Тарасова о словах Губановой про рукоприкладство в спорте: «Хватит говорить ерунду! Если она это видела, чего сразу не сказала?»
Татьяна Тарасова назвала ерундой слова Анастасии Губановой о рукоприкладстве в спорте.
Ранее грузинская фигуристка высказалась о применении жестоких методов в спорте: «Конечно, я видела это. И все знают, что такие случаи в фигурном катании есть. Но со мной такого не происходило».
«Хватит говорить ерунду! Тем более Губановой! Если она видела рукоприкладство, чего сразу не сказала?
Чего говорить через несколько лет, когда это выгодно? Ей не о чем говорить?! Пусть лучше катается, чтобы не было стыдно!» – сказала Тарасова.
Например, в боксе.
не случайно, что когда заходит речь о рукоприкладстве, гогиевна крепко сжимает в кулаке чехлы от коньков, а тарасова начинает истерить.
1. В детстве страшно что-то сказать против взрослого, особенно авторитетного взрослого. «Ты все выдумываешь» или «надо потерпеть» и «тренеру виднее»
2. В России это прививалось как норма во многих видах спорта и ты по детству не понимаешь, что это ненормально
3. Потому что банально боишься, что тебя из спорта попрут с вольчьим билетом, сейчас у Губановой хоть какой-то статус и возможности, а ляпни она подобные обвинения лет пять назад и точно бы к половине тренеров дорога закрылась.
4. Губановой это ничем не выгодно, она просто говорит то, что и так все знают. И в гимнастике и в фк и в балете бьют по рукам, ногам, толкают в спины и ломают психику.
5. Как катается Губанова за Грузии, как по мне, так это не стыдно, чемпионка Европы на секундочку, получается не хуже Косторной или Самодуровой