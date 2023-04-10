Евгений Плющенко о самом запоминающемся событии сезона: «Мой сын Александр сделал двойной аксель на соревнованиях»

Теги Евгений Плющенко сборная России мужское катание Гном Гномыч Фигурное катание

Евгений Плющенко назвал самое памятное событие сезона-2022/23

«Какое событие больше всего запомнилось в сезоне?

Мой сын Александр Плющенко сделал двойной аксель на соревнованиях. Два, один в каскаде», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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31 комментарий

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Грибная Фея
потрясающе! шаг за шагом к олимпийском золоту! 😂
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titon23
родительское восхищение своим ребенком всегда вызывает понимание и симпатию!
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Николай Арякин
Гномьи радости)
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Ярик01
Ответ vanessa2021
Сам Плющенко, Рудковская всегда и везде сына Сашей. Посмотрите все их
https://rsport.ria.ru/20221031/plyuschenko-1828257385.html

Прямая речь Плюшенко в интервью на государственном ресурсе, октябрь 2022: ""Гном Гномыч остается узнаваемым и популярным ребенком."
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Dragon10
Сколько у него детей? Или гномика переименовали
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Анна Беляева
Ну, тут без вопросов, родителю достижения родного сына - важнее всего. Как мать расстроенного вчерашним вторым местом маленького танцора, могу пнять эмоции папы Жени
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vanessa2021
Ответ Философ Востока
Если отбросить хейт в сторону Плющенко, то конечно для отца самое важное это какие-то достижения его ребенка. Да, можно сказать, что они с Яной не так воспитывают, лишают детства, но так или иначе они проявляют любовь как могут. Кто-то может считать, что это неправильно, но скорее всего они не могут по другому её проявлять. Кто-то не может вообще сказать я тебя люблю родителям, потому что не привык/может это делать. Так же и Плющенко с Рудковской, скорее всего им кажется что, пихая везде своего сына они делают ему услугу и потом он скажет спасибо. Возможно они не понимают, что ребёнку нужно другое, но тут уж можно посочувствовать. Но не потому что они "больные", ведь таких "больных" полно вокруг, в спорте, на сцене, в жизни и тд. Они обычные люди со своими комплексами, но это не повод хейтить человека за то, что для него самое лучшее событие - связано с его сыном.
На вчерашнем шоу, Саша катался с видимым удовольствием, с кайфом. Както не заметно, что его заставляют. Тройные лутцы легко прыгал кстати.
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vanessa2021
Ответ Валерий Петров
Это почему? Если сами родители его так прозвали, и в соцсетях Гном вроде что-то там постит от своего имени, зарабатывая по словам ЕП большие деньги
Родители всегда и везде его называют Сашей.

Гномгномыч- его ник в инсте. Ни никто по нику в срцсетях не называет человека.
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Lennuci
Слава тебе яицы, двойной аксель. освоили.
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Асенька Юсупова
Ответ sabur
Его теперь Александр зовут? Или это другой сын?
Он же Чебусашка.
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vanessa2021
Ответ Ярик01
Если родители до сего момента только так и называли, то вина редакции минимальная.
Сам Плющенко, Рудковская всегда и везде сына Сашей. Посмотрите все их
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reteka
Смотрел прокат Плющенко джуниора. Прикольно конечно, даже стильно, но у дитяти напрочь отсутствует растяжка. Поэтому, увы, профнепригоден.
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Джефф Лебовски
Ответ Философ Востока
Если отбросить хейт в сторону Плющенко, то конечно для отца самое важное это какие-то достижения его ребенка. Да, можно сказать, что они с Яной не так воспитывают, лишают детства, но так или иначе они проявляют любовь как могут. Кто-то может считать, что это неправильно, но скорее всего они не могут по другому её проявлять. Кто-то не может вообще сказать я тебя люблю родителям, потому что не привык/может это делать. Так же и Плющенко с Рудковской, скорее всего им кажется что, пихая везде своего сына они делают ему услугу и потом он скажет спасибо. Возможно они не понимают, что ребёнку нужно другое, но тут уж можно посочувствовать. Но не потому что они "больные", ведь таких "больных" полно вокруг, в спорте, на сцене, в жизни и тд. Они обычные люди со своими комплексами, но это не повод хейтить человека за то, что для него самое лучшее событие - связано с его сыном.
"Они обычные люди со своими комплексами"
- они тщеславные и не очень умные публичные люди со своими комплексами. К тому же очень токсичные.
Так что массовый ответный хейт объясним.
А их сына жаль, конечно.
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sabur
Его теперь Александр зовут? Или это другой сын?
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BeastI666I
Ответ Loliloo
И пропадают к взрослому сезону. Александру не нужно торопиться, тройные у него точно будут, а там видно будет
пропадают потому что отец только о сыне волнуется.
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BeastI666I
вся суть нашего общества. не важно где и что главное, чтобы родственника пропихнуть!
не верно это! нужно искать новых звезд среди всех, переживать за своих воспитанников, а не за сына. За детей переживать это уел простых людей, чем выше уровень, тем меньше должно быть эгоизма. Нужно свои инстинкты то усмирять.
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Ярик01
Ответ Russ Ivan
Тег Гном Гномыч для 10летнего ребёнка не красит редакцию сайта...
Если родители до сего момента только так и называли, то вина редакции минимальная.
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Валерий Петров
Ответ Russ Ivan
Тег Гном Гномыч для 10летнего ребёнка не красит редакцию сайта...
Это почему? Если сами родители его так прозвали, и в соцсетях Гном вроде что-то там постит от своего имени, зарабатывая по словам ЕП большие деньги
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Татьяна Тычинская
Ответ Ирина Ларина
Ну кто-то ж просил, что б лучшим спортсменом года Плющенко назвал ГГ - получайте)
Где вы увидели, что он назвал сына лучшим спортсменом года? Зачем переворачивать сказанное? Он ответил на вопрос о самом запоминающемся событии года.
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Dani_Alves92
Ответ Ярик01
У Гном Гномыча имя появилось?
Наверное другой сын какой-то :)
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Философ Востока
Если отбросить хейт в сторону Плющенко, то конечно для отца самое важное это какие-то достижения его ребенка. Да, можно сказать, что они с Яной не так воспитывают, лишают детства, но так или иначе они проявляют любовь как могут. Кто-то может считать, что это неправильно, но скорее всего они не могут по другому её проявлять. Кто-то не может вообще сказать я тебя люблю родителям, потому что не привык/может это делать. Так же и Плющенко с Рудковской, скорее всего им кажется что, пихая везде своего сына они делают ему услугу и потом он скажет спасибо. Возможно они не понимают, что ребёнку нужно другое, но тут уж можно посочувствовать. Но не потому что они "больные", ведь таких "больных" полно вокруг, в спорте, на сцене, в жизни и тд. Они обычные люди со своими комплексами, но это не повод хейтить человека за то, что для него самое лучшее событие - связано с его сыном.
+17
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AQUILANI
Что за сын Александр, о ком речь?
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Sgi
Ответ Лека-Лека
Нет бы сравнить своего сына со сверстниками. Они давно уже тройные как семечки щелкают.
Он сыном гордится, а вы и тут нашли негатив
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ДудьСдулся
Вот куда свои взоры должна обратить омбудсмен по правам ребёнка...
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Лека-Лека
Ответ Loliloo
И пропадают к взрослому сезону. Александру не нужно торопиться, тройные у него точно будут, а там видно будет
Вам Гномика не жаль?
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