Жулин о возможном переходе Худайбердиевой и Базина в его группу: «Надо дождаться понедельника, и тогда все будет понятно»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Егор Базин переходы Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Александр Жулин прокомментировал информацию о возможном переходе Худайбердиевой и Базина

Сегодня стало известно, что танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева – Егор Базин покинул группу Дениса Самохина.

– Рассматривается ли вариант, что Лиза и Егор перейдут к вам в группу?

– Посмотрим, давайте дождемся понедельника.

– Пока нет определенности?

– Нет, надо дождаться понедельника, и тогда все будет понятно.

– Пообщались уже с ребятами?

– Ну давайте до понедельника, тогда поговорим, – сказал Жулин.

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Утренняя Аврора
Ответ Татьяна Попова
С Жулиным он
А что у бортика не светился? Может, болел?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Татьяна Попова
Ответ Утренняя Аврора
Кто знает, почему на последних соревнованиях не было видно Петухова? Может он уже благополучно покинул Жулина?
С Жулиным он
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ccc6srcv2n
Ответ Olga.t
Отсутствие авторитета у Самохина ( в отличие от Жулина) не мешало судьям выводит на каждом старте ХБ на первое место. И не смотря на бесконечные падения Худы. Какой-то другой механизм работал)
Это из-за отсутствия конкуренции. На самом деле у Худы очень многие элементы на четвертый уровень сделаны, скатанность и презентация тоже на уровне. А кого надо было выше Худы ставить? Нееедущую Шанаеву или деревянного Багина? Просто уровень так упал, что вечно падающая Худа была все равно лучше.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Утренняя Аврора
Кто знает, почему на последних соревнованиях не было видно Петухова? Может он уже благополучно покинул Жулина?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Утренняя Аврора
Жулин сказал, подождём до понедельника. Про себя добавил, дайте хоть без хейта два дня прожить.😅
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NN Tva
Ответ Большое Путешествие Рузика
Лизе на Базина вообще плевать, он для неё временный партнёр. Напишет ему по смс "Прощай" и всех делов.
Мне Лиза никогда не нравилась. Вертихвостка. Какой по счету Егор у нее, пятый? Она за юниорскую карьеру как минимум трех-четырех поменяла. Когда с Егором стала кататься, думала успокоится, но видимо нет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Budennyy
Если Александра будет продолжать,а она будет продолжать,даже речи не может быть о том,что Елизавета перейдет в пару к Ивану.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleandra
А может они к Глейхенгаузу переходят?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Ответ ccc6srcv2n
Я всех ребят кто хочет перейти к Жулину понимаю. Если не принимать во внимание его отвратительные неумные высказывания, у Жулина есть авторитет и в России и на международном уровне. Он очень сильный тренер, знает все правила и пары у него «скользят» да и конкуренция у пар только будет двигателем прогресса. А к кому еще? У Жук не работают над скольжением, Самохин прекрасный технарь, но с программами беда Очень надеюсь на Крылову, но у нее пока еще нет такого опыта и авторитета. У Лозоннов вон сколько пар и работают прекрасно они. Но очень важно Жулину взять к себе в штаб новых хореографов и специалистов. Без этого не получится никак. После программ СК на ОИ , я никаких иллюзий по поводу постановок Жулина не питаю.
Отсутствие авторитета у Самохина ( в отличие от Жулина) не мешало судьям выводит на каждом старте ХБ на первое место. И не смотря на бесконечные падения Худы.
Какой-то другой механизм работал)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Утренняя Аврора
Вы помните, как на ЛП, Авербух поставил жену с лучшим партнером и обеспечил им победу, почему же продюсер 1 канала не может поставить свою жену с лучшим партнером сегодня.? Тем более у Саши ребенок совсем маленький. Тем более сегодня 1 канал очень тесно связан с фк Против него не попрешь. Хоть бы мне ошибиться на сей раз.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Большое Путешествие Рузика
Ответ Акселек давай
Вобщем не опровергает
Можно сказать, подтвердил. Вон Свинин опроверг.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Ну значит точно к Жулину...
Если бы не было договорённости, сразу бы сказал.

А на выходные у Жулина другие планы..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Большое Путешествие Рузика
Ответ Саша Кутузова
А Базин куда? Не к Саше же. Отобьет только если Саша не сможет продолжать карьеру. Неужели такая продуманная…
Лизе на Базина вообще плевать, он для неё временный партнёр. Напишет ему по смс "Прощай" и всех делов.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zbra
А до понедельника будут Выходные, да?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Волков
Все к Жулину побежали!
Не слишком много у него будет Пар!
Все его хорошие молодые пары уйдут в тень.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акселек давай
Вобщем не опровергает
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Кутузова
Ответ Утренняя Аврора
Худа отобьет Ваню, вот увидите.
А Базин куда? Не к Саше же. Отобьет только если Саша не сможет продолжать карьеру. Неужели такая продуманная…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ccc6srcv2n
Я всех ребят кто хочет перейти к Жулину понимаю. Если не принимать во внимание его отвратительные неумные высказывания, у Жулина есть авторитет и в России и на международном уровне. Он очень сильный тренер, знает все правила и пары у него «скользят» да и конкуренция у пар только будет двигателем прогресса. А к кому еще? У Жук не работают над скольжением, Самохин прекрасный технарь, но с программами беда Очень надеюсь на Крылову, но у нее пока еще нет такого опыта и авторитета. У Лозоннов вон сколько пар и работают прекрасно они. Но очень важно Жулину взять к себе в штаб новых хореографов и специалистов. Без этого не получится никак. После программ СК на ОИ , я никаких иллюзий по поводу постановок Жулина не питаю.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Кутузова
Ответ Утренняя Аврора
Доживем до понедельника. Ну, Жулин и конспиратор.
Значит еще размышляет, нужен ему этот кейс или нет. В принципе, если Саша выйдет, у него три пары, с которыми можно спокойно работать, одна из которых лидер сборной. Две прикрывают тыл. А куда неспокойную и падающую Лизу?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Princess23
Ответ Лакс
А почему сразу Жулин то, может это Линичук занялась привычным делом.
и отжала себе главное "сокровище" рос танцев )))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sergey para
писюны проверять будет?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Лисина
Ответ Большое Путешествие Рузика
Ну всё понятно, к нему они уходят. Испугались Степанову с Букиным. Если бы они остались у Самохина, они не смогли бы, конечно, тягаться с Ваней и Сашей ни при каких условиях, никакой бы блат не помог. А так считают, что хоть какие-то шансы есть. Но надеюсь, что нет, что не будет у них никаких шансов. Вообще крайне неприятное впечатление производит эта пара - ХБ.
Да уж, Худа с Базиным умудрились нажить себе за этот сезон огромное кол-во неболельщиков. Даже у Смолкиных меньше.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Утренняя Аврора
Доживем до понедельника. Ну, Жулин и конспиратор.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Большое Путешествие Рузика
Ответ Утренняя Аврора
Худа отобьет Ваню, вот увидите.
Не дай Бог ещё...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Утренняя Аврора
Ответ Большое Путешествие Рузика
Ну всё понятно, к нему они уходят. Испугались Степанову с Букиным. Если бы они остались у Самохина, они не смогли бы, конечно, тягаться с Ваней и Сашей ни при каких условиях, никакой бы блат не помог. А так считают, что хоть какие-то шансы есть. Но надеюсь, что нет, что не будет у них никаких шансов. Вообще крайне неприятное впечатление производит эта пара - ХБ.
Худа отобьет Ваню, вот увидите.
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий