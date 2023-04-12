Роднина об условиях МОК: «Точно не стоит называть предателями кого-то из наших спортсменов. Это только навредит нашему спорту»

Ирина Роднина назвала «цирком» действия МОК и западных стран в отношении спортсменов.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.

«Сегодня нам всем нужно набраться терпения. МОК вполне может убрать антиспортивные требования. Не надо обращать внимания на то, что устраивает МОК и некоторые западные страны. Это просто цирк. Мы выше этого. Сейчас нашему спорту необходимо не терять форму.

Точно не стоит называть предателями кого-то из наших спортсменов. Те, кто так поступает, не правы. Нельзя бросаться такими резкими высказываниями. Это только навредит нашему спорту», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ.

Елена Вяльбе: «Я против нейтрального статуса и буду убеждать своих спортсменов, что мы не должны быть предателями родины»

Манифест Томаса Баха по России: почему и как нас возвращают в спорт?