Александра Бойкова: «Программы на новый сезон уже поставлены. Какой стиль? Это еще один шаг вперед к нашей большой цели, которую пока озвучивать не будем»

Теги сборная России пары Николай Морошкин Анжелика Крылова Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, что уже поставили новые программы.

«На новый сезон у нас уже поставлены программы. Были идеи – и они уже воплотились.

Программы поставлены обе – и короткая, и произвольная. Какие они? Ну конечно, пока это секрет. Как мы уже говорили: мы будем кататься на льду, у нас будут красивые костюмы.

Короткую поставил Николай Морошкин и Валерия Чистякова, а произвольную – Николай Морошкин и Анжелика Крылова.

Какой стиль? Это еще один шаг вперед к нашей большой цели, которую мы пока озвучивать не будем», – цитирует Бойкову «СЭ». 

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11 комментариев

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Анна Беляева
Ответ Светлана Менова
А видос есть на каком Тг-канале?
на фигурке
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Анна Беляева
Саша Бойкова на шоу Тутберидзе выехала четверной выброс!
0
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Светлана Менова
Ответ garovatat
БК кстати, крутавеллы, сделали таки четверной выброс сегодня на шоу! Сальхов кажется. Не так конечно как Суй/Хань, но очень норм для первого раза! Молодцы какие! Идут вперед и усложняются, усложняются. Красавцы, дай Бог им сил и здоровья!
А видос есть на каком Тг-канале?
0
0
0
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garovatat
БК кстати, крутавеллы, сделали таки четверной выброс сегодня на шоу! Сальхов кажется. Не так конечно как Суй/Хань, но очень норм для первого раза! Молодцы какие! Идут вперед и усложняются, усложняются. Красавцы, дай Бог им сил и здоровья!
0
0
0
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Allbee
Насколько сильно мне не нравилась года три назад эта пара, настолько же сильно теперь нравится. Стильные, быстрые, гармоничные. Не стоят на месте, а развиваются.
+2
0
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Екатерина Ивановская
Они там четверной выброс зашарашили, а их болельщики говорят про то, что они что-то там валят :) Бесстрашные ребята, ни на кого непохожие, за это уважаю их :)
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Н.Ф.
БОЧ ©
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Bigiatmn
Пишут, что Саша и Дима четверной выброс на сегодняшнем шоу приземлили. Очень рада, что им удалось показать его на публике. Была на шоу в Санкт-Петербурге и видела, как они отважно заходили три раза на этот выброс, но все время неудачно. А тут все получилось!! Ура!!
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Додик Аксель
Быстро БК запрограммировались на новый сезон.
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Светлана Менова
Твоя большая цель - перестать валить выбросы, которые ты умеешь делать.
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tanya_1111
У Саши всегда на льду красивые костюмы, одна из самых стильных фигуристок на льду.
+7
-3
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