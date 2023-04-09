Соловьев о возможном переходе Худайбердиевой и Базина к Жулину: «Я всегда за то, чтобы у Саши были пары, с которыми интересно работать на результат»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Дмитрий Соловьев Александра Степанова Иван Букин Егор Базин переходы Дмитрий Ионов Елизавета Худайбердиева Денис Самохин Фигурное катание

Дмитрий Соловьев высказался о возможном переходе Худайбердиевой и Базина в группу Жулина

Ранее стало известно, что танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева – Егор Базин покинул группу Дениса Самохина.

– Как оцените этот переход?

– Это же мой тренер. Я всегда за то, чтобы у Саши были пары, с которыми интересно работать на результат. Ребята в таком составе могут дать много чего интересного. Им есть куда расти, есть большой потенциал. А в группе Саши каждый специалист досконально отвечает за любую мелочь.

Должно получиться интересно. Плюс Саша Степанова с Ваней Букиным перешли к Александру Жулину. Это всегда хорошо, когда есть конкуренция внутри группы одного тренера. Это подстегивает и не дает расслабиться фигуристам, потому что один другого тянет вверх.

Ни в коем случае не хочу сказать, что предыдущие тренеры были плохие. Возможно, психологически не сошлись, подход не подошел, по‑всякому бывает. Когда мы переходим в другую группу, меняем работу, значит, мы ищем лучшее для нас. И переход в другую группу не значит, что было плохо с предыдущим тренером.

– То есть они могли просто «не совпасть» с предыдущим тренером?

– Возможно, да. Я с большим уважением отношусь к группе Самохина. Это большой профессионал, я его знаю как крутого техника с интересным взглядом. Ни в коем случае не кидаю камень в его огород. Но когда мы что‑то меняем, мы пытаемся найти что‑то лучшее, но это не говорит о том, что мы находим. Порой спортсмены возвращаются к предыдущим тренерам.

Дай Бог, чтобы у Худайбердиевой и Базина все сложилось с Жулиным. И сам Саша, Сергей Георгиевич, Петр Вячеславович, Дима Ионов – это огромная команда, которая работает на результат. Это настоящая семья, в этой семье всегда комфортно. С ними не то чтобы интересно работать, ты приходишь к ним и просто получаешь удовольствие от процесса, – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде.

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14 комментариев

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kate_ko
Ответ Kareglazaya
Тренер их даже отчасти сдерживал и одергивал))) Иначе бы вообще занесло)
ой, его тоже несло почем зря. я не злопамятна, поэтому цитировать этого классика не смогу, но помню свои лезущие на лоб глаза от его интервью после очередной падучей победы Лизы и Егора на ЧР))
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Kareglazaya
Ответ kate_ko
мне кажется, эта пара идеально гармонировала со своим тренером: и там и там крайне завышенная самооценка. зачем переходить, нормально же все было: раздавали бесящие всех интервью в полном согласии)
Тренер их даже отчасти сдерживал и одергивал))) Иначе бы вообще занесло)
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Kareglazaya
Зря ребята затеяли этот переход. Может, Самохин и не самый сильный тренер, но уж точно не худший. По крайней мере, у пары были неплохие программы и не однотипные как у Жулина.
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Katerina Sunny
Ответ pion
Не пристроит, если не будет титулов сопоставимых с теми титулами кого "пристроили". Да и пристроить можно по-разному, можно как СК на главные роли, а можно как БС, когда нужен один Соловьёв одиночниц выкатывать и заезд в ЛП, а Боброва оказалась не нужна ни Навке, ни в лп - пристроил так пристроил. Ну ХБ Навка может в массовку возьмёт, по отдельности.
Естественно, у Навки без титулов не будет главных ролей, но у неё десять составов.
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pion
Ответ Katerina Sunny
Да и Саша через Навку в шоу пристроит, если что.
Не пристроит, если не будет титулов сопоставимых с теми титулами кого "пристроили".
Да и пристроить можно по-разному, можно как СК на главные роли, а можно как БС, когда нужен один Соловьёв одиночниц выкатывать и заезд в ЛП, а Боброва оказалась не нужна ни Навке, ни в лп - пристроил так пристроил.
Ну ХБ Навка может в массовку возьмёт, по отдельности.
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-2
-2
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private dancer
Ответ 22somebody22
Жена Благова на третьих ролях будет?
надеюсь
+1
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Додик Аксель
Насколько это уход от прежнего ТШ в другой будет оправдан время покажет. Им к себе надо больше предъявлять претензии и делать правильные выводы, анализируя прошедший сезон.
+4
0
+4
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22somebody22
Лизу нужно срочно лечить от анорексии.Но непонятно будет ли этим заниматься Жулин,у него Вика Синицина в прошлом сезоне тоже в состоянии анорексии каталась.
0
-3
-3
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22somebody22
Ответ rbb
Будут на третьих ролях. Зачем.
Жена Благова на третьих ролях будет?
0
-1
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kate_ko
мне кажется, эта пара идеально гармонировала со своим тренером: и там и там крайне завышенная самооценка. зачем переходить, нормально же все было: раздавали бесящие всех интервью в полном согласии)
+6
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Katerina Sunny
Да и Саша через Навку в шоу пристроит, если что.
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rbb
Будут на третьих ролях. Зачем.
+1
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Allbee
Совсем не хотелось бы эту пару увидеть у Жулина, их вообще не интересно смотреть
+7
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Emma Nevskaia
очень хочется увидеть ХБ у Жулина
+3
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