Журова об условиях МОК: «Я бы не стала преждевременно называть наших спортсменов предателями. Никто не согласился, а их уже клеймят»

Теги Светлана Журова МОК Олимпийская сборная России Коньки/шорт-трек

Светлана Журова считает, что российских спортсменов нельзя заранее называть предателями.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Я бы не стала преждевременно называть наших спортсменов предателями. Еще ничего не произошло. Никто не согласился, а их уже клеймят. Это неправильно!

Думаю, что нужно отталкиваться от прецедента. Конечно, мне не хотелось бы, чтобы кто-то из наших спортсменов принял эти условия МОК. Но давайте не будем заранее вешать ярлыки на спортсменов.

Уверена, что наши олимпийцы осознают, что делают. Вряд ли кто-то пойдет на такие условия. Все понимают, что так нельзя», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

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23 комментария

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ретроградный меркурий
Ответ Viks
Журова говорила, но текст не писала.
Так претензия и не к Журовой, а к двум редакторам, сайта спорт24, который такую хрень печатает, и спорта, который копипастит
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Сергей Риде
Скоро ребята с СВО скажут кто предатель, а кто нет.
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expertmer2020
Понял суть.

Наш спорт пытаются поделить на патриотов и предателей.

Мы против.
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maripous
Журова, видимо , не читает интервью спортсменов, тренеров и спортчиновников.
Там уже достаточно наболтали себе на предателя. Сейчас вроде потише стало. Угомонились немножко на все согласные.
Пока их никто и не обвиняет в предательстве. Но люди должны понимать, как оцениваются и воспринимаются их хотелки потащиться на заграничные турниры , несмотря на текущую ситуацию и условия МОК. Чтоб не было никаких иллюзий.
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papadok
Ответ Анна Беляева
результат переводв на журфак из физкультурного
Скорее, результат перевода с французского на Нижегородский :)
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Погладь быка
Медведев, Рублев, Касаткина: "шо ну прям все?"
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encaro_one
Ответ expertmer2020
Вопрос в другом, мы подали списки на участие в соревнованиях или нет?
Списки после исполкомов каждой отдельной федерации по видам спорта, где будет принято решение об условиях и способе допуска.
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expertmer2020
Я так понял, Вяльбе не собирается подавать списки предателей.
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expertmer2020
Вопрос в другом, мы подали списки на участие в соревнованиях или нет?
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Tiggy
Соглашаться на таких условиях не стоит.
Это лично мое убежденное мнение. Но еще более убежденное - никто, ни один человек, не должен упрекнуть, ни тем более клеймить согласившихся. Это должно быть решение самого спортсмена. В сложное время живем.
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encaro_one
Теннисисты согласны на участие в Уимблдонском турнире на условиях, близких к озвученных МОК.
Это прецедент. Они предатели?
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expertmer2020
Если один, то предатель - если толпа, то нормуль.
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Тайга86
Прям перекличка "за" и "против". Какая команда сверху придёт, так и будет. И самое интересное, что все участвующие в опросах и высказывающие свое ценное мнение, сразу согласятся с этой формулировкой и будут ее поддерживать. Так что воздух сотрясать сейчас просто в воздух...
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Анна Беляева
Ответ papadok
Что такое «прецендент»?
результат переводв на журфак из физкультурного
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Viks
Ответ ретроградный меркурий
"Думаю, что нужно отталкиваться от прецендента". Прецендента, Карл. 9-й класс, упражнение по русскому языку - прецедент, претендент. Кто-то явно прогуливал уроки и не читал книги.
Журова говорила, но текст не писала.
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expertmer2020
Хорошо, что Непомнящий не олимпиец - ему можно.
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ретроградный меркурий
"Думаю, что нужно отталкиваться от прецендента". Прецендента, Карл. 9-й класс, упражнение по русскому языку - прецедент, претендент. Кто-то явно прогуливал уроки и не читал книги.
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papadok
Нужно сразу дать понять, что ждёт тех, кто согласится. А то вдруг такие найдутся. А все уже по полочкам разложено. Кто же захочет стать предателем?
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Brokkoli
Кто согласится поедет по повестке
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Viks
"Никто не согласился, а их уже клеймят." --- Винер, Губерниев, Тарасова и куча спортсменов уже заявили, что нужно ехать под нейтральным статусом.
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papadok
Что такое «прецендент»?
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Viks
Все понимают, что так нельзя» --- А Поздняков не понимает. А Матыцин и его начальники молчат.
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Ебздрогыч
Журова молодец: находит время и за закон о цифровых повестках проголосовать, не читая его, и про спортсменов подумать!
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