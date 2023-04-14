Жулин о четверном выбросе Бойковой и Козловского: «Это очень рискованный элемент. Если с него происходит падение, то дальше вся программа может развалиться»

Теги сборная России Александр Жулин пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Тренер Александр Жулин назвал четверной выброс очень рискованным элементом.

Накануне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский приземлили четверной выброс на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

«Я и раньше видел четверные выбросы. Вопрос сложный, смогут ли они показать его на соревнованиях.

Смотря в какой форме будут, сейчас они хорошую форму набрали, поэтому пробуют, не боятся.

Это очень рискованный элемент, если с него происходит падение, то может дальше вся программа развалиться», – сказал Жулин.

Бойкова и Козловский исполнили четверной выброс на шоу «Чемпионы на льду»

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10 комментариев

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Тайга86
Спортсмены, которые даже шоу используют, как тренировочный процесс не так много, но они конечно круты, мотивированы и просто смелые ребята. В такой бешеной конкуренции, как в парах и одиночном, сама демонстрация возможностей лишней точно не будет, а только прибавится уверенность в своих силах.
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smoky eyes
Зато этот сезон точно за БК. Я многолетняя болельщица ТМ ( и буду ещё долго). БК критиковала за лебединое озеро, психи, высокомерие и какую-то деревенскую претензию на питерскую интеллигентность в постах ( ловлю 💩 от их поклонников)))) НО этот сезон заставил меня сменить мои валенки на мокасины. Оправданный риск, обе программы, «севшие» на них идеально, вкусовщина, манерность, тягучесть и послевкусие - все это приковало, впечатлило, а теперь заставляет ждать нового сезона. Ребята, если вдруг читаете комменты, вы невероятно крутые. Ваш путь вдохновляет и популизирует парное. Пусть этот переломный сезон станет ступенью к золоту ОИ.
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Toba Door
Бк два сезона подряд проиграли мг, решили их обыграть за счёт техники в этом сезоне у них это получилось, у мг было много шоу, прошлый сезон они выиграли всё, могли этот сезон провести на раслабоне, но нет, у них счёт два два, думаю мг все равно сильнее
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Pennywise
А ТШТ видимо не за счет техники выигрывают?
Бакулин опять дурака включил. Хотя это его типичное состояние :)
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Маргарита В Сафронова
БК стремятся снова стать парой номер один. Ну и, конечно, это исторический момент. Саша такая лӗгкая, воздушная, она может позволить себе такой полӗт. Лично я восхищаюсь, это про спорт.
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alexander bakulin
четверными выбросами была знаменита пара меган дюамель и эрика рэдфорда. выигрывали чемпионаты мира засчёт технического мастерства, а не засчёт блата и допинга, как наша гогиевна.
надеемся, что и сашенька бойкова пойдёт стопами великой меган дюамель. а козлевич деклассирует гоговичей.
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KARINA G. (FSK)
Ответ serginn
Если с него происходит падение, то может не только программа развалиться, а и кости по сторонам.
Однозначно)
+2
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Екатерина Ивановская
Чтобы вставлять этот элемент в программу, неплохо бы его стабилизировать. Но Тамара Николаевна и без Жулина это понимает. Чистые попытки уже есть, Трусова тоже не сразу стала квады крутить.
+8
-4
+4
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serginn
Если с него происходит падение, то может не только программа развалиться, а и кости по сторонам.
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tanya_1111
Я согласна с Жулиным, надо быть уверенным в этом элементе на 100%, тогда будет вау эффект. Но то что Саша с Димой пробуют и у них получается это уже круто.
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