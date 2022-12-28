Яна Рудковская: «Трусова выздоровела и сегодня откатается и за себя, и за Плющенко, и за всю команду»
Продюсер Яна Рудковская сообщила, что фигуристка Александра Трусова восстановилась после болезни, из-за которой снялась с чемпионата России в Красноярске.
Сегодня Трусова выступает на премьере ледового шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Снегурочка». Сам Плющенко не смог принять участие из-за болезни.
«Она выздоровела и сегодня откатается и за себя, и за Евгения Плющенко, и за всю команду», – сказала Рудковская.
Марк Кондратюк, ранее испытывавший проблемы со спиной, также принимает участие в шоу.
Стартов у Трусовой все меньше, а шоу – все больше. Лишь два турнира за сезон, после снятия с ЧР помчалась на проект Плющенко
1 минуту назад
Вроде Трусова кайфует от всего этого, ей нравится. Они одного поля ягоды.
Ответ самой нецитируемой дуре - одного поля ягоды это Гога и ее шестерки на спортсе - беспринципные, токсичные и мстительные)))
Достается всем, назовите хоть одного фигуриста, из топов, про кого скромно умалчивают? Я таких не знаю.
Весь негатив, который льется на Трусову, помогает продавать билеты? Не думаю. Трусовой эта возня с обсуждением ее снятия с ЧР и конфликта с Первым точно были не нужны. А главная по контрактам и скандалам это Карабас Барабас нашего фк Этери Тутберидзе. Кабальные контракты ООО "ТимТутберидзе" возвращают нас к крепостному праву. А о ее скандальности ходят легенды. Еще в 2019 году японцы ее признали самым токсичным тренром мира. А в 2022 году в феврале россияне наградили хештегом #позортутберидзе, который 3 дня лидировал в русском твитере. У Тутберидзе скандалов за тренерскую карьеру столько, что в шоу бизнесе с ней никто не сравнится в этом. И это мы еще не учитываем, что часто токсичную работу за нее выполняют ее шестерки типа Железнякова.