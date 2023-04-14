Жулин о четверном выбросе Бойковой и Козловского: «Это очень рискованный элемент. Если с него происходит падение, то дальше вся программа может развалиться»

Тренер Александр Жулин назвал четверной выброс очень рискованным элементом.

Накануне Александра Бойкова и приземлили четверной выброс на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

«Я и раньше видел четверные выбросы. Вопрос сложный, смогут ли они показать его на соревнованиях.

Смотря в какой форме будут, сейчас они хорошую форму набрали, поэтому пробуют, не боятся.

Это очень рискованный элемент, если с него происходит падение, то может дальше вся программа развалиться», – сказал .

Бойкова и Козловский исполнили четверной выброс на шоу «Чемпионы на льду»