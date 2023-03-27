Спецдокладчик ООН: «Все ассоциации глобального Юга заявили, что российские спортсмены должны быть допущены в нейтральном статусе»

Ассоциации глобального Юга поддержали возвращение российских атлетов на международную арену.

Об этом сообщила специальный докладчик ООН в области культурных прав Александра Ксантаки.

«На прошлой неделе я встретилась с 188 спортсменами со всего мира. Все выступавшие согласились с тем, что отстранение российских атлетов поднимает важные вопросы.

Все ассоциации глобального Юга заявили, что они должны быть допущены в нейтральном статусе, без своих национальных цветов, без гимна, без флага, без национальной символики», – написала Ксантаки в твиттере.

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