Дмитрий Козловский: «Очень люблю теннис, он дает мне определенную психологическую разгрузку»

Фигуристы Бойкова и Козловский рассказали о процессе создания костюмов и своих увлечениях.

: Костюмы мы придумываем вместе всегда.

: Неправда. Я не участвую.

Бойкова: Неправда, я всегда спрашиваю у моего партнера. А так вообще в основном я ищу какие-то референсы, скидываю их портной, всем тренерам. Мы всегда выслушиваем пожелания по цветам костюмов, по каким-то определенным элементам декора, и потом совместным творчеством рождаются костюмы.

Козловский: Хочу отметить, что большой вклад в костюмы вносит моя мама, которая ими занимается. Она их сама шьет и при этом является поставщиком очень классных идей.

Интересы, помимо фигурного катания? Я очень люблю теннис, он дает мне определенную психологическую разгрузку. Буквально сейчас мы готовились к выступлению, а я смотрел, как Джокович сет играл на «Мастерсе».

Бойкова: Я искала везде Диму, думала, он в раздевалке, а он смотрел теннис.

Козловский: Но я не только теннис смотрел, еще магистерскую писал. Уже потихоньку сроки подходят, поэтому необходимо уже ее завершать. Тема? «Совершенствование методов управления в нефтегазовой отрасли России в условиях современных политико-экономических реалий».