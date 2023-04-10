Евгений Плющенко о самом запоминающемся событии сезона: «Мой сын Александр сделал двойной аксель на соревнованиях»

Евгений Плющенко назвал самое памятное событие сезона-2022/23

«Какое событие больше всего запомнилось в сезоне?

Мой сын сделал двойной аксель на соревнованиях. Два, один в каскаде», – сказал двукратный олимпийский чемпион.