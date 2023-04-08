Татьяна Тарасова: «Жулин – тренер чемпионов. Для Худайбердиевой и Базина это шаг к профессиональной работе»
Татьяна Тарасова оценила решение Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина сменить тренера
Ранее появилась информация о том, что танцевальный дуэт перейдет в группу Александра Жулина. Ранее фигуристы тренировались у Дениса Самохина.
«Александр Жулин – профессиональный тренер. Он тренер чемпионов. У него есть опыт воспитания выдающейся пары. Поэтому к нему все идут.
У меня тоже было по несколько пар, и все отлично катались. Ко мне тоже уходили много людей, и я старалась их не подвести. Они приходили хорошими, а я делала из них выдающихся.
Так что для Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина это шаг к профессиональной работе», – заявила Тарасова, заслуженный тренер СССР.
Илья Авербух: «Насколько мне известно, Худайбердиева и Базин ушли к Жулину»
Скиньтесь там всем кагалом и купите словарь синонимов что ли.