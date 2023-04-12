В Кузбассе откроют школу фигурного катания имени Евгения Плющенко

Теги Евгений Плющенко сборная России мужское катание Яна Рудковская Фигурное катание

В Кузбассе откроют школу фигурного катания имени двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. Где именно появится учреждение, пока не уточняется.

«Я утром летел в самолете вместе с Евгением Плющенко, его супругой Яной Рудковской, всей группой, которая будет здесь выступать. И они сказали мне следующее: что они ездят по многим регионам в силу своей профессиональной деятельности. И говорят: «Мы Кузбасс полюбили! У вас настолько здесь все энергично, быстро, такая хорошая молодежь. Нам хочется сюда приезжать!»

Они привезли две постановки сюда. И еще маленький секрет раскрою: мы завтра (12 апреля – Sports.ru) подпишем с ним соглашение о создании у нас здесь в Кузбассе школы имени Плющенко. И у нас здесь молодые фигуристы и фигуристки смогут заниматься по программе Плющенко», – рассказал Цивилев.

«Я собирал бутылки и не стыдился. Очень хотелось есть». Каким был Плющенко, когда еще ничего не выиграл

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38 комментариев

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Lala M
Ответ Anfitan
вы путаете "Имени" и "Памяти".... имени Иванова (это при жизни), "памяти Иванова" (это посмертно(....Ивановы простите
Привидите примеры, пожалуйста
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Lala M
Ответ Максим Медов
Понятно, очередная ТП. Ты если будешь идти мимо ледового дворца с ее именем, даже тогда будешь спорить. Больше я тебя своим вниманием не удостою. Иди щи варить.
Вы ещё и читать не умеете, а кого-то щи варить отправляете. Скиньте ссылку, не тупой, на новость, где написано, что каток будет "Школа Этери Тутберидзе" а имени Этери Тутберидзе. Вы же не тупой, справитесь.
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Anfitan
Ответ Lala M
Назовите, заведение названое "имени кого-то живущего", парень из аула.
вы путаете "Имени" и "Памяти".... имени Иванова (это при жизни), "памяти Иванова" (это посмертно(....Ивановы простите
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Максим Медов
Ответ Lala M
Что-то не понятно, в аулах нет людей с таким именем, тем более, что и написать его не можете правильно. А вот поведение сельское.
Понятно, очередная ТП. Ты если будешь идти мимо ледового дворца с ее именем, даже тогда будешь спорить. Больше я тебя своим вниманием не удостою. Иди щи варить.
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Lala M
Ответ Rush
Фетисов Арена. Есть Школа фигурного катания им. Плющенко. При каком-то катке.
Покажите там в названии Фетисов Арена слово "имени", академия фигурного катания Евгения Плющенко, а не имени. Есть ещё варианты?
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Lala M
Ответ Максим Медов
Из какого аула? Меня зовут Макси Мёдов, дура ты тупорылая. ))))
Что-то не понятно, в аулах нет людей с таким именем, тем более, что и написать его не можете правильно. А вот поведение сельское.
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Rush
Ответ Lala M
Назовите, заведение названое "имени кого-то живущего", парень из аула.
Фетисов Арена. Есть
Школа фигурного катания им. Плющенко.
При каком-то катке.
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Максим Медов
Ответ Lala M
Назовите, заведение названое "имени кого-то живущего", парень из аула.
Из какого аула? Меня зовут Макси Мёдов, дура ты тупорылая. ))))
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Lala M
Ответ Максим Медов
У вас стереотипное мышление. К вашему сведению, даже памятники при жизни ставят. Это кстати особая честь. Не верите мне, ну так гугл в помощь, будет ледовой дворец ее имени . Шоры снимите.)) Вы случайно не бабка на завалинке?)))
Назовите, заведение названое "имени кого-то живущего", парень из аула.
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Максим Медов
Ответ Lala M
При том, что "имени" - это как памятник. Каток будет Этери Тутберидзе. Если вы вспомнили театр, то где вы слышали хоть один театр, где при жизни режиссёра была приставка "имени"? Жив был Виктюк - был театр Виктюка, жив был Захаров был Ленком, после смерти стал имени Марка Захарова, и так далее. Главное, ещё и улыбается, над собой смеётесь?
