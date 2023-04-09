Вайцеховская о словах Жулина про переход Худайбердиевой и Базина: «Надеюсь, в понедельник будет не информация о том, что Лиза встает в пару с Букиным»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Елена Вайцеховская Иван Букин Егор Базин переходы Елизавета Худайбердиева Денис Самохин Фигурное катание

Елена Вайцеховская считает, что Елизавета Худайбердиева может встать в пару с Иваном Букиным

«Чем больше думаю о кейсе Худайбердиевой/Базина, тем сильнее ощущение, что это не рокировка, а многоходовочка. И что Лиза (как инициатор решения) уходит от Самохина к Жулину не с партнером, а к партнеру. К потенциальному.

Иначе, честно говоря, я вообще не вижу смысла в том, чтобы менять тренерский штаб, и Лиза, как мне кажется, при всей ее взбалмошности достаточно умна, чтобы тоже это понимать.

Так что осталось дождаться понедельника и обещанной (от Жулина) официальной информации по переходу. Надеюсь, это будет не информация о том, что Худайбердиева встает в пару с Букиным.

Хотя между нами, девочками... Это, на мой взгляд, единственный вариант, ради которого стоило городить весь этот огород», – написала журналист.

Жулин о возможном переходе Худайбердиевой и Базина в его группу: «Надо дождаться понедельника, и тогда все будет понятно»

