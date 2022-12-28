Яна Рудковская: «Трусова выздоровела и сегодня откатается и за себя, и за Плющенко, и за всю команду»

Продюсер Яна Рудковская сообщила, что фигуристка Александра Трусова восстановилась после болезни, из-за которой снялась с чемпионата России в Красноярске.

Сегодня Трусова выступает на премьере ледового шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Снегурочка». Сам Плющенко не смог принять участие из-за болезни.

«Она выздоровела и сегодня откатается и за себя, и за Евгения Плющенко, и за всю команду», – сказала Рудковская.

Марк Кондратюк, ранее испытывавший проблемы со спиной, также принимает участие в шоу.

Стартов у Трусовой все меньше, а шоу – все больше. Лишь два турнира за сезон, после снятия с ЧР помчалась на проект Плющенко