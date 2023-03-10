Ирина Роднина: «Не вижу смысла обсуждать сейчас грядущую Олимпиаду. Бах может за неделю до Игр поменять мнение»

Теги Ирина Роднина МОК Томас Бах Париж-2024 Фигурное катание

Ирина Роднина не видит смысла обсуждать, допустят ли россиян к Олимпиаде.

25 января МОК заявил, что рассмотрит возможность выступления российских и белорусских спортсменов на международных стартах при соблюдении атлетами строгих правил.

«Не вижу смысла обсуждать сейчас грядущие Олимпийские игры и участие там наших спортсменов. Еще столько времени до них, все может измениться в любой момент.

Сейчас МОК говорит, что нейтральный статус, а послезавтра ветер подует в другую сторону и нас не допустят. Поэтому не нужно бежать впереди паровоза.

Конечно, последние заявления по этому поводу скорее положительные, но нельзя питать иллюзий о допуске наших спортсменов. Бах может за неделю до ОИ-2024 поменять мнение», – сказала Роднина.

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6 комментариев

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Anna Stefan
Ответ Katerina Sunny
На ОИ ещё нужно отобраться, и это обычно не за неделю до ОИ.
Она и говорит - отберутся, а за неделю до Ои объявят , что их не допустили.
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Hardy
Бах ничего не решает
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Katerina Sunny
На ОИ ещё нужно отобраться, и это обычно не за неделю до ОИ.
+2
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Тайга86
Жаль спортсменов. Заложники ситуации. И даже не пообсуждать перспективу - то, к чему каждый из них идет годами...Все зависит от бахов, бабахов...и еще многих, даже никак не относящихся к спорту....Остается пожелать терпения, выдержки и хоть какой-то мотивации быть в большом спорте.
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gsp37@mail.ru
А может и не поменять. Откуда бабе Ире знать?
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андрэ
ахахаха
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