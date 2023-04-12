Юрий Бородавко: «Мне в какой-то мере даже жалко Томаса Баха. Видно, что человек мечется между политикой и спортом, пытается лавировать»

Тренер российских лыжников объяснил, почему ему жаль Томаса Баха.

– Пару месяцев назад вы сказали, что шансы российских лыжников поехать на Олимпиаду-2026 очень высоки. Остаетесь при своем мнении?

– Пока остаюсь. С разных сторон раздаются здравые голоса, общаемся с тренерами, спортсменами, все понимают: без россиян мировые лыжи не то чтобы скучное зрелище, но лишенное ажиотажа и борьбы, за которые любят лыжные гонки. Все будет зависеть от политиков.

Мне в какой-то мере даже жалко Томаса Баха (главу Международного олимпийского комитета – Sports.ru). Видно, что человек мечется между политикой и спортом, пытается лавировать. Обнадеживают слова Игоря Левитина (помощника президента РФ – Sports.ru), который сказал, что Россия будет выступать на Олимпиаде. Значит, работа в этом направлении ведется, надеемся на дипломатов.

– Кто из десяти ваших спортсменов связан с армией или силами безопасности?

– Таких 90 процентов. Все, кроме Дарьи Непряевой, если не ошибаюсь.

– Если кто-то согласится поставить подпись под отказом ради допуска к соревнованиям – расстанетесь?

– Каждый волен поступать, как ему велит совесть. Но таких, о которых вы спросили, насколько знаю, нет. Не только в моей группе – в сборной по лыжным гонкам, – сказал Юрий Бородавко.

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