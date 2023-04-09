Рудковская о шоу Плющенко «Русские сезоны»: «Была идея сделать на льду классические вещи, объединить русское искусство с фигурным катанием»

Теги Евгений Плющенко сборная России мужское катание женское катание Яна Рудковская Дмитрий Алиев Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Яна Рудковская рассказала об идее ледового шоу Евгения Плющенко «Русские сезоны»

«Была идея сделать на льду классические вещи, объединить русское искусство с фигурным катанием. Фигуристы зачастую делают иные композиции. Мы в качестве дани уважения Дягилеву сделали постановки русских балетов: «Щелкунчик», «Жар-птица» и другие.

Все номера были классические, за исключением двух: выступления девочек и Дмитрия Алиева, который подарил нам чудесный номер. Это очень здорово, когда мы прививаем любовь к русской музыке нашим детям. Лучше, чем Чайковский, никто не писал. Тогда был фурор. Мы попытались его воспроизвести.

«Русалочка» – это был тизер. Нельзя не сделать Ариэль, имея такую Сашу Трусову. Сначала появилась Саша, а потом уже Ариэль. Сегодня вы увидели масштабный тизер. Вы увидели настоящий водопад на льду, который сделали специально для нашего шоу. Водопад был у Димы Билана, но на льду этого никто не делал», – сказала Рудковская.

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5 комментариев

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Anna Stefan
Кто о чём, а искусствоведы всё об искусстве.
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Леди Брэкнелл
А еще внезапно очень хороша Нугуманова! Очень музыкальная.
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Леди Брэкнелл
Первая балетная часть была выше всяких похвал. Очень хорошие номера получились, особенно Ника и Макар.
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Ирина Иванова
Водопад - это аллюзия к финальному дождю в программе "Шаман"? А еще никто не делал звездопад на льду )
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EuhenioV
"Русское искусство" на языке Яны,это просто лёгкий путь к получению очередных грантов и пополнения счёта Гномыча в Париже.Трусова же при этом раскладе,лишь "рязанский" элемент,технично встроенный в выстроенную схему.Насколько же изощрённы эти либералы?🙈
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