Журова об условиях МОК: «Я бы не стала преждевременно называть наших спортсменов предателями. Никто не согласился, а их уже клеймят»

Светлана Журова считает, что российских спортсменов нельзя заранее называть предателями.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Я бы не стала преждевременно называть наших спортсменов предателями. Еще ничего не произошло. Никто не согласился, а их уже клеймят. Это неправильно!

Думаю, что нужно отталкиваться от прецедента. Конечно, мне не хотелось бы, чтобы кто-то из наших спортсменов принял эти условия МОК. Но давайте не будем заранее вешать ярлыки на спортсменов.

Уверена, что наши олимпийцы осознают, что делают. Вряд ли кто-то пойдет на такие условия. Все понимают, что так нельзя», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные