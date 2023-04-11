Журова об условиях МОК: «Я бы не стала преждевременно называть наших спортсменов предателями. Никто не согласился, а их уже клеймят»
Светлана Журова считает, что российских спортсменов нельзя заранее называть предателями.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.
«Я бы не стала преждевременно называть наших спортсменов предателями. Еще ничего не произошло. Никто не согласился, а их уже клеймят. Это неправильно!
Думаю, что нужно отталкиваться от прецедента. Конечно, мне не хотелось бы, чтобы кто-то из наших спортсменов принял эти условия МОК. Но давайте не будем заранее вешать ярлыки на спортсменов.
Уверена, что наши олимпийцы осознают, что делают. Вряд ли кто-то пойдет на такие условия. Все понимают, что так нельзя», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.
МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные
Наш спорт пытаются поделить на патриотов и предателей.
Мы против.
Там уже достаточно наболтали себе на предателя. Сейчас вроде потише стало. Угомонились немножко на все согласные.
Пока их никто и не обвиняет в предательстве. Но люди должны понимать, как оцениваются и воспринимаются их хотелки потащиться на заграничные турниры , несмотря на текущую ситуацию и условия МОК. Чтоб не было никаких иллюзий.
Это лично мое убежденное мнение. Но еще более убежденное - никто, ни один человек, не должен упрекнуть, ни тем более клеймить согласившихся. Это должно быть решение самого спортсмена. В сложное время живем.
Это прецедент. Они предатели?