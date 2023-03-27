Леонова о 14-м месте Губановой на ЧМ: «Обидно, что у нее не получилось. Возможно, сработало давление чемпионством Европы»
Алена Леонова предположила, что Анастасия Губанова не справилась с давлением на ЧМ.
Губанова – действующая чемпионка Европы. На чемпионате мира грузинская фигуристка стала 14-й.
«Очень жалко, конечно. Мне обидно, что у нее не получилось. Я не знаю причин, но, возможно, сработало давление чемпионством Европы.
Обычно после каких-то фееричных прокатов и медалей ты немножечко теряешь свои ощущения и не понимаешь, что происходит. Может быть, у нее случилось выгорание.
Мне кажется, что это больше от головы. Я хожу иногда на тренировки к ребятам, вижу, как Настя катается. В принципе, она была в хорошей форме, была готова побороться за топ-5.
Но что-то не получилось и, я думаю, тут ничего страшного нет. Настя прекрасная спортсменка, которая преодолеет этот путь и в следующем сезоне, надеюсь, покажет максимальные прокаты на главных стартах», – сказала Леонова.
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Я вижу один фактор, который можно улучшить быстро - программы. Она сильно проигрывала довольно многим соперницам постановками. Исправить это в теории можно за одно межсезонье и даже по ходу сезона.
https://www.youtube.com/watch?v=lqpu_TbIGTo
Риттбергер тоже вполне себе с шагов исполняется (тройка и моухок), как и предписывалось по правилам того сезона в короткой.
Кстати, кто-то может скинуть программу Муравьевой, поставленную по мотивам этой короткой. Хотел предметно сопоставить, но как-то не обнаружил ни одного видео на ютюбе с той короткой Сони. :) Наверняка, где-то есть, но что-то как-то пока не нашел. :)
Поэтому кое-какая работа там велась. Другое дело, что общих технический набор был при этом довольно скромный, что было особо критично для произвольной даже в доквадовую эпоху, да и стабильностью выкатывания даже такого набора Каролина отнюдь не отличалась. Тем не менее она, как правило, не бросала программу даже при ошибках и имела очень качественные непрыжковые. К тому же у нее было очень компонентное катание. Там был очень умеренный, надо признать, уровень транзишенов, которые сейчас вообще выбросили из компонент, но все остальное было на очень высоком уровне. Собственно, это все и позволяло ей набирать достаточно высокие баллы при существующей системе судейства.
Объективные проблемы тоже есть - я о них подробно написал, как и обещал: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/fsledlife/3125637.html
И ничего, одна через год стала олимпийской чемпионкой, а вторая через два года чемпионкой Европы, мира и ФГП.
Не все у Насти потеряно!
Но то, что она ненастоящая чемпионка Европы - это категорическая неправда!
Она на этих соревнованиях оказалась намного лучше всех остальных! Лед скользкий. Никого не засудили, под нее не засунули. И не ее вина в том, что Хендрикс, набиравшая раньше около 220, завалила обе программы. И не ее вина, что не допустили сборную России
Или по-вашему, соревноваться могут только те, у кого 220+ или ультраси есть?