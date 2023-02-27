Яна Рудковская: «Автушенко тренирует команда Плющенко уже пять лет. Липницкая не имеет к нему никакого отношения»

заявила, что Максима Автушенко уже пять лет тренирует команда Плющенко.

Сегодня Автушенко одержал победу на турнире «Дети Азии». На лед его выводила олимпийская чемпионка .

«Нужно понимать, что Максима Автушенко тренирует команда уже пять лет. Юлия не имеет никакого отношения к Максиму. Максим тренировался и готовился в команде с Евгением, и .

На « » должен был ехать Сергей, но очень сильно заболел, поэтому попросили Юлю Липницкую вывести Максима. Юля приезжала со своей спортсменкой из нашей академии и по совместительству вывела и настроила нашего спортсмена.

Мы работаем в большой, дружной команде, и наши тренеры часто практикуют такие опции», — сказала Рудковская.