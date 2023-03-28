Хореограф группы Тутберидзе о МОК: «Хватит вытирать о нас ноги, а нам – хватит утираться! Если мы подставим щеку, то нам дадут подзатыльник, а после окунут в отхожее место»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России МОК Олимпийская сборная России Алексей Железняков Фигурное катание

Хореограф группы Этери Тутберидзе назвал «шантажом» критерии МОК в отношении россиян.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе и при соблюдении строгих критериев. Однако это не касается представителей силовых и военных ведомств, а также командных видов.

«Я отвратительно отношусь к этой ситуации. Я уже говорил, что это шантаж, манипуляция, лицемерие. Мы не должны допускать подобного ни в спорте, ни в культуре, нигде. Хватит вытирать о нас ноги, а нам – хватит утираться!

Если мы подставим вторую щеку, то нам дадут подзатыльник, а после подзатыльника нас окунут в одно отхожее место. Это будет идти по нарастающей. Сколько можно? На такие условия соглашаться нельзя.

Я очень хорошо понимаю, что ребята всю жизнь идут к международным соревнованиям. Но, к сожалению, сейчас очень тяжелое и сложное время. Самое важное, что нам надо подумать о создании альтернативных организаций и альтернативных игр такого же плана, как чемпионаты мира, Олимпийские игры.

Необходимо создавать свою структуру, потому что шантаж и манипуляция будут происходить постоянно. Спортсмены должны выступать за свою страну, у которой есть флаг и гимн, а не выходить в белых трусах», – сказал Алексей Железняков.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

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31 комментарий

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Блинчик
Но если будет можно, то Петросяна Великолепного отправят на соревнования и будут улюлюкать, что это наша героическая девочка, которая отстаивает честь страны. О фактическом предательстве страны умолчат.
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varick
Ответ Паломей Корзинкин
Мы и так в отхожем месте. Не все просто это еще осознали.
да всем плевать в каком вы месте, и кто вы такие. Насчет того в каком вы месте, спорить никто не будет.🙂
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Lukeria
Спортсту совсем стал русофобским
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Lukeria
Ответ Buharoid
Чет когда тутберидзевский инкубатор две последние олимпиады без флага выигрывал, его это не сильно смущало))
Что за истерики))))))
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Блинчик
Да! Ноги можно вытирать только об Александру Трусову.
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varick
Правильно сказал.
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Паломей Корзинкин
Мы и так в отхожем месте. Не все просто это еще осознали.
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Sobachkin
Ответ Jetter
Лакеи не хотят, чтобы о них вытирали ноги. При этом 20 лет живут, не имея собственного мнения и прислуживая власти, кормясь госконтрактами.
Так у неё ученицы не имели собственного мнения....
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muslim1978
Все правильно! Молодец Этери!!!
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KMR
Ответ Ёжик_в_тумане
Железняков свободный художник, он ни с кем не советуется.
Да там все вольные художники. Включая пальтошную. На вручение не пойду,к доце в США поеду.
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Sobachkin
Ответ Buharoid
Чет когда тутберидзевский инкубатор две последние олимпиады без флага выигрывал, его это не сильно смущало))
Деньги в кассу капали и все было хорошо
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Sobachkin
А кто давал допинг Валиевой, а Этери?
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Brokkoli
Понятно уже что на таких условиях никто никуда не поедет, под другой флаг только уходить
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Тайга86
Ответ Ёжик_в_тумане
Железняков свободный художник, он ни с кем не советуется.
Оно и видно...
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Alberville
А хореограф уже капитан или все еще лейтенантик?
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Вечно в бане
Окунают «нас» в отхожее место, а там Железняков интервью даёт.
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Alex Titov
Он мыслит об альтернативных соревноваях. Для альтернативно одаренных, если только
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Jetter
Лакеи не хотят, чтобы о них вытирали ноги. При этом 20 лет живут, не имея собственного мнения и прислуживая власти, кормясь госконтрактами.
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KMR
Вот сократить зп таким раза в 3 и посмотрим как запоет. А то сидят в комфорте на тех же условиях.
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Ёжик_в_тумане
Ответ Тайга86
А он с Этери посоветовался?)
Железняков свободный художник, он ни с кем не советуется.
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Savarona25
Когда человек съезжает в такое вот мракобесие, то, как правило, заканчивается как профессионал своего дела. Доказано многочисленными примерами из разных сфер.
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Alex Titov
Ответ Екатерина Прекрасная
Да, интересно,чего так возбудиться уважаемый хореограф,если и в 18 и в 22 его все устраивало. Или амнезия накрыла?
Сейчас сверху приказали так думать.
Как им сказали, так они и захотели
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Тайга86
А он с Этери посоветовался?)
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#nikon
Бесполезняк. Условия будут постоянно ужесточаться. Так что вернуться к вопросу участия наших спортсменов имеет смысл только после окончания войны на Украине.
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MikhaL
А кто же виноват в том, что « сейчас очень тяжелое и сложное время»?
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