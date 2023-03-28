Тарасова о возможном запрете на участие в командных соревнованиях Олимпиады-2024: «Это несправедливо. Но мы не можем сейчас диктовать свои условия»

Теги Татьяна Тарасова МОК Олимпийская сборная России Спорт-Экспресс Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о том, что России могут запретить участие в командных игровых видах спорта на Олимпиаде-2024.

Ранее об этом сообщил Daily Mail. По информации издания, запрет на участие России в командных видах спорта, таких как футбол, гандбол и волейбол, является одним из вариантов рекомендаций для международных федераций.

«Это несправедливо. Но мы не можем сейчас диктовать свои условия.

Нужно соглашаться на те требования по допуску, которые предложит МОК. Сегодня мы все узнаем», — сказала Тарасова. 

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3 комментария

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Александр Кудрявцев
Ответ REA-13
Переживаю за здоровье Тарасовой. Человек болен, слаб, а такое впечатление складывается, что журналисты ей сутками напролет названивают. Почти к любой статье мнение Тарасовой прилагается. Дайте уже передохнуть человеку.)
Это она не даёт передохнуть журналистам со своими высказываниями
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alexnew
Нет, просто нет смысла участвовать в этом балагане.
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REA-13
Переживаю за здоровье Тарасовой. Человек болен, слаб, а такое впечатление складывается, что журналисты ей сутками напролет названивают. Почти к любой статье мнение Тарасовой прилагается. Дайте уже передохнуть человеку.)
+1
0
+1
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