Бойкова и Козловский исполнили четверной выброс на шоу «Чемпионы на льду»

Теги пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский ледовые шоу Фигурное катание

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский исполнили четверной выброс.

Чемпионы Европы в парном катании выступили на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве. 

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44 комментария

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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ garovatat
да неужели)))) наконец то опубликовали) спортс прям поражает (нет)
Надеюсь завтра повторят, хочу увидеть вживую! Смотрится очень круто.
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Новый Орлеан
Ответ Anneta28
Светка Менова, вопрос к тебе. А что еше должны сделать фигуристы, не относящиеся к твоему любимому штабу, чтобы ты, Светка, перестала делать набросы в их сторону?
Перейти к Великой и Ужасной. Тогда гарантируется переобувка в воздухе.
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Irina037
Поэтому и с тройным проблема,что нарабатывал 4й выброс.
Это так травмоопасно,что я бы запретила девочкам калечиться.
Ребята могут каскады усложнить,это не так страшно
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Kareglazaya
Желание ребят усложняться уважаю, но пока что включать этот элемент в программу не выгодно: любая помарка "съедает" баллы и делает тройной выброс выгоднее четверного.
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Zhuuuzhik
Ответ Эдель
ого да это знак! ждем в группе у Этери!!
Знак чего? Зачем им уходить в группу Этери от тренера с колоссальным опытом работы именно с парами и воспитавшем не одного и не двух ОЧ?

Что на шоу покатались - так позвали, чего отказываться? Лиза с Женей Семененко тоже катались.
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Zhuuuzhik
Ответ Екатерина Ивановская
Мне так нравятся их отношения в паре, похожие видела только у Сашеньки с Ванечкой Букиным. Вот и заинтересовалась :)
Ребята говорили, что друзья, но дружат сто лет уже. Учатся в одном вузе, отдыхают, вроде как, отдельно друг от друга:)
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Светлана Менова
Ответ Tatiana Klm
Наши парники точно усложняться начнут, я полагаю - конкуренция высока. Посмотрим!
Пока что достаточно того, что они старшие тройные начали прыгать. И то с переменным успехом. Четверные элементы - неоправданный риск. Особенно выброс, когда от партнёрши не на 100% всё зависит.
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Anneta28
Светка Менова, вопрос к тебе. А что еше должны сделать фигуристы, не относящиеся к твоему любимому штабу, чтобы ты, Светка, перестала делать набросы в их сторону?
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Эдель
ого да это знак! ждем в группе у Этери!!
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Tatiana Klm
Ответ Светлана Менова
А сейчас чего, поголовно начнут что ли? Было это уже, все поломались - Суй, Столбова, Забияко. У Кавагути плечо вылетало. Хотите, чтобы поломалась и Бойкова? Я лично не хочу.
Наши парники точно усложняться начнут, я полагаю - конкуренция высока. Посмотрим!
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La primavera
Выглядит невероятно, но жаль её ногу. С такой высоты лететь...
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Светлана Менова
Ответ Tatiana Klm
И что? Все поголовно с четверными выступают?
А сейчас чего, поголовно начнут что ли? Было это уже, все поломались - Суй, Столбова, Забияко. У Кавагути плечо вылетало. Хотите, чтобы поломалась и Бойкова? Я лично не хочу.
+9
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+8
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Адриана
Вау!!!! Смотрится сногсшибательно, молодцы! Больше всех понравились в этом сезоне. Удачи ребятам.
+2
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Tatiana Klm
Ответ Светлана Менова
Чего??? Смех на палке такие невежественные комменты. Вообще-то четверные элементы в парном делают очень давно. Первая четверная подркутка была ещё у Черкасовой - Шахрая. Четверные выбросы начали делать китайцы в нулевых. Из наших квадоподкрут делали Обертас - Славнов, потом ТМ. Четверной выброс делали Кавагути - Смирнов, им же принадлежит первая попытка сделать два четверных выброса в одной программе.
И что? Все поголовно с четверными выступают?
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Екатерина Ивановская
Какие тройные Бойкова не выезжает? На КПК флип в КП? В ПП извините, еле едут, потому что устают к концу, ошибки объяснимы.
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Залина Малина
Вау
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Светлана Менова
Ответ Anneta28
Когда Саша прочитала коммент Светки Меновой.😂
Когда Саша тройные выбросы начнёт стабильно выезжать в программе, а не на шоу. Видимо, когда Анетка перестанет хамить.
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-7
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nina1212
Эффектно выглядит! Если вставят в прокат, то будет очень круто!
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Екатерина Ивановская
Ответ Sincere
офигеть) но если и правда стоимость элемента 6,5, то зачем он нужен??(
Потому что если долго мучиться, что-нибудь получится. Если они сделают на чистый выезд, получат за него прилично. СХ делали четверную подкрутку и с ней выиграли ОИ.
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-4
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Светлана Менова
Ответ Tatiana Klm
Браво! Наступает время четверных в парном катание.
Чего??? Смех на палке такие невежественные комменты.

Вообще-то четверные элементы в парном делают очень давно. Первая четверная подркутка была ещё у Черкасовой - Шахрая. Четверные выбросы начали делать китайцы в нулевых. Из наших квадоподкрут делали Обертас - Славнов, потом ТМ. Четверной выброс делали Кавагути - Смирнов, им же принадлежит первая попытка сделать два четверных выброса в одной программе.
+4
-5
-1
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Sincere
офигеть) но если и правда стоимость элемента 6,5, то зачем он нужен??(
+4
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+4
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Додик Аксель
Красивый пролёт и хорошая крутка у Саши. Молодец устояла !
+6
-1
+5
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Екатерина Ивановская
Ответ Yaroslove
Интересно, а сколько бы они за это баллов на соревнованиях получили?)
6.50 цена его. 0 GOE.
+1
-2
-1
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garovatat
да неужели)))) наконец то опубликовали) спортс прям поражает (нет)
+7
0
+7
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Алиса без миелофона
Ответ Yaroslove
Интересно, а сколько бы они за это баллов на соревнованиях получили?)
Мало. Выброс 4 сальхов стоит по базе после Пхенчхана 6.50 (в полтора раза дешевле соответствующего квада, притом что выброс 3ф по стоимости равен прыжку 3ф), тут из плюсов - высота/длина и хорошая позиция партнерши в воздухе, но слабое приземление как минимум выводит гое в ноль, и это если считать, что вторую ногу Саша подставила уже вне элемента. А если в нем, то это вываливание на приземлении и ГОЕ в минуса.

А даже на нули это меньше, чем 3FTh на +2.
+6
0
+6
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