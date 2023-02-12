Татьяна Тарасова: «Правительства не могут не прислушиваться к Баху, поскольку он возглавляет единственную организацию, регулирующую все процессы»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию прокомментировала последнее заявление главы Международного олимпийского комитета ( ) Томаса Баха.

Бах вновь поддержал возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену в нейтральном статусе. «Не правительствам решать, кто может участвовать в соревнованиях», – отметил он.

«Заявление Баха правильное. Есть орган, который решает эти вопросы, никто не вправе лезть в его дела и как-то влиять.

Надеюсь на справедливое отношение. Правительства не могут не прислушиваться к Баху, поскольку он возглавляет единственную организацию, регулирующую все процессы», – сказала Тарасова.