Яна Рудковская: «Трусова выздоровела и сегодня откатается и за себя, и за Плющенко, и за всю команду»

Теги Евгений Плющенко сборная России мужское катание женское катание Яна Рудковская Александра Трусова Марк Кондратюк ледовые шоу Фигурное катание

Продюсер Яна Рудковская сообщила, что фигуристка Александра Трусова восстановилась после болезни, из-за которой снялась с чемпионата России в Красноярске.

Сегодня Трусова выступает на премьере ледового шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Снегурочка». Сам Плющенко не смог принять участие из-за болезни.

«Она выздоровела и сегодня откатается и за себя, и за Евгения Плющенко, и за всю команду», – сказала Рудковская.

Марк Кондратюк, ранее испытывавший проблемы со спиной, также принимает участие в шоу.

Стартов у Трусовой все меньше, а шоу – все больше. Лишь два турнира за сезон, после снятия с ЧР помчалась на проект Плющенко

78 комментариев

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Noname No
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Ответ наталья Головченко
Я ничего не сравнивала, я ответила на глупое сообщение, в котором было написано, что у Щербаковой за 1 день температура прошла.
С тем ЧР тоже мутная история. Щербакову действительно пиарили как фигуристку, которая выиграла ЧР несмотря на температуру. По сути с температурой её не должны были допускать вообще, поэтому эту историю замяли быстро. Скорее всего Щербакова болела до ЧР и просто испытывала осложнения после. А так все выглядело очень стремно с этим типа преодолением
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Россиянин 89
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Ответ STAVRsSC
То есть, Рудковская фактически подтверждает, что никакой температуры 39 у Трусовой не было, а снятие с ЧР было обусловлено неготовностью фигуристки к конкурентной борьбе. Квады не восстановлены, а без них не захотелось позориться, заняв где-нибудь 10-е место.
А у Усачевой,Щербаковой и Хромых не было никаких травм, если они участвуют в шоу???
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Россиянин 89
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Ответ Wintersun
Всех за дураков держат. Не иначе чудо произошло и божественное исцеление за пару дней. Стыдоба. Самой Саше то не стремно так всех дурить? Ракета, блин.
Какое исцеление произошло у Хромых и Усачевой, которые пропускают сезон,но участвуют в шоу??? А Щербакова почему может участвовать в шоу, но не может в соревнованиях??? Гоговские фигуристки нас за дураков дерат??? Девочки Этери, блин. Одноразовые стаканчики. Хоть бы одна доила до четвртого взрослого сезона, как Трусова. Но за 30 лет гоговской карьеры ни одной.
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Россиянин 89
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Самая цитируемая и вообще недура
1 минуту назад

Вроде Трусова кайфует от всего этого, ей нравится. Они одного поля ягоды.

Ответ самой нецитируемой дуре - одного поля ягоды это Гога и ее шестерки на спортсе - беспринципные, токсичные и мстительные)))
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Marya Y
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Ответ Anneta28
И что из того что она сразу сказала? Причина была озвучена - здоровье не позволяет. Но оно позволяет, тем не менее, участвовать в шоу. Достается всем, назовите хоть одного фигуриста, из топов, про кого скромно умалчивают? Я таких не знаю.
Евгений Плющенко часто участвовал в шоу - всерьёз думаете, что он смог бы выйти на соревнование? Верите, что в спорте нагрузки такие же, как в шоу и подготовка требует таких же усилий? Прекрасно.
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наталья Головченко
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Ну вы и сравнили сезонный грипп и ковид
Я ничего не сравнивала, я ответила на глупое сообщение, в котором было написано, что у Щербаковой за 1 день температура прошла.
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STAVRsSC
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Квады спокойно шли на тренировке
На тренировках много у кого чего ходит, а на соревнованиях почему-то спотыкается. Та же Валиева вроде восстановила 3А, а в короткой сделала на нём "бабочку". На этапах Гран-при не было заметно, чтобы Трусова была готова к борьбе за подиум на ЧР. Поэтому снятие вполне логичное решение, чтобы не портить свой имидж самой крутой квадистки. Пик спортивной формы у Трусовой пришёлся на сезон 21/22. Больше она к этим кондициям не вернётся. Главный вопрос - а сможет ли она хотя бы 2-3 квада делать в программе? Или просто с головой уйдёт в шоу.
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Россиянин 89
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Уже почти все гоговичи меня кинули в ЧС))) Какие е вы хейтеры ссыкливые))) Хотите набрасывать и при этом чтобы вам никто сдачи не мог дать))) Эх, ссыкуны. Ну в Гогу. В гогу пошли ее шестерки. Та тоже дает интервью только карманному Первому, от других журналистов просто бегает. А на Первом канале не только никто ничего лишнего не спросит, так Первый не предоставит слово и ее оппонентам, поэтому там есть только мнение Гоги и ее шестерок. А Перввый это главный канал страны, поэтому и тетеньки на диванах, которые смотрят телевизор, попадают под влияние культа личности Гоги)))
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Anneta28
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Ответ Marya Y
Щербакова сразу сказала, в сезон не идёт. Синицына с Кацалаповым вообще никому не интересны, походу, никто не интересуется, когда выйдут. Так-то, да, все заработали право решать без советчиков - чем будут заниматься. Но кого-то начинают хейтить, а про кого-то скромно умалчивают.
И что из того что она сразу сказала? Причина была озвучена - здоровье не позволяет. Но оно позволяет, тем не менее, участвовать в шоу.
Достается всем, назовите хоть одного фигуриста, из топов, про кого скромно умалчивают? Я таких не знаю.
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Блинчик
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А заплатят Сашке тоже за всех?
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Россиянин 89
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Ответ гоговичу Gream Reater, набрасывающему на Трусову и Рудковскую.

