Ирина Роднина: «Нейтральный статус – это пока предложение в воздух. Конкретно нам еще никаких предложений не было озвучено»
Ирина Роднина высказалась о возможном допуске российских спортсменов на международную арену в нейтральном статусе.
Ранее специальный докладчик ООН в области культурных прав Александра Ксантаки заявила, что ассоциации глобального Юга поддержали возвращение российских атлетов на международную арену.
«Значит ли заявление ООН, что сейчас произойдут какие-то изменения? Нет, конечно.
МОК – это международная неправительственная организация. Я надеюсь, что за этот год, когда наших спортсменов нигде не было, все поняли, что от этого теряют спорт и болельщики.
Выступление под нейтральным статусом – это пока предложение в воздух. Конкретно нам еще никаких предложений не было озвучено», — сказала Роднина.
Спецдокладчик ООН: «Все ассоциации глобального Юга заявили, что российские спортсмены должны быть допущены в нейтральном статусе»
Хотелось бы взглянуть на конкретные условия участия, изложенные на бумаге.