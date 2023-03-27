Леонова о 14-м месте Губановой на ЧМ: «Обидно, что у нее не получилось. Возможно, сработало давление чемпионством Европы»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию Алена Леонова женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Алена Леонова предположила, что Анастасия Губанова не справилась с давлением на ЧМ.

Губанова – действующая чемпионка Европы. На чемпионате мира грузинская фигуристка стала 14-й.

«Очень жалко, конечно. Мне обидно, что у нее не получилось. Я не знаю причин, но, возможно, сработало давление чемпионством Европы.

Обычно после каких-то фееричных прокатов и медалей ты немножечко теряешь свои ощущения и не понимаешь, что происходит. Может быть, у нее случилось выгорание.

Мне кажется, что это больше от головы. Я хожу иногда на тренировки к ребятам, вижу, как Настя катается. В принципе, она была в хорошей форме, была готова побороться за топ-5.

Но что-то не получилось и, я думаю, тут ничего страшного нет. Настя прекрасная спортсменка, которая преодолеет этот путь и в следующем сезоне, надеюсь, покажет максимальные прокаты на главных стартах», – сказала Леонова. 

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32 комментария

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Любитель_ФК
Ответ Vladimir Rybakoff
То, что у Губановой не очень высокий физический и технический уровень - это одно. Но то, что она ненастоящая чемпионка Европы - это категорическая неправда! Она на этих соревнованиях оказалась намного лучше всех остальных! Лед скользкий. Никого не засудили, под нее не засунули. И не ее вина в том, что Хендрикс, набиравшая раньше около 220, завалила обе программы. И не ее вина, что не допустили сборную России Или по-вашему, соревноваться могут только те, у кого 220+ или ультраси есть?
Мы же с вами не решаем сейчас вопрос, отобрать золото Европы у Губановой после ЧМ и я не написал, что Губанову надо лишить этого титула. Мы сейчас рассуждаем, чего стоит сама фигуристка, насколько она мастеровита и какой пробы это ее золото. А ЧМ показал очень ярко, что это золото очень низкой пробы. Когда чемпионкой стала Самодурова, примерно в такой же ситуации, тогда развалилась Загитова, но от этого Самодурова не стала топовой фигуристкой, а поехала на ЧМ и стала там 8, чуть получше, чем Губанова, а Загитова стала чемпионкой мира и показала, что ее срыв был случайностью, а Самодурова случайная ЧЕ. Ситуация с Губановой очень похожа, только Самодурова стала 8 , при участии россиян, а Губанова 14 при их отсутствии. В истории ФК Губанова конечно останется ЧЕ. Просто обсуждать ее , как это старается Леонова, я бы не стал. Леонова тоже должна понимать данную ситуацию , впрочем как и все ведущие, которые так восторгались прокатами из прошлого десятилетия. То что они многие были чистые, так если исполнять простые программы, то они будут чистыми, а если отменить тройные прыжки, то вообще падения будут редки , как в танцах.
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alexnew
Ответ Doctor of Philosophy
Ну смотрите - я, например, вижу, что с тех пор много чего было и в плюс. Если открыть в профайле страничку с рекордными TES и PCS, можно увидеть, что лучшую по баллам произвольную программу Настя скатала на Олимпиаде, лучшую оценку за технику в произвольной программе получила на прошлом чемпионате мира, а лучшая короткая программа, как и лучшие компоненты, случились уже в этом сезоне - на чемпионатах Европы и мира. То ест по отдельным составляющим видно медленное продвижение вперёд. Полагаю не без оснований, что если бы не неудачные прокаты в нужные моменты, это движение могло бы быть ещё более быстрым и серьёзным. Я вижу один фактор, который можно улучшить быстро - программы. Она сильно проигрывала довольно многим соперницам постановками. Исправить это в теории можно за одно межсезонье и даже по ходу сезона.
Да на месте она топчется по синусоиде. :)
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loulou
Ответ Vladimir Rybakoff
А вы вспомните, как Сотникова с Туктамышевой после серебра и бронзы чемпионата Европы в 2013г остались за пределами десятки на ЧМ, что аж квоту потеряли И ничего, одна через год стала олимпийской чемпионкой, а вторая через два года чемпионкой Европы, мира и ФГП. Не все у Насти потеряно!
Ну вы сравнили, середняка Губанову с Туктамышевой и Сотниковой, у первач с отличными прыжками и трикселем в победном сезоне, вторая с уникальным скольжением и вращениями. У Насти будет не всё потеряно, если она кардинально изменить всё - катание, технику, программы и физику, да. Как это сделала та же Туктамышева после непопадание на ОИ 2018, мощно улучшив скорость и наконец-то оптимизировав контент. Или та же Луна, которая улучшала прыжковый контент.
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Doctor of Philosophy
Ответ loulou
А, ну да, турниры категории Б у нас нынче не водокачки. А зачем вы сравниваете Финтрофи того и этого года, чтобы что? Вы лучше сделайте вывод из того факта, что за два сезона , прошедших с той самой водо.., простите, бэшки, Губанова ни на одном турнире не смогла выйти за 200 баллов, при совершенно разном составе участников и, что самое главное, судей. Ни разу за два года. Да и 200 баллов ровно было лишь раз. При этом ни в катании, ни в технике нет прогресса. Оснований рассчитывать на более высокие баллы не было никаких, так как нет у Насти козырей, нет и такого аспекта катания, который можно было бы быстро улучшить, ей надо улучшать кардинально всё.
Ну смотрите - я, например, вижу, что с тех пор много чего было и в плюс. Если открыть в профайле страничку с рекордными TES и PCS, можно увидеть, что лучшую по баллам произвольную программу Настя скатала на Олимпиаде, лучшую оценку за технику в произвольной программе получила на прошлом чемпионате мира, а лучшая короткая программа, как и лучшие компоненты, случились уже в этом сезоне - на чемпионатах Европы и мира. То ест по отдельным составляющим видно медленное продвижение вперёд. Полагаю не без оснований, что если бы не неудачные прокаты в нужные моменты, это движение могло бы быть ещё более быстрым и серьёзным.

