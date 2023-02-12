Татьяна Тарасова: «Правительства не могут не прислушиваться к Баху, поскольку он возглавляет единственную организацию, регулирующую все процессы»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала последнее заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Бах вновь поддержал возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену в нейтральном статусе. «Не правительствам решать, кто может участвовать в соревнованиях», – отметил он.
«Заявление Баха правильное. Есть орган, который решает эти вопросы, никто не вправе лезть в его дела и как-то влиять.
Надеюсь на справедливое отношение. Правительства не могут не прислушиваться к Баху, поскольку он возглавляет единственную организацию, регулирующую все процессы», – сказала Тарасова.
Хотя чем старше, тем больше выдает странных заявлений🤷♀️
Если русских забанят, то это будет настолько нагло, что многие задумаются - а почему не банят американцев, чья страна занимается терроризмом, свергает правительства. убивает миллионы людей по всей планете?
Но если русских допустят без флага, то как бы ничего страшного, это их проблемы.