Татьяна Тарасова: «Правительства не могут не прислушиваться к Баху, поскольку он возглавляет единственную организацию, регулирующую все процессы»

Теги Татьяна Тарасова МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Политика Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала последнее заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Бах вновь поддержал возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену в нейтральном статусе. «Не правительствам решать, кто может участвовать в соревнованиях», – отметил он.

«Заявление Баха правильное. Есть орган, который решает эти вопросы, никто не вправе лезть в его дела и как-то влиять.

Надеюсь на справедливое отношение. Правительства не могут не прислушиваться к Баху, поскольку он возглавляет единственную организацию, регулирующую все процессы», – сказала Тарасова.

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3 комментария

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Orange carrot
И смешно и грустно слушать ТАТ. То ли она такой наивной стала в силу возраста, то ли не знаю🤷‍♀️

Хотя чем старше, тем больше выдает странных заявлений🤷‍♀️
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Оскар Муравьев
Бах не решает ничего
+3
0
+3
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lukaz
Бах - это вашингтонская марионетка. Все что он говорит направлено против России.
Если русских забанят, то это будет настолько нагло, что многие задумаются - а почему не банят американцев, чья страна занимается терроризмом, свергает правительства. убивает миллионы людей по всей планете?

Но если русских допустят без флага, то как бы ничего страшного, это их проблемы.
+2
-1
+1
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