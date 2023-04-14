Железняков о четверном выбросе Бойковой и Козловского: «Молодцы, рад за них, не останавливаются. Могут показать и на соревнованиях, если все будет хорошо»

Хореограф Алексей Железняков высказался о четверном выбросе Бойковой и Козловского.

Фигуристы исполнили четверной выброс на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

«Сейчас многие пары это делают. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Молодцы, рад за них, не останавливаются.

Могут показать и на соревнованиях, если все будет хорошо, не будет травм, тренировочный процесс будет идти как надо.

Если характер выдержит ответственность, сделают. Ребята боевые, вполне могут. А уж обстоятельств очень много на льду, чтобы это произошло», – сказал .

Бойкова и Козловский исполнили четверной выброс на шоу «Чемпионы на льду»