Татьяна Тарасова: «Жулин – тренер чемпионов. Для Худайбердиевой и Базина это шаг к профессиональной работе»

Татьяна Тарасова оценила решение Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина сменить тренера

Ранее появилась информация о том, что танцевальный дуэт перейдет в группу Александра Жулина. Ранее фигуристы тренировались у Дениса Самохина.

«Александр Жулин – профессиональный тренер. Он тренер чемпионов. У него есть опыт воспитания выдающейся пары. Поэтому к нему все идут.

У меня тоже было по несколько пар, и все отлично катались. Ко мне тоже уходили много людей, и я старалась их не подвести. Они приходили хорошими, а я делала из них выдающихся.

Так что для Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина это шаг к профессиональной работе», – заявила Тарасова, заслуженный тренер СССР.

Илья Авербух: «Насколько мне известно, Худайбердиева и Базин ушли к Жулину»