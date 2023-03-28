Ирина Роднина: «Нейтральный статус – это пока предложение в воздух. Конкретно нам еще никаких предложений не было озвучено»

Теги Ирина Роднина МОК ООН Фигурное катание

Ирина Роднина высказалась о возможном допуске российских спортсменов на международную арену в нейтральном статусе.

Ранее специальный докладчик ООН в области культурных прав Александра Ксантаки заявила, что ассоциации глобального Юга поддержали возвращение российских атлетов на международную арену.

«Значит ли заявление ООН, что сейчас произойдут какие-то изменения? Нет, конечно.

МОК – это международная неправительственная организация. Я надеюсь, что за этот год, когда наших спортсменов нигде не было, все поняли, что от этого теряют спорт и болельщики.

Выступление под нейтральным статусом – это пока предложение в воздух. Конкретно нам еще никаких предложений не было озвучено», — сказала Роднина.

Спецдокладчик ООН: «Все ассоциации глобального Юга заявили, что российские спортсмены должны быть допущены в нейтральном статусе»

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2 комментария

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Kovka Gnutik
Верно. Пока это всё пиаровское сотрясение воздуха.
Хотелось бы взглянуть на конкретные условия участия, изложенные на бумаге.
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Andreir888
Разумный комментарий, предложений пока действительно не было
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