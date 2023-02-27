Яна Рудковская: «Автушенко тренирует команда Плющенко уже пять лет. Липницкая не имеет к нему никакого отношения»
Яна Рудковская заявила, что Максима Автушенко уже пять лет тренирует команда Плющенко.
Сегодня Автушенко одержал победу на турнире «Дети Азии». На лед его выводила олимпийская чемпионка Юлия Липницкая.
«Нужно понимать, что Максима Автушенко тренирует команда Евгения Плющенко уже пять лет. Юлия не имеет никакого отношения к Максиму. Максим тренировался и готовился в команде с Евгением, Дмитрием Михайловым и Сергеем Алексеевым.
На «Дети Азии» должен был ехать Сергей, но очень сильно заболел, поэтому попросили Юлю Липницкую вывести Максима. Юля приезжала со своей спортсменкой из нашей академии и по совместительству вывела и настроила нашего спортсмена.
Мы работаем в большой, дружной команде, и наши тренеры часто практикуют такие опции», — сказала Рудковская.
Представила, как в тимтутберидзе появляется вопль: "Рита всегда тренировалась под руководством Этери георгиевны в дружной команде ТШТ, а Похилюк ее просто вывел и настроил". Ну, блин же блинский.
А сделала вот так вот...