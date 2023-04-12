В Кузбассе откроют школу фигурного катания имени Евгения Плющенко
В Кузбассе откроют школу фигурного катания имени двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. Где именно появится учреждение, пока не уточняется.
«Я утром летел в самолете вместе с Евгением Плющенко, его супругой Яной Рудковской, всей группой, которая будет здесь выступать. И они сказали мне следующее: что они ездят по многим регионам в силу своей профессиональной деятельности. И говорят: «Мы Кузбасс полюбили! У вас настолько здесь все энергично, быстро, такая хорошая молодежь. Нам хочется сюда приезжать!»
Они привезли две постановки сюда. И еще маленький секрет раскрою: мы завтра (12 апреля – Sports.ru) подпишем с ним соглашение о создании у нас здесь в Кузбассе школы имени Плющенко. И у нас здесь молодые фигуристы и фигуристки смогут заниматься по программе Плющенко», – рассказал Цивилев.
«Я собирал бутылки и не стыдился. Очень хотелось есть». Каким был Плющенко, когда еще ничего не выиграл
Школа фигурного катания им. Плющенко.
При каком-то катке.
Фетисов Арена есть же.
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