Я вижу один фактор, который можно улучшить быстро - программы. Она сильно проигрывала довольно многим соперницам постановками. Исправить это в теории можно за одно межсезонье и даже по ходу сезона.
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шампион
Ещё на евро было видно, что Губанова половину ПП просто ползает на льду, в одном моменте вообще останавливается - руками просто машет, переводит дыхание. Короче, такая чемпионка курильщика. Но все равно у нее очень крутая история. Списанная со всех счетов, выкинутая на улицу, заставила всю шушеру вспомнить, что она вообще-то представляет "нашу школу".
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loulou
Ответ Doctor of Philosophy
Не на водокачке, а на турнире серии Челленджер в Финляндии. Что такое баллы на этом турнире? А всегда по-разному. В этом году, например, на том же самом челлленджере в той же самой Финляндии судейство было совсем иным, Настю там конкретно порезали - хотя прокаты были чистые. Раз на раз не приходится. Единственное, что мы знаем - это что на главных турнирах сезона, проходящих во второй его половине, как правило, судейство более щедрое. Где большая часть бестов устанавливается-то? На бэшках разве? Нет, на чемпионатах мира и Олимпиадах. Поэтому были основания рассчитывать на высокие баллы при чистом прокате. Объективные проблемы тоже есть - я о них подробно написал, как и обещал: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/fsledlife/3125637.html
А, ну да, турниры категории Б у нас нынче не водокачки. А зачем вы сравниваете Финтрофи того и этого года, чтобы что? Вы лучше сделайте вывод из того факта, что за два сезона , прошедших с той самой водо.., простите, бэшки, Губанова ни на одном турнире не смогла выйти за 200 баллов, при совершенно разном составе участников и, что самое главное, судей. Ни разу за два года. Да и 200 баллов ровно было лишь раз. При этом ни в катании, ни в технике нет прогресса. Оснований рассчитывать на более высокие баллы не было никаких, так как нет у Насти козырей, нет и такого аспекта катания, который можно было бы быстро улучшить, ей надо улучшать кардинально всё.
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alexnew
Ответ Любитель_ФК
Костнер, это невероятно раздутый мыльный пузырь, раздутый как раз Европейской федерацией, потому что других не было до появления новой волны россиян. А потом этот "пузырь" надували каждый раз по инерции, потому что россияне стали доминировать и надо было кого-то из самой Европы представлять в качестве конкурентки, а на самом деле кроме езды от элемента до элемента, особенно в последние года три, ни чего в ней и не было, кроме безумных восторгов Тарасовой. Как раз Тарасова и задавала этот тренд, гениальности Костнер, а возразить Тарасовой никто не смел, это считалось плохим тоном.
А как же классическая техника флип и лутца, о которой все так у нас грезят? Но вот же у Костнер прер на флипе минимальный. Кто может еще таким похвастаться из наших фигуристок? Ну, и про то, что она просто ездила от элемента к элементу в последний сезон - это тоже не совсем правда. Костнер на самом деле усложнилась по связкам в короткой, она, например, со сложного захода дупель стала прыгать с валлея, как можно убедиться.
https://www.youtube.com/watch?v=lqpu_TbIGTo
Риттбергер тоже вполне себе с шагов исполняется (тройка и моухок), как и предписывалось по правилам того сезона в короткой.

