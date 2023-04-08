Жулин о возможном переходе Худайбердиевой и Базина в его группу: «Надо дождаться понедельника, и тогда все будет понятно»
Александр Жулин прокомментировал информацию о возможном переходе Худайбердиевой и Базина
Сегодня стало известно, что танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева – Егор Базин покинул группу Дениса Самохина.
– Рассматривается ли вариант, что Лиза и Егор перейдут к вам в группу?
– Посмотрим, давайте дождемся понедельника.
– Пока нет определенности?
– Нет, надо дождаться понедельника, и тогда все будет понятно.
– Пообщались уже с ребятами?
– Ну давайте до понедельника, тогда поговорим, – сказал Жулин.
Какой-то другой механизм работал)
Если бы не было договорённости, сразу бы сказал.
А на выходные у Жулина другие планы..
Не слишком много у него будет Пар!
Все его хорошие молодые пары уйдут в тень.