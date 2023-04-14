Дмитрий Козловский: «Четверной выброс – это как запретный лес в «Гарри Поттере»: ходить туда не стоит, но и не запрещено. Наш дуэт доказал, что туда ходить можно»
Дмитрий Козловский высказался о том, что Александра Бойкова приземлила четверной выброс.
Чемпионы Европы в парном катании исполнили четверной на шоу «Чемпионы на льду».
«Саша сломала некий барьер. В парном катании относились к четверному выбросу как к чему-то запредельному.
Если проводить аналогию, это как запретный лес в «Гарри Поттере» – ходить туда не стоит, но и не запрещено. Как то знаменитое трио из книг, наш дуэт доказал, что туда ходить можно, и можно оттуда даже вернуться.
Мы сделали этот выброс в тяжелейших условиях, практически без разминки. Саша пошла на три четверных выброса, сделали всего лишь одинарный со скоростью пару километров в час, после чего в полумраке на укатанном льду она выехала.
Это говорит о том, что этот элемент рабочий. Мы ждем и надеемся, что те люди, от которых зависит выставление оценок, сделают справедливую вещь и повысят стоимость элементов ультра-си в парном катании», – сказал Козловский.
Вспоминая сколько народу на них травмировалось и весьма серьезно... безумству храбрых поем мы песню, но все же повышать стоимость и этим стимулировать спортсменов идти на столь серьезные риски, чреватые страшными травмами, вряд ли стоит. В конце концов фишка парного катания не в безумстве, а именно в парности, синхронности.
На соревнованиях четверной выброс делали Кавагути/Смирнов, Сю/Хань , Дюамель/Редфорд, Джеймс/Сипре ...