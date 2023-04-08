Татьяна Тарасова: «Жулин – тренер чемпионов. Для Худайбердиевой и Базина это шаг к профессиональной работе»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду Александр Жулин Егор Базин переходы Елизавета Худайбердиева Денис Самохин Фигурное катание

Татьяна Тарасова оценила решение Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина сменить тренера

Ранее появилась информация о том, что танцевальный дуэт перейдет в группу Александра Жулина. Ранее фигуристы тренировались у Дениса Самохина.

«Александр Жулин – профессиональный тренер. Он тренер чемпионов. У него есть опыт воспитания выдающейся пары. Поэтому к нему все идут.

У меня тоже было по несколько пар, и все отлично катались. Ко мне тоже уходили много людей, и я старалась их не подвести. Они приходили хорошими, а я делала из них выдающихся.

Так что для Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина это шаг к профессиональной работе», – заявила Тарасова, заслуженный тренер СССР.

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3 комментария

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Rygeek
Ответ Anna Leonova
"Ранее появилась информация о том, что танцевальный дуэт перейдет в группу Александра Жулина. Ранее фигуристы тренировались у Дениса Самохина." Скиньтесь там всем кагалом и купите словарь синонимов что ли.
А, может, они и писали всем кагалом.)
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Yumi
Можно ли назвать прлфессионалом человека, который позволяет себе давать такие хамские комментарии в адрес коллег по цехе? По мне так с таким тренером стыдно выезжать на соревнования, или никто уже из них не надеется попасть на международные турниры?
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Anna Leonova
"Ранее появилась информация о том, что танцевальный дуэт перейдет в группу Александра Жулина. Ранее фигуристы тренировались у Дениса Самохина."
Скиньтесь там всем кагалом и купите словарь синонимов что ли.
+1
0
+1
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