Хореограф группы Тутберидзе о МОК: «Хватит вытирать о нас ноги, а нам – хватит утираться! Если мы подставим щеку, то нам дадут подзатыльник, а после окунут в отхожее место»

Хореограф группы Этери Тутберидзе назвал «шантажом» критерии МОК в отношении россиян.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе и при соблюдении строгих критериев. Однако это не касается представителей силовых и военных ведомств, а также командных видов.

«Я отвратительно отношусь к этой ситуации. Я уже говорил, что это шантаж, манипуляция, лицемерие. Мы не должны допускать подобного ни в спорте, ни в культуре, нигде. Хватит вытирать о нас ноги, а нам – хватит утираться!

Если мы подставим вторую щеку, то нам дадут подзатыльник, а после подзатыльника нас окунут в одно отхожее место. Это будет идти по нарастающей. Сколько можно? На такие условия соглашаться нельзя.

Я очень хорошо понимаю, что ребята всю жизнь идут к международным соревнованиям. Но, к сожалению, сейчас очень тяжелое и сложное время. Самое важное, что нам надо подумать о создании альтернативных организаций и альтернативных игр такого же плана, как чемпионаты мира, Олимпийские игры.

Необходимо создавать свою структуру, потому что шантаж и манипуляция будут происходить постоянно. Спортсмены должны выступать за свою страну, у которой есть флаг и гимн, а не выходить в белых трусах», – сказал Алексей Железняков.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные