Роднина об условиях МОК: «Точно не стоит называть предателями кого-то из наших спортсменов. Это только навредит нашему спорту»

Теги Ирина Роднина МОК Олимпийская сборная России Фигурное катание

Ирина Роднина назвала «цирком» действия МОК и западных стран в отношении спортсменов.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.

«Сегодня нам всем нужно набраться терпения. МОК вполне может убрать антиспортивные требования. Не надо обращать внимания на то, что устраивает МОК и некоторые западные страны. Это просто цирк. Мы выше этого. Сейчас нашему спорту необходимо не терять форму.

Точно не стоит называть предателями кого-то из наших спортсменов. Те, кто так поступает, не правы. Нельзя бросаться такими резкими высказываниями. Это только навредит нашему спорту», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ.

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1 комментарий

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expertmer2020
- Точно не стоит называть предателями кого-то из наших спортсменов.

Наконец-то голос блогеров услышан.
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