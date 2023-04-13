Александра Бойкова: «Программы на новый сезон уже поставлены. Какой стиль? Это еще один шаг вперед к нашей большой цели, которую пока озвучивать не будем»
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, что уже поставили новые программы.
«На новый сезон у нас уже поставлены программы. Были идеи – и они уже воплотились.
Программы поставлены обе – и короткая, и произвольная. Какие они? Ну конечно, пока это секрет. Как мы уже говорили: мы будем кататься на льду, у нас будут красивые костюмы.
Короткую поставил Николай Морошкин и Валерия Чистякова, а произвольную – Николай Морошкин и Анжелика Крылова.
Какой стиль? Это еще один шаг вперед к нашей большой цели, которую мы пока озвучивать не будем», – цитирует Бойкову «СЭ».
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