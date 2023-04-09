Соловьев о возможном переходе Худайбердиевой и Базина к Жулину: «Я всегда за то, чтобы у Саши были пары, с которыми интересно работать на результат»
Дмитрий Соловьев высказался о возможном переходе Худайбердиевой и Базина в группу Жулина
Ранее стало известно, что танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева – Егор Базин покинул группу Дениса Самохина.
– Как оцените этот переход?
– Это же мой тренер. Я всегда за то, чтобы у Саши были пары, с которыми интересно работать на результат. Ребята в таком составе могут дать много чего интересного. Им есть куда расти, есть большой потенциал. А в группе Саши каждый специалист досконально отвечает за любую мелочь.
Должно получиться интересно. Плюс Саша Степанова с Ваней Букиным перешли к Александру Жулину. Это всегда хорошо, когда есть конкуренция внутри группы одного тренера. Это подстегивает и не дает расслабиться фигуристам, потому что один другого тянет вверх.
Ни в коем случае не хочу сказать, что предыдущие тренеры были плохие. Возможно, психологически не сошлись, подход не подошел, по‑всякому бывает. Когда мы переходим в другую группу, меняем работу, значит, мы ищем лучшее для нас. И переход в другую группу не значит, что было плохо с предыдущим тренером.
– То есть они могли просто «не совпасть» с предыдущим тренером?
– Возможно, да. Я с большим уважением отношусь к группе Самохина. Это большой профессионал, я его знаю как крутого техника с интересным взглядом. Ни в коем случае не кидаю камень в его огород. Но когда мы что‑то меняем, мы пытаемся найти что‑то лучшее, но это не говорит о том, что мы находим. Порой спортсмены возвращаются к предыдущим тренерам.
Дай Бог, чтобы у Худайбердиевой и Базина все сложилось с Жулиным. И сам Саша, Сергей Георгиевич, Петр Вячеславович, Дима Ионов – это огромная команда, которая работает на результат. Это настоящая семья, в этой семье всегда комфортно. С ними не то чтобы интересно работать, ты приходишь к ним и просто получаешь удовольствие от процесса, – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде.
Да и пристроить можно по-разному, можно как СК на главные роли, а можно как БС, когда нужен один Соловьёв одиночниц выкатывать и заезд в ЛП, а Боброва оказалась не нужна ни Навке, ни в лп - пристроил так пристроил.
Ну ХБ Навка может в массовку возьмёт, по отдельности.