Но надо отдать должное только начали.
Аленке удачи. Работа проделана хорошая.
+23
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Ирэна Айларова
Удачи!
+20
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+19
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SALMON
Алена хороша
+18
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Мария Коваленко
удачи ребятам.
красивый номер
+13
-1
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dzagosha1
Алена прекрасна! 💔
Просто глаз не оторвать, шикарно смотрятся.
А чистота элементов и усложнение еще обязательно придут.
+12
-2
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Александр Гороховик
Главное начать!
А там и тройные пойдут!
+11
-1
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Katerina Sunny
Если учесть, что для Алёнки это всё новое, то очень хорошо. Пусть дальше будет только лучше, чтобы Алёнка получала удовольствие от проделанной работы.
+10
0
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S Olga
Очень даже неплохо, учитывая, сколько времени они катаются вместе. Молодцы)
+11
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Нурсултан Хамзаев
удивляет что Алена так уверенно двигается ))
+9
-1
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Додик Аксель
Тройную подкрутку и выброс они делают на тренировках. Здесь пока обошлись двойными, что у них уже стабильно и качественно. К прокатам в новом сезоне будут наверняка усложняться в своих программах, чтобы иметь перспективу, если хотят выступать на серьёзном уровне в парном катании.
+9
-2
+7
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Анастасия Платонова
Ответ Oleandra
Всегда считала Алёну маленькой, но в парном заметно стало, что у неё длинные руки и ноги.. там всё-таки нужны девочки как спортивные гимнастки.. а тут видно, как "болтаются" неприбранные конечности.. возвращайся в одиночку, Алёна)
Не будьте так строги, они только начинают. " Приберут конечности", всему своё время.
+7
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Светлана Менова
Так а флип-то сделали или?..
В поддержку Алёна хорошо вошла, а вот Гоше при смене позиции было сложно. Не особенно мощный он всё же для парного.

Параллельное вращение неплохо тоже.
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I. Bryzgalov
Молодцы!
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Irina037
Ответ Oleandra
Всегда считала Алёну маленькой, но в парном заметно стало, что у неё длинные руки и ноги.. там всё-таки нужны девочки как спортивные гимнастки.. а тут видно, как "болтаются" неприбранные конечности.. возвращайся в одиночку, Алёна)
Да ладно у оч Савченко и Волосожар хорошо сложенные фигуры с длинными ногами
+6
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Маргарита В Сафронова
Как же Алёна хороша в паре!
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Анастасия Платонова
Вот угадывали, угадывали музыку, но не угадали..
Суть всё-таки я уловила.
" Помоги мне" и "Я безумно в тебя влюблена" близки по духу. С Алёной всё ясно, в хорошем смысле этого слова.
Молодые, красивые, абициозные.
Сладкая парочка, удачи вам!!!
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First Second
Ответ Максим Медов
Думаю, что у этой пары нет будущего. Там есть слабое звено, это огромное эго Алены. Он не выдержит это долго. Она из тех девушек которые всегда будут портить нервы парням.
Тебе тоже уже успела испортить? :D
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First Second
Ответ Додик Аксель
Тройную подкрутку и выброс они делают на тренировках. Здесь пока обошлись двойными, что у них уже стабильно и качественно. К прокатам в новом сезоне будут наверняка усложняться в своих программах, чтобы иметь перспективу, если хотят выступать на серьёзном уровне в парном катании.
Так и есть, есть видео с общением с прессой. Планируют пробовать тройной подкрут на льду еще до конца этого сезона на тренировках.
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Анастасия Платонова
Ответ Oleandra
Платье от НЙ.. лучше Хрустального ничего не придумаешь)
Да просто не успели ещё новое сшить.
+4
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First Second
Ждем рецензию от Clownfender64, очень важно услышать что скажет бывший влюбленный поклонник о прокате Алены и Гоши
+3
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Ang Feo
Вот у всех столько вопросов по Алене было, а на видео она выглядит более уверенно, чем партнер. Как-то боязно стало за Аленку, ттт.
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Анастасия Платонова
Ответ youknowme
А где видео??? Надоели такие статьи есть тэг и нет контента(
В телеграмме посмотрите
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Svetmel
Поддержка выглядит легко. Волнительно было за Алёну, не зная насколько силён Куница. Ну, вроде неплохо
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Анастасия Платонова
Ответ Oleandra
не такие у них длинные ноги.. более спортивные.
Ноги, крылья, хвост...
Главное, это катание!
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First Second
Ответ Oleandra
Платье от НЙ.. лучше Хрустального ничего не придумаешь)
Платье же не в хрустальном шили ;) Тем более платье получилось очень красивое, чего зря пропадать.
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