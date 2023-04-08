Жулин о возможном переходе Худайбердиевой и Базина в его группу: «Надо дождаться понедельника, и тогда все будет понятно»

Александр Жулин прокомментировал информацию о возможном переходе Худайбердиевой и Базина

Сегодня стало известно, что танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева – покинул группу Дениса Самохина.

– Рассматривается ли вариант, что и Егор перейдут к вам в группу?

– Посмотрим, давайте дождемся понедельника.

– Пока нет определенности?

– Нет, надо дождаться понедельника, и тогда все будет понятно.

– Пообщались уже с ребятами?

– Ну давайте до понедельника, тогда поговорим, – сказал .