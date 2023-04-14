Дмитрий Козловский: «Очень люблю теннис, он дает мне определенную психологическую разгрузку»

Теги Новак Джокович сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский стиль Фигурное катание

Фигуристы Бойкова и Козловский рассказали о процессе создания костюмов и своих увлечениях.

Александра Бойкова: Костюмы мы придумываем вместе всегда.

Дмитрий Козловский: Неправда. Я не участвую.

Бойкова: Неправда, я всегда спрашиваю у моего партнера. А так вообще в основном я ищу какие-то референсы, скидываю их портной, всем тренерам. Мы всегда выслушиваем пожелания по цветам костюмов, по каким-то определенным элементам декора, и потом совместным творчеством рождаются костюмы.

Козловский: Хочу отметить, что большой вклад в костюмы вносит моя мама, которая ими занимается. Она их сама шьет и при этом является поставщиком очень классных идей.

Интересы, помимо фигурного катания? Я очень люблю теннис, он дает мне определенную психологическую разгрузку. Буквально сейчас мы готовились к выступлению, а я смотрел, как Джокович сет играл на «Мастерсе».

Бойкова: Я искала везде Диму, думала, он в раздевалке, а он смотрел теннис.

Козловский: Но я не только теннис смотрел, еще магистерскую писал. Уже потихоньку сроки подходят, поэтому необходимо уже ее завершать. Тема? «Совершенствование методов управления в нефтегазовой отрасли России в условиях современных политико-экономических реалий».

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3 комментария

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ЮИ
Забавные. Дима точно будущий чиновник, но может быть, неплохой получится, а вдруг даже хороший ;)
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Валерий Петров
Чего она ищет? Какие-то референсы выдумала
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Ирина Иванова
Может следующая диссертация будет на тему: «Совершенствование методов управления в спортивной отрасли России в условиях современных политико-экономических реалий»? А там, глядишь, и до рекомендаций МОКу сроки подойдут)
+3
0
+3
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