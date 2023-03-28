Тарасова о возможном запрете на участие в командных соревнованиях Олимпиады-2024: «Это несправедливо. Но мы не можем сейчас диктовать свои условия»
Татьяна Тарасова высказалась о том, что России могут запретить участие в командных игровых видах спорта на Олимпиаде-2024.
Ранее об этом сообщил Daily Mail. По информации издания, запрет на участие России в командных видах спорта, таких как футбол, гандбол и волейбол, является одним из вариантов рекомендаций для международных федераций.
«Это несправедливо. Но мы не можем сейчас диктовать свои условия.
Нужно соглашаться на те требования по допуску, которые предложит МОК. Сегодня мы все узнаем», — сказала Тарасова.
3 комментария