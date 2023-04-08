Елена Вайцеховская: «Худайбердиеву нужно приводить в порядок в плане как физического состояния, так и психологии. Может ли Жулин? У меня есть сомнения»

Вайцеховская скептически оценила возможный переход Худайбердиевой и Базина в группу Жулина

«Переход Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина от прежнего наставника (Дениса Самохина) к новому интересен не столько спортивной, сколько тренерской историей, на мой взгляд. Допустим, новым наставником пары станет Александр Жулин, уже взявший к себе Александру Степанову и Ивана Букина.

Возможен ли в этом случае конфликт интересов между двумя дуэтами? Вряд ли. Степановой и Букину требуются прежде всего выдающиеся во всех отношениях постановки (иначе фигуристы просто могут оказаться неспособны воткнуться в нынешнюю мировую шестерку).

А вот Худайбердиеву и Базина нужно приводить в порядок в плане как физического состояния партнерши, так и психологии: Лиза в этом отношении – крайне проблемный товарищ, с каким партнером ее ни поставь. Этим всю вторую половину сезона пытался заниматься Самохин – и, видимо, не слишком успешно, раз фигуристы все-таки от него ушли.

Может ли решить задачу Жулин? Лично у меня на этот счет есть определенные сомнения, которые связаны прежде всего с тем, что все последние годы работа тренера (сначала с Бобровой и Соловьевым, затем – с Синициной и Кацалаповым) была нацелена на результат, а не на реабилитацию спортсменов, имеющих столь явные проблемы.

Это долго, это требует постоянного личного участия, а главное, при наличии в группе столь явных лидеров, как Степанова и Букин, просто нет смысла вкладываться в резервистов. В этом плане Худайбердиева и Базин, возможно, выиграли бы больше, уйдя к Наталье Линичук, – в том случае, разумеется, если вернувшийся из Америки специалист уже нашла лед и намерена заново выстраивать тренерскую карьеру в России.

Главный плюс Линичук заключается в этой ситуации в том, что ей абсолютно нечего терять. Получив в руки действующих чемпионов страны, она автоматически получила бы 100%-ную занятость, а с тренерскими амбициями там всегда всё было в порядке», – написала журналист Елена Вайцеховская в телеграм-канале.