Тарасова о возможном запрете на участие в командных соревнованиях Олимпиады-2024: «Это несправедливо. Но мы не можем сейчас диктовать свои условия»

высказалась о том, что России могут запретить участие в командных игровых видах спорта на Олимпиаде-2024.

Ранее об этом сообщил Daily Mail. По информации издания, запрет на участие России в командных видах спорта, таких как футбол, гандбол и волейбол, является одним из вариантов рекомендаций для международных федераций.

«Это несправедливо. Но мы не можем сейчас диктовать свои условия.

Нужно соглашаться на те требования по допуску, которые предложит . Сегодня мы все узнаем», — сказала Тарасова.