Тарасова о четверном выбросе Бойковой и Козловского: «Это огромное достижение в их карьере. Никто в мире этого не делает»

Татьяна Тарасова поделилась мнением о четверном выбросе Бойковой и Козловского.

и исполнили элемент на шоу Этери Тутберидзе в Москве.

«Это просто огромное достижение в их карьере, потому что это новое. Никто в мире этого не делает. Каждый старается выиграть тем, чем он может. Они разучивают технически очень сложные вещи.

Это очень сложный выброс. Скорее всего, на изучение они потратили несколько лет. Думаю, что они на соревнованиях будут вставлять этот элемент», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Бойкова и Козловский исполнили четверной выброс на шоу «Чемпионы на льду»