Кстати, кто-то может скинуть программу Муравьевой, поставленную по мотивам этой короткой. Хотел предметно сопоставить, но как-то не обнаружил ни одного видео на ютюбе с той короткой Сони. :) Наверняка, где-то есть, но что-то как-то пока не нашел. :)

Поэтому кое-какая работа там велась. Другое дело, что общих технический набор был при этом довольно скромный, что было особо критично для произвольной даже в доквадовую эпоху, да и стабильностью выкатывания даже такого набора Каролина отнюдь не отличалась. Тем не менее она, как правило, не бросала программу даже при ошибках и имела очень качественные непрыжковые. К тому же у нее было очень компонентное катание. Там был очень умеренный, надо признать, уровень транзишенов, которые сейчас вообще выбросили из компонент, но все остальное было на очень высоком уровне. Собственно, это все и позволяло ей набирать достаточно высокие баллы при существующей системе судейства.
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loulou
Ответ Peter Varfolomeyev
Просто не ее день был. На ЧЕ получилось собраться и выдать максимум, на ЧМ не получилось. В принципе, за 200+ баллов Настя вполне в состоянии бороться, если весь свой контент чисто откатает.
У нее бест 203 балла, полученный в начале прошлого сезона, при этом ровно 200 она набирала лишь раз с тех пор. Катание не улучшилось, программы неудачные, техника на тоненького. 200+ с её нынешним катанием это прыжок выше головы для неё
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Елена Ковалёва
Ответ Gornostaev
В любом случае, странно, что чемпионка Европы становится всего лишь 14 (!) на ЧМ. Какой-то уж слишком существенный регресс...
А если мужчин вспомнить. Кто то ошибался где то , а потом.. Лёд скользкий для всех. Но обсудить и принизить надо Анастасию Губанову.
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loulou
Ответ Doctor of Philosophy
Какой же это фееричный проект? Она без прыжка фактически осталась в той произвольной программе. У Насти личный рекорд - 203 балла, показан на дебютном старте за Грузию. Аналогичные прокаты на чемпионате мира в новом статусе вполне могли потянуть на 210 - так же, как у кореянки, ставшей второй, личный рекорд вырос с 213 баллов до 220, просто потому что судейство было более щедрое. Вот и вся арифметика. Так что, увы, Настя с тренерами реально умудрились слить хороший шанс на медаль. А уж на шестёрку - это те самые 203 балла, без поправок - при чистых прокатах вообще гарантированный. Так что Алёна отлично дружит с арифметикой.
Забавно вы мыслите всё же. То, что кореянка смогла с 213 дорасти до 220 говорит о том, что там есть, в чём можно бымто прибавить Т.е. тот факт, что у фигуристки бест 213 уже говорит об определённом уровне. При этом у неё не разовый был результат, когда она случайно запрыгнула в эти баллы. У нее и в этом году победа на ЧЧК с 210 баллами, а рекорд в 213 баллов был на прошлом ЧЧК. Она во взрослых те же два сезона, что Губанова выступает за Грузию. И уже трижды обновила свои бесты. В то время как Настя ни разу не набрала за 200 баллов с первого старта за Грузию. Так что ваш пример с серебряным призёром некорректен.
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Peter Varfolomeyev
Просто не ее день был. На ЧЕ получилось собраться и выдать максимум, на ЧМ не получилось. В принципе, за 200+ баллов Настя вполне в состоянии бороться, если весь свой контент чисто откатает.
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askarik1992
Просто нереальный фарт помог на евро
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Doctor of Philosophy
Ответ loulou
Вот опять вы о своём, а вам говорили после ЧЕ, что ЧМ всех расставит по местам. Тот результат в 203 балла на водокачке сколько раз Губанова смогла повторить? Мы знаем, что такое баллы на водокачках и какие они бывают, это совершенно не показатель. Единственный раз, когда результат был 200 ровно это ОИ 2022. Это ли не показатель того, что на эти 203 балла ориентироваться не стоит. И нарастить баллы не представляется возможным - прыжки на тоненького, программы пустые, скорости нет, да и непрыжковые на очень слабом уровне. ПП, кстати, ей совршенно не помогает, ещё больше топит, всё поставлено поперек Насти, ну где Настя и где Индия Таким образом, сейчас это её максимум - что на ЧЕ, что на ЧМ, как бы вам не хотелось верить во что-то большее, увы. Насте надо радикально улучшаться во всех аспектах, у нее сейчас нет козырей от слова совсем. Улучшаться так же, как это делали та же Луна в свое время, и Лиза Туктамышева.
Не на водокачке, а на турнире серии Челленджер в Финляндии. Что такое баллы на этом турнире? А всегда по-разному. В этом году, например, на том же самом челлленджере в той же самой Финляндии судейство было совсем иным, Настю там конкретно порезали - хотя прокаты были чистые. Раз на раз не приходится. Единственное, что мы знаем - это что на главных турнирах сезона, проходящих во второй его половине, как правило, судейство более щедрое. Где большая часть бестов устанавливается-то? На бэшках разве? Нет, на чемпионатах мира и Олимпиадах. Поэтому были основания рассчитывать на высокие баллы при чистом прокате.

