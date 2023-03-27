Леонова о 14-м месте Губановой на ЧМ: «Обидно, что у нее не получилось. Возможно, сработало давление чемпионством Европы»

предположила, что Анастасия Губанова не справилась с давлением на ЧМ.

Губанова – действующая чемпионка Европы. На чемпионате мира грузинская фигуристка стала 14-й.

«Очень жалко, конечно. Мне обидно, что у нее не получилось. Я не знаю причин, но, возможно, сработало давление чемпионством Европы.

Обычно после каких-то фееричных прокатов и медалей ты немножечко теряешь свои ощущения и не понимаешь, что происходит. Может быть, у нее случилось выгорание.

Мне кажется, что это больше от головы. Я хожу иногда на тренировки к ребятам, вижу, как Настя катается. В принципе, она была в хорошей форме, была готова побороться за топ-5.

Но что-то не получилось и, я думаю, тут ничего страшного нет. прекрасная спортсменка, которая преодолеет этот путь и в следующем сезоне, надеюсь, покажет максимальные прокаты на главных стартах», – сказала Леонова.

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