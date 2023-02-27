Яна Рудковская: «Автушенко тренирует команда Плющенко уже пять лет. Липницкая не имеет к нему никакого отношения»

Теги Евгений Плющенко сборная России мужское катание Яна Рудковская Юлия Липницкая Дети Азии Максим Автушенко Фигурное катание

Яна Рудковская заявила, что Максима Автушенко уже пять лет тренирует команда Плющенко. 

Сегодня Автушенко одержал победу на турнире «Дети Азии». На лед его выводила олимпийская чемпионка Юлия Липницкая

«Нужно понимать, что Максима Автушенко тренирует команда Евгения Плющенко уже пять лет. Юлия не имеет никакого отношения к Максиму. Максим тренировался и готовился в команде с Евгением, Дмитрием Михайловым и Сергеем Алексеевым.

На «Дети Азии» должен был ехать Сергей, но очень сильно заболел, поэтому попросили Юлю Липницкую вывести Максима. Юля приезжала со своей спортсменкой из нашей академии и по совместительству вывела и настроила нашего спортсмена.

Мы работаем в большой, дружной команде, и наши тренеры часто практикуют такие опции», — сказала Рудковская. 

Материалы по теме

94 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander X
не понял... а в связи с чем это уточнение?... комментаторы, в трансляции, Юлю тренером Автушенко назвали?🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Natalia Gladkia
Ответ Вячеслав Пустохин
Можно было сказать: "А Юлечка - наш великолепный молодой тренер, помогла старшим тренерам вывески нашего воспитанника Автушенко на этот старт..." А сделала вот так вот...
Да все верно , и это ведь несложно .но .. тогда бы это была не Яна! Дипломатия и тактичность - это явно не ее сильные стороны!? Ее бы энергию и в мирное русло, цены бы ей не было, но!? Хозяин- барин, увы, " кто платит, тот и музыку заказывает" !? Ну, как всегда и везде впрочем!?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лизавета Анна -Мария
Ответ И это все о нем
ОЙ! Забыла ,что минусы тут в плюсы идут,--------------------------!!!А ведь Юля действительно тренирует свою группу детей и из её группы выступает там девочка ,с ней она и приехала ,сегодня Автушенко уже выводила представитель нашей делегации фк, но ведь вам это не интересно ,главное набросить!
"Минусы в плюсы" - что за каша у вас в голове? Ладно, помогу: в то время, когда вы ставите минус, кто-то другой - и не один- ставит плюс. Или вы считаете, что одна тут голосуете? 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Noname No
Боже, Яна... Ведь радоваться надо, что Евгений взял героя ОИ в Сочи под свое крыло и дал возможность развиваться. Вон у неё уже свои детки подрастают, но нет, надо своего накинуть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artemon1302
Ответ Vera Goncharova
до сих пор не понимаю, как Юля оказалась в такой «дружной команде», неужели с ног до головы опоясана контрактами с неустойками?
Ну, у Липницкой только Этери плохая, все остальные белые и пушистые)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анна Беляева
Все люди как люди. Кто кого только не выводил: Мориса Слюсаренко, Дудаков Сафину с Берулавой, если повспоминать, то и еще вспомнится. Я уж молчу, что малышей сплошь и рядом выводят не те, накого грамоты выписывают потом. И вдруг такой крик... К тому же их спортсмена выводит тренер их же школы.