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
блОК
Ответ Ирина Похлебаева
После рождения ребенка в истории ФК три ВЕЛИЧАЙШИЕ фигуристки смогли вернуться на высочайший уровень и стать ОЧ-Навка,Роднина,Гордеева.Степанова ни разу не Навка,не Роднина,не Гордеева.Она до родов была слабым звеном пары СБ. А сейчас,не тренируясь год,она что улучшилась?Или у неё прошли проблемы со спиной?
И что теперь? Букину обязательно надо вставать с Худайбердиевой? Он в недавнем интервью сказал, что сезонов у него осталось не так много. Зачем ему в свои годы начинать заново скатываться с новой партнершей? Он что безумец?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Наталья Трофимова
Самарская ей выкрашенные лохмы повыдергивает, а Ванечке мягко объяснит, что он не прав. Ночная кукушка дневную всегда перекукует) Букин может уйти из тренерской группы, но с Аленой они живут и у них сын.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина Похлебаева
Ответ блОК
Но Букин же говорил, что они вместе с Сашей решили, что будут продолжать и даже уже тренера успели сменить. Значит, она уже сделала выбор в пользу карьеры
После рождения ребенка в истории ФК три ВЕЛИЧАЙШИЕ фигуристки смогли вернуться на высочайший уровень и стать ОЧ-Навка,Роднина,Гордеева.Степанова ни разу не Навка,не Роднина,не Гордеева.Она до родов была слабым звеном пары СБ.
А сейчас,не тренируясь год,она что улучшилась?Или у неё прошли проблемы со спиной?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Ответ блОК
Но Букин же говорил, что они вместе с Сашей решили, что будут продолжать и даже уже тренера успели сменить. Значит, она уже сделала выбор в пользу карьеры
Для меня это выглядит так, что Худайбердиева снова не прочь сменить партнёра, но Букин пока согласия не давал.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anneta28
Ответ Инна Хасиева
Во первых как раз эти длиные ноги кмк и торчали в разные стороны из этой пары, впечатление что они длинее чем у Ивана.Во вторых, Лиза не метр с кепкой
Она именно метр с кепкой. Видела ее в жизни на расстоянии вытянутой руки.))
Мелкая она для Ивана.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
блОК
Ответ Katerina Sunny
Ну если международных стартов не будет, а Саша между внутренними и ребенком, выберет ребенка, то всё в теории возможно.
Но Букин же говорил, что они вместе с Сашей решили, что будут продолжать и даже уже тренера успели сменить. Значит, она уже сделала выбор в пользу карьеры
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
diversant
Зачем Букину эта истеричка которая падает на каждом соревновании
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
22somebody22
Ответ Алексей Венедиктов
Променять длинноногую красавицу Сашу со стройной фигурой и ногами на метр с кепкой с пищевыми расстройствами - ну такое себе…
Чего?Ему с этой красавицей детей не крестить.Он с этой красавицей планировал медали золотые выигрывать,но она не тянет,ноги её красивые и длинные медленно катят и не гнутся.Да и,вообще,с чего ты взял,что она ему кажется красивой?Он с ней с детства глухого катается,вообще,может как женщину её и не воспринимал никогда.У него жена гражданская давным-давно уже есть и ребёнок.И жена,кстати,тоже далеко не красавица,ещё и старуха.
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nina1212
скорее бы понедельник
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Инна Хасиева
Ответ Алексей Венедиктов
Променять длинноногую красавицу Сашу со стройной фигурой и ногами на метр с кепкой с пищевыми расстройствами - ну такое себе…
Во первых как раз эти длиные ноги кмк и торчали в разные стороны из этой пары, впечатление что они длинее чем у Ивана.Во вторых, Лиза не метр с кепкой
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AMS
Не трогайте Сашу с Ваней, мы их любим и болеем за них.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
22somebody22
Ответ Анна Лисина
Не приведи, Господи. Как я уже писала, это может быть только в одном случае, если Саша отказалась продолжить карьеру. Но все равно-нет! Возвращайте тогда Смолкиных из сшеашек.
Так она и отказалась,родив ребёнка.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
22somebody22
Ответ lanfqk
Я не думаю, что Степанову могут подвинуть ради Худайбердиевой. Блат блатом, но танцы у нас в настолько печальном состоянии, что так поступать фед-ра вряд ли рискнет. Да и у Саши с Ваней есть медали гс, так что не думаю, что кто-то решится "разбить" самую опытную пару страны, так еще и ради Елизаветы!
Степанова сама себя подвинула беременностью.Теперь,её место может занять практически любая фигуристка.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
22somebody22
Ответ Jessi
Это будет свинство по отношению к Саше
Саша свой выбор уже сделала.То,что она не вернется из декрета было понятно изначально всем,включая Ивана.
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Шульгин
Ну это если Букин только не умный совсем. Не хочется думать о нем так плохо.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Венедиктов
Ответ 22somebody22
А я очень даже на это надеюсь,ибо Букину всё равно нужна новая партнерша.Хотя,на самом деле,я больше рассчитывал на то,что Иван с Аннабель встанет в пару. Базина,правда,немного жаль.
Променять длинноногую красавицу Сашу со стройной фигурой и ногами на метр с кепкой с пищевыми расстройствами - ну такое себе…
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Ответ блОК
Не понимаю, почему многие всерьез верят в то, что Букин может встать в пару с Худайбердиевой. Гораздо вероятнее, что он закончит
Ну если международных стартов не будет, а Саша между внутренними и ребенком, выберет ребенка, то всё в теории возможно.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
22somebody22
А я очень даже на это надеюсь,ибо Букину всё равно нужна новая партнерша.Хотя,на самом деле,я больше рассчитывал на то,что Иван с Аннабель встанет в пару.
Базина,правда,немного жаль.
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Ответ Кокич
Зато выглядит молодой мамой.
Тогда зачем был пост Саши, а после слова Ивана? Можно было выйти на лёд, попробовать, как покатит, а потом говорить. А то, если уведет из под носа партнёрша-стрекоза, будет совсем не смешно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тайга86
После родов женщины могут даже в космос) А вот чуть позже материнство может затянуть, приоритеты поменяться, иногда на все 180 градусов. Надеюсь что Сашины планы не изменятся, во всяком случае пока, и она еще блеснет в паре с Иваном. Вообще сложно представить каждого из них с кем-то другим...
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jessi
Это будет свинство по отношению к Саше
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Лисина
Будем надеется, что Вайц начиталась спортсрушных конспирологов и хайпует на теме.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
блОК
Не понимаю, почему многие всерьез верят в то, что Букин может встать в пару с Худайбердиевой. Гораздо вероятнее, что он закончит
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Пусть Вайц ещё её к Чиризано сосватает со своей многоходовочкой.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кокич
Ответ Katerina Sunny
Степанова не выглядит наивной дурочкой.
Зато выглядит молодой мамой.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий