Елена Вайцеховская: «Худайбердиеву нужно приводить в порядок в плане как физического состояния, так и психологии. Может ли Жулин? У меня есть сомнения»

Теги Наталья Линичук танцы на льду Александр Жулин Екатерина Боброва Дмитрий Соловьев Елена Вайцеховская Никита Кацалапов Александра Степанова Иван Букин Виктория Синицина Егор Базин переходы Елизавета Худайбердиева Денис Самохин Фигурное катание

Вайцеховская скептически оценила возможный переход Худайбердиевой и Базина в группу Жулина

«Переход Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина от прежнего наставника (Дениса Самохина) к новому интересен не столько спортивной, сколько тренерской историей, на мой взгляд. Допустим, новым наставником пары станет Александр Жулин, уже взявший к себе Александру Степанову и Ивана Букина.

Возможен ли в этом случае конфликт интересов между двумя дуэтами? Вряд ли. Степановой и Букину требуются прежде всего выдающиеся во всех отношениях постановки (иначе фигуристы просто могут оказаться неспособны воткнуться в нынешнюю мировую шестерку).

А вот Худайбердиеву и Базина нужно приводить в порядок в плане как физического состояния партнерши, так и психологии: Лиза в этом отношении – крайне проблемный товарищ, с каким партнером ее ни поставь. Этим всю вторую половину сезона пытался заниматься Самохин – и, видимо, не слишком успешно, раз фигуристы все-таки от него ушли.

Может ли решить задачу Жулин? Лично у меня на этот счет есть определенные сомнения, которые связаны прежде всего с тем, что все последние годы работа тренера (сначала с Бобровой и Соловьевым, затем – с Синициной и Кацалаповым) была нацелена на результат, а не на реабилитацию спортсменов, имеющих столь явные проблемы.

Это долго, это требует постоянного личного участия, а главное, при наличии в группе столь явных лидеров, как Степанова и Букин, просто нет смысла вкладываться в резервистов. В этом плане Худайбердиева и Базин, возможно, выиграли бы больше, уйдя к Наталье Линичук, – в том случае, разумеется, если вернувшийся из Америки специалист уже нашла лед и намерена заново выстраивать тренерскую карьеру в России.

Главный плюс Линичук заключается в этой ситуации в том, что ей абсолютно нечего терять. Получив в руки действующих чемпионов страны, она автоматически получила бы 100%-ную занятость, а с тренерскими амбициями там всегда всё было в порядке», – написала журналист Елена Вайцеховская в телеграм-канале.

27 комментариев

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Marya Y
Ответ Karina Cherepanova
Как это Домнина шабалин последние
Завершили тринадЦАТЬ лет назад. После пролёта в Вагнкувере с туземскими танцами, поставленным им Линичук и раскритикованным всеми. Тринадцать лет, Карл.
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Kareglazaya
Ответ Olga.t
Вайц достаточно корректно описала проблемы Худайбердыевой. Если говорить прямо - девушка она капризная, избалованная, с завышенной самооценкой. Меняет партнёров, тренеров, в себе проблем не ищет. Кто из тренеров сможет изменить в первую очередь эти черты характера?? И сможет ли кто-нибудь вообще сделать это? Вопрос открытый...
Лиза не выдержала последствий статуса "первой пары". А в следующем сезоне ситуация может быть еще хуже: если Степанова-Букин и Дэвис-Смолкин вернутся, то к имеющимся проблемам добавится еще и третье место в "очереди" вместо нынешнего первого. Вообще не представляю, как она на это отреагирует.
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Альфира Смирнова
Мне нравится Лиза и Базин и нравится больше Линичук, чем Жулин.
Но мне НЕ нравится Вайцеховская --ещё тот спец и большая любительница делать набросы на спортсменок.
В частности, на Лизу мерзский и гадкий наброс:
"А вот Худайбердиеву и Базина нужно приводить в порядок в плане как физического состояния партнерши, так и психологии: Лиза в этом отношении – крайне проблемный товарищ, с каким партнером ее ни поставь."
Между тем, эта каверзница Вайцеховская НЕ спросила
у Базина мнение о партнерше .

В общем , вздорной Вайцеховской с дурной репутацией лучше молчать!
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Marya Y
Ответ Анастасия Лукьянова
Эйджизм это само по себе фу, так вы еще так мыслите в ФК, где люди дают прикурить и на восьмом десятке, как уже успели написать :)) так еще и в 67 по всем общечеловеческим нормам это не так много)
На восьмом десятке люди не останавливаясь практикуют, в отличии от.
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Marya Y
Ответ Bursve
А кому меньше? Мишин? Москвиной?тарасовой? Жулину 59! 67 для такой женщины не возраст!
Мишин, Москвина не делали перерыва, это влияет. Тарасова сто лет не тренирует.
Для какой женщины? Кто у неё в последние годы тренировался?
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Zbra
Ответ Анна Лисина
Дело не в возрасте. Сама Наталья как специалист только по постановкам, всю техническую работу с парой делал ее муж Карпоносов. После того, как они разошлись/ разъехались или что то в этом роде не стало и тренера Лининчук .
Постановщик из нее посредственный, ИМХО. Уже к концу 90х программы были такие себе.
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Kareglazaya
Ответ Анна Лисина
Дело не в возрасте. Сама Наталья как специалист только по постановкам, всю техническую работу с парой делал ее муж Карпоносов. После того, как они разошлись/ разъехались или что то в этом роде не стало и тренера Лининчук .
Так можно же нанять себе в помощь специалиста. Ни один тренер не работает в одиночку - у всех есть штат помощников, между которыми разделены все обязанности.
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Zbra
Ответ Анна Лисина
А кого последние ..цать лет тренировала Лининчук? После Крыловой о ней вообще ничего слышно не было. Топов точно у нее не было.
Лобачева-Авербух, Домнина-Шабалин
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Kareglazaya
Ответ Marya Y
Линичук Наталья - 67 лет. Последняя активная деятельность в роли тренера - ??? Лет -цать назад? Дайте бабушке материал для опытов?
Арутюняну почти столько же, Мишину и Москвиной - за 80. В фигурном катании, да и вообще в спорте, это не имеет значения. Она опытный тренер, наберет себе команду молодых и активных помощников и будет работать. Если, конечно, она сама этого хочет.
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Mion
В чем я точно соглашусь - ХБ нужен индивидуальный подход и много внимания. Поэтому мне кажется, что Жулин так себе вариант в текущем положении пары. Я бы на их месте к Жукам уходила. Тем есть, что доказывать, постановки яркие они им поставят, внимание уделят.
Но тут уже вопрос в другом - за чем именно ХБ идут к Жулину.
+3
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Olga.t
Вайц достаточно корректно описала проблемы Худайбердыевой.
Если говорить прямо - девушка она капризная, избалованная, с завышенной самооценкой.
Меняет партнёров, тренеров, в себе проблем не ищет.
Кто из тренеров сможет изменить в первую очередь эти черты характера?? И сможет ли кто-нибудь вообще сделать это?
Вопрос открытый...
+3
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Emma Nevskaia
Ответ Elena Elena
Наверное ей известно больше, чем всем остальным. Что такого случилось с Лизой, что это требует серьезной реабилитации?
скорее всего речь про расстройство пищевого поведения
+1
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Лучшее_враг_хорошего
Непонятно, зачем Худа постоянно меняет то партнеров, то тренеров, ведь очевидно, что в этой консерватории менять нужно именно ее.
+6
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Анастасия Лукьянова
Ответ Marya Y
Линичук Наталья - 67 лет. Последняя активная деятельность в роли тренера - ??? Лет -цать назад? Дайте бабушке материал для опытов?
Эйджизм это само по себе фу, так вы еще так мыслите в ФК, где люди дают прикурить и на восьмом десятке, как уже успели написать :)) так еще и в 67 по всем общечеловеческим нормам это не так много)
+1
-2
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Додик Аксель
Уйти можно от тренера, но от себя не уйдёшь... Посмотрим к чему они придут в новом сезоне в итоге.
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Karina Cherepanova
Ответ Анна Лисина
А кого последние ..цать лет тренировала Лининчук? После Крыловой о ней вообще ничего слышно не было. Топов точно у нее не было.
Как это
Домнина шабалин последние
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-1
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Allbee
Ответ Elena Elena
Наверное ей известно больше, чем всем остальным. Что такого случилось с Лизой, что это требует серьезной реабилитации?
Брак?)
+1
-1
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Allbee
Верный вопрос не "можно ли?", "Нужно ли?". Нет, не нужно.
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Katerina Sunny
Линичук терять нечего, а Худайбердиева, если идёт к Жулину, а не Линичук, не хочет быть подопытным кроликом, ей уже сейчас нужен результат.
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Анна Лисина
Ответ Bursve
А кому меньше? Мишин? Москвиной?тарасовой? Жулину 59! 67 для такой женщины не возраст!
Дело не в возрасте. Сама Наталья как специалист только по постановкам, всю техническую работу с парой делал ее муж Карпоносов. После того, как они разошлись/ разъехались или что то в этом роде не стало и тренера Лининчук .
+4
0
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Маргарита В Сафронова
Жулин вполне может вывести пару на чемпионский уровень. Он это доказал своими чемпионами.
+2
-4
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Bursve
Ответ Marya Y
Линичук Наталья - 67 лет. Последняя активная деятельность в роли тренера - ??? Лет -цать назад? Дайте бабушке материал для опытов?
А кому меньше? Мишин? Москвиной?тарасовой? Жулину 59! 67 для такой женщины не возраст!
+12
-1
+11
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Анна Лисина
Ответ Elena Elena
Наверное ей известно больше, чем всем остальным. Что такого случилось с Лизой, что это требует серьезной реабилитации?
Не по сеньки шапка. Когда непомерное ЧСВ не даёт работать на результат.
+6
-2
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Lyudmila
Да уж, «воткнуться» в мировую шестерку сложно!
+3
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Анна Лисина
А кого последние ..цать лет тренировала Лининчук? После Крыловой о ней вообще ничего слышно не было. Топов точно у нее не было.
+3
0
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