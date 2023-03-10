Ирина Роднина: «Не вижу смысла обсуждать сейчас грядущую Олимпиаду. Бах может за неделю до Игр поменять мнение»

не видит смысла обсуждать, допустят ли россиян к Олимпиаде.

25 января МОК заявил, что рассмотрит возможность выступления российских и белорусских спортсменов на международных стартах при соблюдении атлетами строгих правил.

«Не вижу смысла обсуждать сейчас грядущие Олимпийские игры и участие там наших спортсменов. Еще столько времени до них, все может измениться в любой момент.

Сейчас МОК говорит, что нейтральный статус, а послезавтра ветер подует в другую сторону и нас не допустят. Поэтому не нужно бежать впереди паровоза.

Конечно, последние заявления по этому поводу скорее положительные, но нельзя питать иллюзий о допуске наших спортсменов. Бах может за неделю до ОИ-2024 поменять мнение», – сказала Роднина.

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