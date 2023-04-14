Дмитрий Козловский: «Четверной выброс – это как запретный лес в «Гарри Поттере»: ходить туда не стоит, но и не запрещено. Наш дуэт доказал, что туда ходить можно»

Дмитрий Козловский высказался о том, что Александра Бойкова приземлила четверной выброс.

Чемпионы Европы в парном катании исполнили четверной на шоу «Чемпионы на льду».

«Саша сломала некий барьер. В парном катании относились к четверному выбросу как к чему-то запредельному.

Если проводить аналогию, это как запретный лес в «Гарри Поттере» – ходить туда не стоит, но и не запрещено. Как то знаменитое трио из книг, наш дуэт доказал, что туда ходить можно, и можно оттуда даже вернуться.

Мы сделали этот выброс в тяжелейших условиях, практически без разминки. Саша пошла на три четверных выброса, сделали всего лишь одинарный со скоростью пару километров в час, после чего в полумраке на укатанном льду она выехала.

Это говорит о том, что этот элемент рабочий. Мы ждем и надеемся, что те люди, от которых зависит выставление оценок, сделают справедливую вещь и повысят стоимость элементов ультра-си в парном катании», – сказал Козловский.