Железняков о четверном выбросе Бойковой и Козловского: «Молодцы, рад за них, не останавливаются. Могут показать и на соревнованиях, если все будет хорошо»
Хореограф Алексей Железняков высказался о четверном выбросе Бойковой и Козловского.
Фигуристы исполнили четверной выброс на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».
«Сейчас многие пары это делают. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Молодцы, рад за них, не останавливаются.
Могут показать и на соревнованиях, если все будет хорошо, не будет травм, тренировочный процесс будет идти как надо.
Если характер выдержит ответственность, сделают. Ребята боевые, вполне могут. А уж обстоятельств очень много на льду, чтобы это произошло», – сказал Железняков.
Бойкова и Козловский исполнили четверной выброс на шоу «Чемпионы на льду»
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