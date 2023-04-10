Евгений Плющенко о самом запоминающемся событии сезона: «Мой сын Александр сделал двойной аксель на соревнованиях»
Евгений Плющенко назвал самое памятное событие сезона-2022/23
«Какое событие больше всего запомнилось в сезоне?
Мой сын Александр Плющенко сделал двойной аксель на соревнованиях. Два, один в каскаде», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Прямая речь Плюшенко в интервью на государственном ресурсе, октябрь 2022: ""Гном Гномыч остается узнаваемым и популярным ребенком."
Гномгномыч- его ник в инсте. Ни никто по нику в срцсетях не называет человека.
- они тщеславные и не очень умные публичные люди со своими комплексами. К тому же очень токсичные.
Так что массовый ответный хейт объясним.
А их сына жаль, конечно.
не верно это! нужно искать новых звезд среди всех, переживать за своих воспитанников, а не за сына. За детей переживать это уел простых людей, чем выше уровень, тем меньше должно быть эгоизма. Нужно свои инстинкты то усмирять.