Весь негатив, который льется на Трусову, помогает продавать билеты? Не думаю. Трусовой эта возня с обсуждением ее снятия с ЧР и конфликта с Первым точно были не нужны. А главная по контрактам и скандалам это Карабас Барабас нашего фк Этери Тутберидзе. Кабальные контракты ООО "ТимТутберидзе" возвращают нас к крепостному праву. А о ее скандальности ходят легенды. Еще в 2019 году японцы ее признали самым токсичным тренром мира. А в 2022 году в феврале россияне наградили хештегом #позортутберидзе, который 3 дня лидировал в русском твитере. У Тутберидзе скандалов за тренерскую карьеру столько, что в шоу бизнесе с ней никто не сравнится в этом. И это мы еще не учитываем, что часто токсичную работу за нее выполняют ее шестерки типа Железнякова.
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Сергей Дроздов
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Ответ AilinAlex
Шоу просто исцеление от всех болезней. Не прошло и недели, а все прыгают ,бегают. Срочно всем гриппозникам и радикулитникам прописывать по чайной ложке 3 раза в день.
Какая мерзопакостная риторика жены антиквара...
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Sektor_5
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И можно ещё к Навке: там и колено лечится, и всё-всё остальное.
Да ладно, Навка не имеет такого целительного эффекта, а вот Кашпир...тьфу, Рудковская совсем другое дело. Надо ей в шоу на реабилитацию отправлять всех травмированных и немощных с обязательным подписанием контрактов западного образца.
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Ответ Alexxa
Где? Там как раз на чемпионате на тренировку несколько раз падала с единственного квада...
Заходите в телеграмм канал первого канала и ищете видео тренировки перед ЧР. Там прекрасно видно квады Саши. На спортс как обычно хорошее о Саше не опубликовали
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Алеся Ткаченко
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Яна ,вы настолько не любите Сашу что хотите ее угробить?Почему она должна кататься за кого-то?
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Marya Y
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Ответ Anneta28
Давайте смотреть правде в глаза. Все хотят заработать, в первую очередь. И Трусова, и Щербакова, и Косторная и даже Синицина с Кацалаповым. И все так или иначе врут. Или умалчивают некоторые факты. Только почему-то кого-то за это клеямят позором, а кого-то возводят чуть ли не в ранг мученников.
Щербакова сразу сказала, в сезон не идёт. Синицына с Кацалаповым вообще никому не интересны, походу, никто не интересуется, когда выйдут. Так-то, да, все заработали право решать без советчиков - чем будут заниматься. Но кого-то начинают хейтить, а про кого-то скромно умалчивают.
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Noname No
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Ответ Marya Y
Точно, у Медведевой ещё, на ЧР 18-19, когда Евгения после 14 места в КП вдруг выплыла.
Ватка исцеляет
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Ответ наталья Головченко
Щербакова больше месяца уже болела, температура после ковида и его осложнений в виде пневмонии, может до 2 месяцев держаться. Прежде , чем писать ересь, почитайте, изучите, включите хоть на немножко голову и ее отделы.
Ну вы и сравнили сезонный грипп и ковид
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Ответ Sektor_5
Короче, у кого какие болезни - все в шоу Рудковской, мигом выздоровеете.)
И можно ещё к Навке: там и колено лечится, и всё-всё остальное.
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Ответ philadelphia7650
перезарожала на смерть (и насмерть тоже)! а потом еще и перезаражала рожденных и перезарожденных!
Годная шутка
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Ответ Прекрасная фурия
По отрывкам шоу Саша не в форме. Двойной прыжок, простые медленные вращения, синхронности нет. Уровень юношеского разряда. Чем там в ЦСКА занимаются тренеры?
Очень странно ожидать на шоу с непонятным освещением уровень чемпионата РФ. Вы в своём уме? Анна, Камила точно также катят
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Alexxa
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Квады спокойно шли на тренировке
Где? Там как раз на чемпионате на тренировку несколько раз падала с единственного квада...
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Ответ Wintersun
Всех за дураков держат. Не иначе чудо произошло и божественное исцеление за пару дней. Стыдоба. Самой Саше то не стремно так всех дурить? Ракета, блин.
Может она не дурит? Шоу нельзя отменить, а с ЧР федра позволила сняться. Конечно, это не значит, что Саше теперь надо забить на старты, но шоу кроме неё в главной роли никто бы не откатал, подготовившись за 4 дня.
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Россиянин 89
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Ответ AilinAlex
Шоу просто исцеление от всех болезней. Не прошло и недели, а все прыгают ,бегают. Срочно всем гриппозникам и радикулитникам прописывать по чайной ложке 3 раза в день.
Любие шоу исцеляют людей. Вон у Гоги Усачева и Хромых поломанные весь сезон пропускают, а для шоу исцелились)))
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Россиянин 89
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Браво Александре! Лучшая!
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