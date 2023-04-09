Вайцеховская о словах Жулина про переход Худайбердиевой и Базина: «Надеюсь, в понедельник будет не информация о том, что Лиза встает в пару с Букиным»
Елена Вайцеховская считает, что Елизавета Худайбердиева может встать в пару с Иваном Букиным
«Чем больше думаю о кейсе Худайбердиевой/Базина, тем сильнее ощущение, что это не рокировка, а многоходовочка. И что Лиза (как инициатор решения) уходит от Самохина к Жулину не с партнером, а к партнеру. К потенциальному.
Иначе, честно говоря, я вообще не вижу смысла в том, чтобы менять тренерский штаб, и Лиза, как мне кажется, при всей ее взбалмошности достаточно умна, чтобы тоже это понимать.
Так что осталось дождаться понедельника и обещанной (от Жулина) официальной информации по переходу. Надеюсь, это будет не информация о том, что Худайбердиева встает в пару с Букиным.
Хотя между нами, девочками... Это, на мой взгляд, единственный вариант, ради которого стоило городить весь этот огород», – написала журналист.
Жулин о возможном переходе Худайбердиевой и Базина в его группу: «Надо дождаться понедельника, и тогда все будет понятно»
А сейчас,не тренируясь год,она что улучшилась?Или у неё прошли проблемы со спиной?
Мелкая она для Ивана.
Базина,правда,немного жаль.