У вас стереотипное мышление. К вашему сведению, даже памятники при жизни ставят. Это кстати особая честь. Не верите мне, ну так гугл в помощь, будет ледовой дворец ее имени . Шоры снимите.)) Вы случайно не бабка на завалинке?)))
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Rush
Ответ Лемур
Имени Плющенка
Городской будет лёд. Но им. Плющенко.
Фетисов Арена есть же.
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natali5228
Бабуля Лека, ты либо комменты открой, либо отвяжисъ. Не в песочнице, в самом деле.
А о чистоте и непорочности сходи своей идолице расскажи)
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sabina_katarina
Ну а чё, филиал Мариинки Цивилёв продавил, балетное училище к нему, давайте и школу Плюща до кучи. Главное - планов громадьё. А что там в итоге получится - фигня вопрос.
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qq-shka
На самом деле, безотносительно Плющенко, школа фигурного катания в Кузбассе была бы востребована. Вопрос, в каком городе...
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russalka
А в чём состоит суть этой программы (тренировочной методики) можно узнать? Родителям может надо понимать, за что они вообще платят.
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natali5228
Ответ nina1212
а Плющ будет в Кузбасе жить?)) не смешите Авербух тоже открывает школы, в Ставропольском крае несколько уже открыл, приезжает только на открытие А открывает, потому что с губернатором "подружился" и есть взаимовыгодный интерес Также и все остальные школы открываются
Эммм, где кукареки Плюща "буду жить в Кузбассе и растить своих чемпионов"?
А вот Ягу после Европы в Минске тогда здорово понесло. Костьми обещал лечь на белорусский лёд)
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Lala M
Ответ Максим Медов
В новостях "Москва 24" сказали, что каток будет носить ее имя и причем тут смерть и название катка, театра, стадиона???))
При том, что "имени" - это как памятник. Каток будет Этери Тутберидзе. Если вы вспомнили театр, то где вы слышали хоть один театр, где при жизни режиссёра была приставка "имени"? Жив был Виктюк - был театр Виктюка, жив был Захаров был Ленком, после смерти стал имени Марка Захарова, и так далее. Главное, ещё и улыбается, над собой смеётесь?
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Лека-Лека
Ответ Максим Медов
Каток имени Этери Тутберидзе в Москве открывается, ему тоже захотелось. Устроил истерику, Яна сделала "звонок" кому надо, но "назвонила" только на Кузбасс. 😀
Больше, видать, никому и бесплатно не нужен.
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Лека-Лека
Ответ natali5228
Вот не зря в своё время Мишин на Плюща ставку сделал, умеет взять своё. Не то, что второй воспитанник, "ой школу в Минске открою, и на катке буду жить, чемпионов растить" Живёт, ага. Мамки не будет, и что только делать станет)
Умеет хапнуть. И не свое, а чужое.
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Лека-Лека
Ответ Валерий Петров
Скорее всего, просто имени Плющенко.
Как всегда - халява за гос. счет
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Максим Медов
Ответ Lala M
Не имени, а каток, где главным тренером будет Тутберидзе, она ещё жива слава Богу. А Плющенко просто не умный, поэтому попадает все время в такие нелепые ситуации
В новостях "Москва 24" сказали, что каток будет носить ее имя и причем тут смерть и название катка, театра, стадиона???))
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Алексей Токарев
По программе Плющенко, это когда сливают все самые важные турниры? Вероника Жилина которая 2 года подряд занимала 12 места на "первенстве России" не даст соврать.
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Lala M
Ответ Максим Медов
Каток имени Этери Тутберидзе в Москве открывается, ему тоже захотелось. Устроил истерику, Яна сделала "звонок" кому надо, но "назвонила" только на Кузбасс. 😀
Не имени, а каток, где главным тренером будет Тутберидзе, она ещё жива слава Богу. А Плющенко просто не умный, поэтому попадает все время в такие нелепые ситуации
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закрыт по беспределу
Хорошее дело
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natali5228
Ответ Максим Медов
Каток имени Этери Тутберидзе в Москве открывается, ему тоже захотелось. Устроил истерику, Яна сделала "звонок" кому надо, но "назвонила" только на Кузбасс. 😀
Точно, губернатор срочно купил билет и ну давай с Плющем летать.
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