Объективные проблемы тоже есть - я о них подробно написал, как и обещал: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/fsledlife/3125637.html
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Большое Путешествие Рузика
"Обычно после каких-то фееричных прокатов и медалей" А у Губановой действительно был фееричный прокат на ЧЕ?
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lepestok
просто это ее реальное место)
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loulou
Ответ Doctor of Philosophy
Какой же это фееричный проект? Она без прыжка фактически осталась в той произвольной программе. У Насти личный рекорд - 203 балла, показан на дебютном старте за Грузию. Аналогичные прокаты на чемпионате мира в новом статусе вполне могли потянуть на 210 - так же, как у кореянки, ставшей второй, личный рекорд вырос с 213 баллов до 220, просто потому что судейство было более щедрое. Вот и вся арифметика. Так что, увы, Настя с тренерами реально умудрились слить хороший шанс на медаль. А уж на шестёрку - это те самые 203 балла, без поправок - при чистых прокатах вообще гарантированный. Так что Алёна отлично дружит с арифметикой.
Вот опять вы о своём, а вам говорили после ЧЕ, что ЧМ всех расставит по местам. Тот результат в 203 балла на водокачке сколько раз Губанова смогла повторить? Мы знаем, что такое баллы на водокачках и какие они бывают, это совершенно не показатель. Единственный раз, когда результат был 200 ровно это ОИ 2022. Это ли не показатель того, что на эти 203 балла ориентироваться не стоит. И нарастить баллы не представляется возможным - прыжки на тоненького, программы пустые, скорости нет, да и непрыжковые на очень слабом уровне. ПП, кстати, ей совршенно не помогает, ещё больше топит, всё поставлено поперек Насти, ну где Настя и где Индия Таким образом, сейчас это её максимум - что на ЧЕ, что на ЧМ, как бы вам не хотелось верить во что-то большее, увы. Насте надо радикально улучшаться во всех аспектах, у нее сейчас нет козырей от слова совсем. Улучшаться так же, как это делали та же Луна в свое время, и Лиза Туктамышева.
0
0
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Елена Ковалёва
Ответ Любитель_ФК
14 место Губановой, это результат не давления чемпионством Европы, а очень низким техническим и физическим уровнем подготовки самой фигуристки Губановой. Победа на ЧЕ это случайность, это победа прежде всего объясняется таким же низким уровнем женского ФК Европы и серьезными ошибками соперников, а еще отсутствием российских фигуристок. А Губанова просто показала, что на самом деле она никакая не чемпионка Европы, а заурядная фигуристка, очень среднего уровня, просто вытянула счастливый лотерейный билет и все цифры на нем сошлись и больше такого уже не будет и не будет у нее побед ни на каких соревнованиях. Вернутся россияне в следующем сезоне и закончится эта лафа для всех и для Губановой в том числе.
А вы представьте что вы это про себя написали.
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Vladimir Rybakoff
Ответ Gornostaev
В любом случае, странно, что чемпионка Европы становится всего лишь 14 (!) на ЧМ. Какой-то уж слишком существенный регресс...
А вы вспомните, как Сотникова с Туктамышевой после серебра и бронзы чемпионата Европы в 2013г остались за пределами десятки на ЧМ, что аж квоту потеряли

И ничего, одна через год стала олимпийской чемпионкой, а вторая через два года чемпионкой Европы, мира и ФГП.

Не все у Насти потеряно!
+3
-1
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Любитель_ФК
Ответ Doctor of Philosophy
Ну, это небеспрецедентно: Костнер после выигранного Евро даже 16-й становилась - правда, на Олимпиаде, а не на чемпионате мира, но всё же.
Костнер, это невероятно раздутый мыльный пузырь, раздутый как раз Европейской федерацией, потому что других не было до появления новой волны россиян. А потом этот "пузырь" надували каждый раз по инерции, потому что россияне стали доминировать и надо было кого-то из самой Европы представлять в качестве конкурентки, а на самом деле кроме езды от элемента до элемента, особенно в последние года три, ни чего в ней и не было, кроме безумных восторгов Тарасовой. Как раз Тарасова и задавала этот тренд, гениальности Костнер, а возразить Тарасовой никто не смел, это считалось плохим тоном.
+7
-2
+5
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Vladimir Rybakoff
Ответ Любитель_ФК
14 место Губановой, это результат не давления чемпионством Европы, а очень низким техническим и физическим уровнем подготовки самой фигуристки Губановой. Победа на ЧЕ это случайность, это победа прежде всего объясняется таким же низким уровнем женского ФК Европы и серьезными ошибками соперников, а еще отсутствием российских фигуристок. А Губанова просто показала, что на самом деле она никакая не чемпионка Европы, а заурядная фигуристка, очень среднего уровня, просто вытянула счастливый лотерейный билет и все цифры на нем сошлись и больше такого уже не будет и не будет у нее побед ни на каких соревнованиях. Вернутся россияне в следующем сезоне и закончится эта лафа для всех и для Губановой в том числе.
То, что у Губановой не очень высокий физический и технический уровень - это одно.

Но то, что она ненастоящая чемпионка Европы - это категорическая неправда!
Она на этих соревнованиях оказалась намного лучше всех остальных! Лед скользкий. Никого не засудили, под нее не засунули. И не ее вина в том, что Хендрикс, набиравшая раньше около 220, завалила обе программы. И не ее вина, что не допустили сборную России

Или по-вашему, соревноваться могут только те, у кого 220+ или ультраси есть?
+9
-1
+8
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IrinaKin
Губанова очень слабая фигуриска, вот и все объяснение
+6
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loulou
Ответ Doctor of Philosophy
Ну, это небеспрецедентно: Костнер после выигранного Евро даже 16-й становилась - правда, на Олимпиаде, а не на чемпионате мира, но всё же.
Костнер после того 16 места не раз была на подиуме ЧЕ и ЧМ, и даже ОИ. Т е доказано уже всё, счет на табло. И даже при том, что это была Костнер, тоже всё было понятно, где она была тогда в мировой табели о рангах при всех действующих азиатках/американках. Не знаю, кто рассчитывал на прорыв от Губановой на ЧМ, это с её-то бестом 199 баллов. Там прибавлять некуда, это потолок с таким катанием. Для более высоких результатов нужно кардинально меняться (что, кстати, сделала в своё время Костнер, если уж мы о ней заговорили)
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Любитель_ФК
14 место Губановой, это результат не давления чемпионством Европы, а очень низким техническим и физическим уровнем подготовки самой фигуристки Губановой. Победа на ЧЕ это случайность, это победа прежде всего объясняется таким же низким уровнем женского ФК Европы и серьезными ошибками соперников, а еще отсутствием российских фигуристок. А Губанова просто показала, что на самом деле она никакая не чемпионка Европы, а заурядная фигуристка, очень среднего уровня, просто вытянула счастливый лотерейный билет и все цифры на нем сошлись и больше такого уже не будет и не будет у нее побед ни на каких соревнованиях. Вернутся россияне в следующем сезоне и закончится эта лафа для всех и для Губановой в том числе.
+8
-3
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alexnew
Губанова вообще-то ни разу фавориткой и не была на ЧМ, да и ЧЕ, можно сказать, случайно выиграла. Но бывает так, что при полном отсутствии конкуренции единственная соперница все валит и ты тоже выступаешь отнюдь не блестяще, но кое как уж откатываешь и выигрываешь. Но на ЧМ она не была и близко фавориткой, хотя могла надеяться на тройку при идеальных для себя прокатах, это максимум... Но откатала она очень плохо даже для себя.
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Doctor of Philosophy
Ответ loulou
Леонова с арифметикой не дружит, это прнятно. Фееричный прокат на 199 баллов помог бы Губановой оказаться на 7м месте ЧМ в лучшем случае. Т е. это даже за шестёркой. И это было понятно сразу после ЧМ, единственая европейка с шансами на пьедестал ЧМ - Луна. Хотя многие тут доказывали обратное
Какой же это фееричный проект? Она без прыжка фактически осталась в той произвольной программе. У Насти личный рекорд - 203 балла, показан на дебютном старте за Грузию. Аналогичные прокаты на чемпионате мира в новом статусе вполне могли потянуть на 210 - так же, как у кореянки, ставшей второй, личный рекорд вырос с 213 баллов до 220, просто потому что судейство было более щедрое. Вот и вся арифметика. Так что, увы, Настя с тренерами реально умудрились слить хороший шанс на медаль. А уж на шестёрку - это те самые 203 балла, без поправок - при чистых прокатах вообще гарантированный. Так что Алёна отлично дружит с арифметикой.
+3
-3
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