Представила, как в тимтутберидзе появляется вопль: "Рита всегда тренировалась под руководством Этери георгиевны в дружной команде ТШТ, а Похилюк ее просто вывел и настроил". Ну, блин же блинский.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Надира Юнусова
Я не в курсе отбора на эти игры, а как туда отобрался именно Автушенко?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Askorbinka
Ответ Вячеслав Пустохин
Можно было сказать: "А Юлечка - наш великолепный молодой тренер, помогла старшим тренерам вывески нашего воспитанника Автушенко на этот старт..." А сделала вот так вот...
Действительно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Татьяна
Ответ И это все о нем
Опять толпа хейтеров ,ну что такого криминального сказала Яна ,она просто прояснила ситуацию ,потому что многие по не знанию ,посчитали ,что Юля является тренером Автушенко, а это не так .
Вам ++++++±+±++++, все равно скоро будут минусы из- за угла.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Askorbinka
Ответ Лизавета Анна -Мария
"Нужно понимать..." Звучит заносчиво, безапелляционно, гадко. Так может сказать только Рудковская (( Ну да- ты тренировала, а Юля мимо проходила...
Именно так. Очень некрасиво.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Natalia Gladkia
Ответ Ostinato
Зачем вообще такое уточнять? Вот есть ТШТ и ТШМ юниоров там выводят в большинстве случае совсем не Тутберидзе и Мишин и никто это никак не комментирует. Зачем? Это так странно звучит, если команда большая и дружная, то зачем спортсменов как крепостных делить между собой?
К сожалению в этом вся Яна и этим беспардонством она только мешает делу! Ну какое она имеет отношение к спорту... опосредованное, да - деньги большое дело, но умные люди отдают все свое" нажитое непосильным трудом" в руки профессионалов и не высовываются, а эта в каждой бочке затычка! Кстати и Евгением она крутит вертит, все ее задумки дикие и с подьемом на высоту неподготовленых фигуристов, висящих аки мешки , абсолютно неэстетично. непрофессионально и роль снегурочки не Муравьевой- истинной снегурке даже без грима ,а - медноволосой фурии- Саше, ну где и в какой реальности это происходит а все - пиар , впервые , выше всех ,больше , дальше , скоро и глубже всех и тд! Я считаю, что все их ШОУ вывозит просто невероятной харизмой, энергией, артистизмом сам великолепный Евгений, если бы не он все было бы очень ... серо, мелко , на нем и держится - все, но она все лезет и лезет и делает только хуже и ему и Академии, уничтожая все их труды, кстати заслуженные! . А Евгений и правда Великий фигурист- артист до сих пор держит зал своей химией, мастерством, одни его бедуинские чего стоят аж 20 штук, но если бы в процесс не лезла эта вечная " хозяйка салона" со своими пятью копейками, уж продавала бы билеты на ШОУ и занималась рекламой, но не лезла в процесс ФК , где она- полный ноль! Жалко детей, кстати очень талантливых и хороших, особенно Сонечку Муравьеву , мою любимую , да и других - тоже! Каждый должен заниматься своим делом , а то беда , когда" сапоги начнет тачать пирожник, а пироги печь- сапожник" , так и с Яной неугомонной!?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vendetta4111323
Юле реально нравится такое отношение к себе? И она ещё какие-то посты в защиту их строчила
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
И это все о нем
Ответ Лизавета Анна -Мария
"Нужно понимать..." Звучит заносчиво, безапелляционно, гадко. Так может сказать только Рудковская (( Ну да- ты тренировала, а Юля мимо проходила...
ОЙ! Забыла ,что минусы тут в плюсы идут,--------------------------!!!А ведь Юля действительно тренирует свою группу детей и из её группы выступает там девочка ,с ней она и приехала ,сегодня Автушенко уже выводила представитель нашей делегации фк, но ведь вам это не интересно ,главное набросить!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexey Belskiy
Оказывается Брайан Жубер учавствовал в Танцах со звездами.Жду Евгения Викторовича❤
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Askorbinka
Ответ Lukeria
Мы работаем дружной командой...А Рудковская кем там работает?
Так ведущей, которую все и везде ждут)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
И это все о нем
Ответ StanislavaKhalina
Юль, зря только в словах поддержки рассыпалась. Зря.
О ,понятно ,у кого минусы в плюсы превращаются ,смех да и только ,и как по вашему поддержка Юли созвучна тому ,что она не является тренером Автушенко,логика у вас какая то искривлённая! Минусы ставлю здесь ,извините ,а то ещё подумаете ,что столько людей с вами согласны ,мой минус вам 4 плюса пошло ,---------------------------------------!!!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hardy
Ответ И это все о нем
Опять толпа хейтеров ,ну что такого криминального сказала Яна ,она просто прояснила ситуацию ,потому что многие по не знанию ,посчитали ,что Юля является тренером Автушенко, а это не так .
у вас наверное и куча ##### розами пахнет🤣🤡
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Шульгин
Надеюсь Липницкой нравится сначало петиции подписывать, а потом когда ее прилюдно унижают.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вячеслав Пустохин
Можно было сказать: "А Юлечка - наш великолепный молодой тренер, помогла старшим тренерам вывески нашего воспитанника Автушенко на этот старт..."

А сделала вот так вот...
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Катерь
Ответ Skalka-1
Помню, что кто-то из проигравших спортсменов даже заявление делал - "ЕП меня не тренировал" .
Да, было такое.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
И это все о нем
Опять толпа хейтеров ,ну что такого криминального сказала Яна ,она просто прояснила ситуацию ,потому что многие по не знанию ,посчитали ,что Юля является тренером Автушенко, а это не так .
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lizard Wizard
Ответ Спорт_в_массы
только когда его Плющенко выводил на Первенстве Максим получил 208.53 и стал 14-м. так что спасибо Юле скажите)
В их версии русского языка нет таких слов:/
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hardy
демоны плющенко каждый день пробивают дно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ir_rish
Ответ Lukeria
Мы работаем дружной командой...А Рудковская кем там работает?
Составителем контрактов европейского образца.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алеся Ткаченко
Ответ Артур Петров
Дарья Карева её зовут. У Оксаны Булычевой её забрали. Плющенко думает если ученики Булычевой в ТШТ хорошие результаты показывают, то и у него так будет? Теперь они деребанят Булычеву, только в начале сезона уже троих переманили.
Ну может у Юли и будет результаты показывать,а у Плюща точно нет.И уж если по словам Яны там дружеская обстановка то могла бы по-дружески девочку и по имени назвать.А то нехорошо получается.Юля "их" спортсмена настраивает а они "ее" спортсменку даже по имени назвать не хотят.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий