Ирина Роднина: «ЧМ по фигурному катанию – второсортный турнир, потому что там не было сильнейших»
Ирина Роднина назвала ЧМ по фигурному катанию «второсортным турниром».
«Если Олимпийские игры будут такими же по составу участников, как этот чемпионат мира, то есть без россиян, то зрелище будет так себе.
Женское катание вообще не смотрится. Люди привыкли, что наши спортсменки исполняют сложнейшие элементы. В парах мы тоже на лидирующих позициях.
А прошедший чемпионат мира по фигурному катанию – второсортный турнир, потому что там не было сильнейших», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка.
На ЧМ после пропуска предыдущего во всех категориях была бы одна квота.
В настоящее время выбор на соревнования на женский турнир был бы между Туктамышевой, Муравьевой и Петросян.
1 вариант: Туктамышева на международных стартах набирала в районе 218-219 баллов. Ну, с учетом легитимизации секвенций прибавилось бы 3-4 балла. Но этого бы все равно не хватило для победы над Сакамото даже с ее ошибкой на флипе, потому что, как мы все знаем, так любимые всеми каскады 3-3 у императрицы частенько не в чести.
2 вариант: Муравьева потенциально владеет тройным акселем, но ее форма на последнем соревновании уже вызывает вопросы. К тому же, никто бы не поставил спортсменке, которую видят в первый раз баллы за компоненты в ПП выше 59, а в КП - выше 28-29. Ну и ответственность могла сыграть свою роль.
3 вариант: допубертатному телу судейская бригада раскрасила бы протоколы поинтереснее, чем Титовой, ну и никто бы не поставил спортсменке, которую видят в первый раз баллы за компоненты в ПП выше 59, а в КП - выше 28-29.
Следовательно, победу в турнире как и россыпь качественных ультра-си никто бы не увидел на этом турнире, по определению.
А про ЧМ молчу - даже второсортный выиграть сколько не в состоянии были)