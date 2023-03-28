Ирина Роднина: «Нейтральный статус – это пока предложение в воздух. Конкретно нам еще никаких предложений не было озвучено»

высказалась о возможном допуске российских спортсменов на международную арену в нейтральном статусе.

Ранее специальный докладчик ООН в области культурных прав Александра Ксантаки заявила, что ассоциации глобального Юга поддержали возвращение российских атлетов на международную арену.

«Значит ли заявление ООН, что сейчас произойдут какие-то изменения? Нет, конечно.

– это международная неправительственная организация. Я надеюсь, что за этот год, когда наших спортсменов нигде не было, все поняли, что от этого теряют спорт и болельщики.

Выступление под нейтральным статусом – это пока предложение в воздух. Конкретно нам еще никаких предложений не было озвучено», — сказала Роднина.

Спецдокладчик ООН: «Все ассоциации глобального Юга заявили, что российские спортсмены должны быть допущены в нейтральном статусе»