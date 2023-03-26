Ирина Роднина: «ЧМ по фигурному катанию – второсортный турнир, потому что там не было сильнейших»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Ирина Роднина Олимпийская сборная России пары женское катание Олимпиада-2026 Фигурное катание

Ирина Роднина назвала ЧМ по фигурному катанию «второсортным турниром».

«Если Олимпийские игры будут такими же по составу участников, как этот чемпионат мира, то есть без россиян, то зрелище будет так себе.

Женское катание вообще не смотрится. Люди привыкли, что наши спортсменки исполняют сложнейшие элементы. В парах мы тоже на лидирующих позициях.

А прошедший чемпионат мира по фигурному катанию – второсортный турнир, потому что там не было сильнейших», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка.

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46 комментариев

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Вованыч05
Одно не могу понять...почему Браун до сих пор к девочкам не перешел?там бы он мог показать себя во всей красе,в короткой юбочке и белоснежных трусиках.
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Pakita
Ответ Viks
второсортный турнир, потому что там не было сильнейших» --- Вот сейчас Малинин обиделся.
И не только он.
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22somebody22
Ответ И это все о нем
По моему наши эксперты от бессилия не знают как уж не принизить ЧМ ,интересно неужели они думают ,что это вызовет уважение к ним тех ,кого они постоянно пытаются унизить, какое отношение будет к нашим спортсменам ,если их допустят к гс , давно известно , что не умеешь уважать и ценить труд других ,не жди ,что будут ценить и уважать твой, самое удивительное ,что Роднина говорит будучи депутатом, иногда лучше промолчать!
Меня так жёстко заминусовали,когда я вчера такую мысль высказал.
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Iuasamotu
Ну да, Роднина отчасти права, отсутствовали Нэтан Чен, Пападакис-Сиэерон, Вэнцзинь-Цун. Но это ж не вина участников нынешнего чемпионата мира, что сильнейшие пропускают сезон? Может сильнейшие никогда и не вернутся уже, так что теперь, жить вчерашним днём и отменить ЧМ?
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Елена Теселкина
Да весь мир через пару лет про наших спортсменов и не вспомнит. Но признаю, Чемпионат России смотреть было намного интереснее.
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askarik1992
Ответ Zbra
Угу, особенно у мужиков, да.
Сам факт что одну из ведущих фигурных держав не допустили незаконно говорит о многом
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Viks
Второсортная олимпиада 1980 в Москве!
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Viks
Ответ Bleffinho
по факту это чемпионат мира по версии isu, организовывают как хотят, приглашают кого хотят, как в боксе: есть разные чемпионы, но не факт, что чемпион по версии одной организации вошёл бы хотя бы в пятёрку по версии другой. Фактически целостность мировых чемпионатов убита. Это теперь просто очередные турниры
Да, "организовывают" и "ложут", как хотят.
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Competition Score
Для всех любителей "если бы".
На ЧМ после пропуска предыдущего во всех категориях была бы одна квота.
В настоящее время выбор на соревнования на женский турнир был бы между Туктамышевой, Муравьевой и Петросян.
1 вариант: Туктамышева на международных стартах набирала в районе 218-219 баллов. Ну, с учетом легитимизации секвенций прибавилось бы 3-4 балла. Но этого бы все равно не хватило для победы над Сакамото даже с ее ошибкой на флипе, потому что, как мы все знаем, так любимые всеми каскады 3-3 у императрицы частенько не в чести.
2 вариант: Муравьева потенциально владеет тройным акселем, но ее форма на последнем соревновании уже вызывает вопросы. К тому же, никто бы не поставил спортсменке, которую видят в первый раз баллы за компоненты в ПП выше 59, а в КП - выше 28-29. Ну и ответственность могла сыграть свою роль.
3 вариант: допубертатному телу судейская бригада раскрасила бы протоколы поинтереснее, чем Титовой, ну и никто бы не поставил спортсменке, которую видят в первый раз баллы за компоненты в ПП выше 59, а в КП - выше 28-29.
Следовательно, победу в турнире как и россыпь качественных ультра-си никто бы не увидел на этом турнире, по определению.
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Viks
Ответ Зулфира Мухаметшина
Девушки катались как 1980 годах.Права ИР
Очень красиво девушки катались в 80-х!
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Viks
второсортный турнир, потому что там не было сильнейших» --- Вот сейчас Малинин обиделся.
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Olga.t
Роднина помнится говорила, что ей неинтересно фигурное катание. Думаю, что ЧМ она вообще не смотрела.
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JL JL
Чем больше ЭТИ (по заказу) будут принижать и брызгать слюной, тем больше утверждаешься во мнение, что ЧМ прошел на уровне, а в отдельных видах вообще незаметно отсутствие российских фигуристов.
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unknownman
Сейчас в комментариях все те, кто писал накануне то же самое, что Роднина, начнут убеждать, что ЧМ - это крутой турнир ))
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Irina037
У мужчин и в танцах все в порядке
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Зулфира Мухаметшина
Девушки катались как 1980 годах.Права ИР
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Bleffinho
по факту это чемпионат мира по версии isu, организовывают как хотят, приглашают кого хотят, как в боксе: есть разные чемпионы, но не факт, что чемпион по версии одной организации вошёл бы хотя бы в пятёрку по версии другой. Фактически целостность мировых чемпионатов убита. Это теперь просто очередные турниры
+3
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ВИван
Если рассуждать как ИР, незабываемые для нас ОИ-1980 тоже второсортные, там большинство ведущих стран, соответственно сильнейших спортсменов, отсутствовали(
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И это все о нем
По моему наши эксперты от бессилия не знают как уж не принизить ЧМ ,интересно неужели они думают ,что это вызовет уважение к ним тех ,кого они постоянно пытаются унизить, какое отношение будет к нашим спортсменам ,если их допустят к гс , давно известно , что не умеешь уважать и ценить труд других ,не жди ,что будут ценить и уважать твой, самое удивительное ,что Роднина говорит будучи депутатом, иногда лучше промолчать!
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каток Третьяка
собака лает, караван идёт...
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Gau
Ответ Strops
Чем-то она с Меган схожа.Необъективностью, вездесущностью .... чем-то еще - едва уловимым.
Меган тихо строчит у себя в своем собственном твиттере, журналисты ей не звонят, заметьте.
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Alexander2022
Зато как носились с хоккейной сборной после Кореи, забыв что там сильнейших не было в составах)
А про ЧМ молчу - даже второсортный выиграть сколько не в состоянии были)
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Willy Troll
Вот такой пример . На Олимпиадах до 1998 года не было сильнейших хоккеистов профессионалов. Да и на Чемпионатах мира их не было . Значит это были второсортные турниры и победы там второсортные. Расскажи это Третьяку и Фетисову.
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Саша Кутузова
Ответ Катерь
Они уже столько наговорили. И сколько ещё наговорят. Называют иностранных спортсменов низшей лигой, но почему-то хотят ездить по соревнованиям с этой низшей лигой.
Так во всём. Ругают запад, но дома и активы перевели все подальше от родины, отдых туда же. Лицемеры.
+2
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expertmer2020
Чужой праздник - как кость в горле.
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