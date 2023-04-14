Жулин о четверном выбросе Бойковой и Козловского: «Это очень рискованный элемент. Если с него происходит падение, то дальше вся программа может развалиться»
Тренер Александр Жулин назвал четверной выброс очень рискованным элементом.
Накануне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский приземлили четверной выброс на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».
«Я и раньше видел четверные выбросы. Вопрос сложный, смогут ли они показать его на соревнованиях.
Смотря в какой форме будут, сейчас они хорошую форму набрали, поэтому пробуют, не боятся.
Это очень рискованный элемент, если с него происходит падение, то может дальше вся программа развалиться», – сказал Жулин.
Бойкова и Козловский исполнили четверной выброс на шоу «Чемпионы на льду»
Бакулин опять дурака включил. Хотя это его типичное состояние :)
надеемся, что и сашенька бойкова пойдёт стопами великой меган дюамель. а козлевич деклассирует гоговичей.