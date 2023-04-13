Бойкова и Козловский исполнили четверной выброс на шоу «Чемпионы на льду»
Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский исполнили четверной выброс.
Чемпионы Европы в парном катании выступили на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве.
Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский исполнили четверной выброс.
Чемпионы Европы в парном катании выступили на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве.
Это так травмоопасно,что я бы запретила девочкам калечиться.
Ребята могут каскады усложнить,это не так страшно
Что на шоу покатались - так позвали, чего отказываться? Лиза с Женей Семененко тоже катались.
Вообще-то четверные элементы в парном делают очень давно. Первая четверная подркутка была ещё у Черкасовой - Шахрая. Четверные выбросы начали делать китайцы в нулевых. Из наших квадоподкрут делали Обертас - Славнов, потом ТМ. Четверной выброс делали Кавагути - Смирнов, им же принадлежит первая попытка сделать два четверных выброса в одной программе.
А даже на нули это меньше, чем 3FTh на +2.