В Кузбассе откроют школу фигурного катания имени Евгения Плющенко

В Кузбассе откроют школу фигурного катания имени двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. Где именно появится учреждение, пока не уточняется.

«Я утром летел в самолете вместе с Евгением Плющенко, его супругой Яной Рудковской, всей группой, которая будет здесь выступать. И они сказали мне следующее: что они ездят по многим регионам в силу своей профессиональной деятельности. И говорят: «Мы Кузбасс полюбили! У вас настолько здесь все энергично, быстро, такая хорошая молодежь. Нам хочется сюда приезжать!»

Они привезли две постановки сюда. И еще маленький секрет раскрою: мы завтра (12 апреля – Sports.ru) подпишем с ним соглашение о создании у нас здесь в Кузбассе школы имени Плющенко. И у нас здесь молодые фигуристы и фигуристки смогут заниматься по программе Плющенко», – рассказал Цивилев.

«Я собирал бутылки и не стыдился. Очень хотелось есть». Каким был Плющенко, когда еще ничего не выиграл