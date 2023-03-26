Ирина Роднина: «ЧМ по фигурному катанию – второсортный турнир, потому что там не было сильнейших»

Ирина Роднина назвала ЧМ по фигурному катанию «второсортным турниром».

«Если Олимпийские игры будут такими же по составу участников, как этот чемпионат мира, то есть без россиян, то зрелище будет так себе.

Женское катание вообще не смотрится. Люди привыкли, что наши спортсменки исполняют сложнейшие элементы. В парах мы тоже на лидирующих позициях.

А прошедший чемпионат мира по фигурному катанию – второсортный турнир, потому что там не было сильнейших», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка.