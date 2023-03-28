Алексей Железняков: «Если Щербакова захочет, то сможет восстановиться и выступать. Но надо ли ей это?»

Хореограф группы Тутберидзе считает, что Анна Щербакова сможет вернуться к соревнованиям.

В нынешнем сезоне олимпийская чемпионка по фигурному катанию не участвовала в турнирах.

«Поздравляю Анечку с днем рождения, желаю ей самого наилучшего, что есть на этом свете. У меня есть разряд учеников, к которым я очень хорошо и очень уважительно отношусь. Анечка входит именно в это число. Она никогда не бегала, не вертела хвостом, не искала, где место потеплее, где получше. Она всегда честно работала, вкалывала. Понимала, к чему идет и для чего идет.

При этом у нее было уважительное отношение к тренерскому составу. И я тоже пропитался в этом плане уважением к ней. Девочка, действительно, достойная. Как говорится, Бог не Тимошка, видит немножко. И на Олимпиаде Аня получила свою награду. Это совершенно заслуженно.

В общем, такой человек, как Аня – большая редкость для нашего времени. Глубоко порядочная и образованная девочка. У нее очень образованные родители. Яблочко от яблоньки недалеко падает. Они вырастили совершенно правильную девчонку, которая добилась успехов в том числе благодаря этим устоям жизненным. В дальнейшем я желаю ей идти дальше таким же путем», – сказал Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе.

– Как думаете, сможет ли она в следующем сезоне выступить на официальных соревнованиях?

– Здесь все зависит от Ани, все‑таки на эту тему мы с ней не общались. Но она девочка с таким характером и такой силой воли, пусть и хрупкая на первый взгляд, что если захочет, то вполне сможет восстановиться и выступать. Но надо ли ей это? Вот в чем вопрос.

Она уже занимается самообразованием, личной жизнью, снимается и выступает в шоу. Она добилась уже того, чего хочет спортсмен всю жизнь. Выше олимпийского золота ничего нет. Поэтому решать будет исключительно Аня, а угадать, сможет ли она вернуться… Я больше чем уверен, что сможет, если захочет, – отметил Железняков.