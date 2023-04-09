Рудковская о шоу Плющенко «Русские сезоны»: «Была идея сделать на льду классические вещи, объединить русское искусство с фигурным катанием»

Яна Рудковская рассказала об идее ледового шоу Евгения Плющенко «Русские сезоны»

«Была идея сделать на льду классические вещи, объединить русское искусство с фигурным катанием. Фигуристы зачастую делают иные композиции. Мы в качестве дани уважения Дягилеву сделали постановки русских балетов: «Щелкунчик», «Жар-птица» и другие.

Все номера были классические, за исключением двух: выступления девочек и Дмитрия Алиева, который подарил нам чудесный номер. Это очень здорово, когда мы прививаем любовь к русской музыке нашим детям. Лучше, чем Чайковский, никто не писал. Тогда был фурор. Мы попытались его воспроизвести.

«Русалочка» – это был тизер. Нельзя не сделать Ариэль, имея такую Сашу Трусову. Сначала появилась Саша, а потом уже Ариэль. Сегодня вы увидели масштабный тизер. Вы увидели настоящий водопад на льду, который сделали специально для нашего шоу. Водопад был у Димы Билана, но на льду этого никто не делал», – сказала Рудковская.