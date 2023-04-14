Дмитрий Козловский: «Четверной выброс – это как запретный лес в «Гарри Поттере»: ходить туда не стоит, но и не запрещено. Наш дуэт доказал, что туда ходить можно»

Теги сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Дмитрий Козловский высказался о том, что Александра Бойкова приземлила четверной выброс.

Чемпионы Европы в парном катании исполнили четверной на шоу «Чемпионы на льду». 

«Саша сломала некий барьер. В парном катании относились к четверному выбросу как к чему-то запредельному.

Если проводить аналогию, это как запретный лес в «Гарри Поттере» – ходить туда не стоит, но и не запрещено. Как то знаменитое трио из книг, наш дуэт доказал, что туда ходить можно, и можно оттуда даже вернуться.

Мы сделали этот выброс в тяжелейших условиях, практически без разминки. Саша пошла на три четверных выброса, сделали всего лишь одинарный со скоростью пару километров в час, после чего в полумраке на укатанном льду она выехала.

Это говорит о том, что этот элемент рабочий. Мы ждем и надеемся, что те люди, от которых зависит выставление оценок, сделают справедливую вещь и повысят стоимость элементов ультра-си в парном катании», – сказал Козловский. 

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15 комментариев

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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Torinofigureskating
Не стоит быть столь категоричной. Все же это формат шоу, и прыжковый баттл в конце самом, без разминки. Сегодня и Лиза свой коронный триксель со сто первой попытки только прыгнула.
Это понятно, но рабочий -это когда 50/50, как Аделька триксели крутила, напр, сегодня. Вчера сделали, ура и здорово, а сегодня Бойкова сильно недокручивала. Смотреть больно. Козловский как обычно, с пафосом слегка перебирает)
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Татьяна Ферафонтова
Дима не очень хорошо донес мысль: да Лес запретный, но согласно сюжету это не мешает доброй половине школы туда шастать под предлогом "мне очень надо!“. Рискуешь здоровьем и безопасностью ради какой-то цели, понятно. Учитывая, что часть героев прекрасно получали травмы и без леса (и на тройных выбросах травмируются) нормальная аналогия.
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Torinofigureskating
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Сегодня у них ни в одной попытке к кваду они не приблизились даже. Не рабочий квад у БК, увы.
Не стоит быть столь категоричной. Все же это формат шоу, и прыжковый баттл в конце самом, без разминки. Сегодня и Лиза свой коронный триксель со сто первой попытки только прыгнула.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Ayla
сегодня видела с трибуны 2 попытки, как же Саша падала и расшибалась, ну зачеем... очень опасно!
Да, я тоже с трибун смотрела. Падения жёсткие были.
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Самая цитируемая и вообще недура
Сегодня у них ни в одной попытке к кваду они не приблизились даже. Не рабочий квад у БК, увы.
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Екатерина Ивановская
Ответ EmperorNazer
Ну слушайте, доказали это другие дуэты, которые исполняли четверные выбросы задолго до БК: Суй/Хань, Дюамель/Редфорд и не только они. Здесь Дима переборщил с пафосом, хотя ему не впервой. Но с тем, что стоимость ультра-си в парном нужно поднимать, я абсолютно согласен.
В прошлом олимпийском цикле ни одного квад-выброса. Когда Суй-Хань исполняли квад, Вы уверены, что пара БК к тому времени родилась?
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EmperorNazer
Ну слушайте, доказали это другие дуэты, которые исполняли четверные выбросы задолго до БК: Суй/Хань, Дюамель/Редфорд и не только они. Здесь Дима переборщил с пафосом, хотя ему не впервой. Но с тем, что стоимость ультра-си в парном нужно поднимать, я абсолютно согласен.
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Светлана Менова
Ответ Ayla
сегодня видела с трибуны 2 попытки, как же Саша падала и расшибалась, ну зачеем... очень опасно!
С такой высоты, на которую взлетает Саша, действительно опасно, можно здорово навернуться. У Кавагути квадовыброс был невысокий и больше засчёт крутки, а не засчёт высоты, и то я в ужасе была от неудачных попыток на тренировках.
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anyen
Ответ Ayla
сегодня видела с трибуны 2 попытки, как же Саша падала и расшибалась, ну зачеем... очень опасно!
Видела на шоу в СПб несколько попыток. Все неудачные. Падала Саша страшно.
+4
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Latika S
Ответ Екатерина Ивановская
Козловский красавчик, как он всегда Сашку поддерживает, обнимет, слова поперек не скажет. Видно, что парень он непростой, но ему это очень идет, он - мистер Дарси в фигурном катании, вот :)
Тоже мне нравится он, хоть его многие и недолюбливают. Он очень искренний, прямолинейный и с большой нежностью относится к своей партнерше.
+7
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+7
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Ayla
сегодня видела с трибуны 2 попытки, как же Саша падала и расшибалась, ну зачеем... очень опасно!
+12
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bona ulo
Вообще-то в тот лес ходить именно что запрещено, на что прямо указывает даже название "запретный", поэтому аналогия неудачная, четверные выбросы не запрещены, просто слишком серьезный риск, который того не стоит.
Вспоминая сколько народу на них травмировалось и весьма серьезно... безумству храбрых поем мы песню, но все же повышать стоимость и этим стимулировать спортсменов идти на столь серьезные риски, чреватые страшными травмами, вряд ли стоит. В конце концов фишка парного катания не в безумстве, а именно в парности, синхронности.
+3
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opty
Так БК не первые кто исполнял четверной выброс так то . Не они так сказать путь проторили.

На соревнованиях четверной выброс делали Кавагути/Смирнов, Сю/Хань , Дюамель/Редфорд, Джеймс/Сипре ...
+14
-2
+12
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Екатерина Ивановская
Козловский красавчик, как он всегда Сашку поддерживает, обнимет, слова поперек не скажет. Видно, что парень он непростой, но ему это очень идет, он - мистер Дарси в фигурном катании, вот :)
+13
-4
+9
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Светлана Менова
Им, этим людям, Дима, ничего не нужно, и парное катание не нужно. В мире вид просто загибается же.
+2
-3
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