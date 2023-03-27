Спецдокладчик ООН: «Все ассоциации глобального Юга заявили, что российские спортсмены должны быть допущены в нейтральном статусе»

Теги Олимпийская сборная России ООН Биатлон

Ассоциации глобального Юга поддержали возвращение российских атлетов на международную арену.

Об этом сообщила специальный докладчик ООН в области культурных прав Александра Ксантаки.

«На прошлой неделе я встретилась с 188 спортсменами со всего мира. Все выступавшие согласились с тем, что отстранение российских атлетов поднимает важные вопросы.

Все ассоциации глобального Юга заявили, что они должны быть допущены в нейтральном статусе, без своих национальных цветов, без гимна, без флага, без национальной символики», – написала Ксантаки в твиттере.

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

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18 комментариев

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SuguboTOT
Ответ Иван Тимохин
Какие страны входят в "ассоциации глобального юга"?
Всё государства Африки, Карибского бассейна, Латинской Америки, Океании, частично Азии
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expertmer2020
Негры за нас - спасибо мужики и сёстры.
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VictorVallecano
А что говорит Ассоциации глобального Севера?
+1
0
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Максим Черкашин
Конфедераты высказались, что скажет Союз Севера.😎
+2
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expertmer2020
Глобальный ЮГ - это где климат теплеет.
0
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Мария Тихонова
Шахматисты и теннисисты выступают, у других спортсменов тоже должна быть такая возможность.
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Джа-Джа Бинкс
Ответ Иван Тимохин
Ещё?
Тебе мало, что все пингвины за Россию?
+3
0
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Вячеслав Пустохин
Кто это? При чем тут ООН? Что за страны Антарктиды?
+1
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Иван Тимохин
Ответ expertmer2020
Антарктида
Ещё?
+1
0
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olvl
А чем наши спортсмены хуже спортсменов других стран?
0
-2
-2
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expertmer2020
Ответ Иван Тимохин
Какие страны входят в "ассоциации глобального юга"?
Антарктида
+1
-2
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expertmer2020
А что остальные думают?
0
-1
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Иван Тимохин
Какие страны входят в "ассоциации глобального юга"?
+3
0
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Russ Ivan
Доиграется эта Александра Ксантаки, США не продлят ей визу и прощай ООН...
+1
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Cruel Snake
А когда?
— В первый вторник ноября, про год информация тоже дополняется
0
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Katerina Sunny
Все ассоциации стран Глобального Юга (условное собирательное название для государств Африки, Карибского бассейна и Латинской Америки, Океании, а также частично Азии).
+9
-1
+8
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IrbIS
без своих национальных цветов, без гимна, без флага, без национальной символики и без достоинства...
+1
-8
-7
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Тиль Улленшпигель
...и без даты
+4
0
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