Тарасова о словах Губановой про рукоприкладство в спорте: «Хватит говорить ерунду! Если она это видела, чего сразу не сказала?»

Теги Татьяна Тарасова женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала ерундой слова Анастасии Губановой о рукоприкладстве в спорте.

Ранее грузинская фигуристка высказалась о применении жестоких методов в спорте: «Конечно, я видела это. И все знают, что такие случаи в фигурном катании есть. Но со мной такого не происходило». 

«Хватит говорить ерунду! Тем более Губановой! Если она видела рукоприкладство, чего сразу не сказала?

Чего говорить через несколько лет, когда это выгодно? Ей не о чем говорить?! Пусть лучше катается, чтобы не было стыдно!» – сказала Тарасова.

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17 комментариев

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Agura
Интересная тенденция намечается: как только неудачные результаты на соревнованиях и/ или спортивная карьера идёт на спад, у некоторых фигуристов начинается период воспоминаний о травле, рукоприкладстве, битых стеклах и т.д.и т.п. Ничего конкретного, но так, чтобы осадочек остался.
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Lilia Sadykova
дайте бабуле успокоительное, только одно хамство и упреки от нее слушно
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Кокич
Рукоприкладство в спорте есть.
Например, в боксе.
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Doctor of Philosophy
У Тарасовой к Насте что-то личное, по-моему. А ведь она ей даже программу когда-то ставила.
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tancha.20
Написала на ветке Губановой, что наставница олимпийскому чемпиону булавку в филейную часть вставила, комент куда-то исчез. Но может Татьяна Анатольевна скажет, что такого не было, и потому сразу не сказала!!! :))
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Алеся Ткаченко
дык ТАТ сама рукоприкладством занималась
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Raduga
Нугуманова сказала. И что?)
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Тайга86
Ответ Ostinato
Потому что 1. В детстве страшно что-то сказать против взрослого, особенно авторитетного взрослого. «Ты все выдумываешь» или «надо потерпеть» и «тренеру виднее» 2. В России это прививалось как норма во многих видах спорта и ты по детству не понимаешь, что это ненормально 3. Потому что банально боишься, что тебя из спорта попрут с вольчьим билетом, сейчас у Губановой хоть какой-то статус и возможности, а ляпни она подобные обвинения лет пять назад и точно бы к половине тренеров дорога закрылась. 4. Губановой это ничем не выгодно, она просто говорит то, что и так все знают. И в гимнастике и в фк и в балете бьют по рукам, ногам, толкают в спины и ломают психику. 5. Как катается Губанова за Грузии, как по мне, так это не стыдно, чемпионка Европы на секундочку, получается не хуже Косторной или Самодуровой
Со всем согласна, кроме одной очевидно лишней здесь фигуристки - Косторной. До Аленкиных тех успехов и таланта, Насте очень далеко.
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B.Jones
Слушаешь ТАТ, и понимаешь почему молчат 😁
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Veronika spuria
Ответ Ostinato
Потому что 1. В детстве страшно что-то сказать против взрослого, особенно авторитетного взрослого. «Ты все выдумываешь» или «надо потерпеть» и «тренеру виднее» 2. В России это прививалось как норма во многих видах спорта и ты по детству не понимаешь, что это ненормально 3. Потому что банально боишься, что тебя из спорта попрут с вольчьим билетом, сейчас у Губановой хоть какой-то статус и возможности, а ляпни она подобные обвинения лет пять назад и точно бы к половине тренеров дорога закрылась. 4. Губановой это ничем не выгодно, она просто говорит то, что и так все знают. И в гимнастике и в фк и в балете бьют по рукам, ногам, толкают в спины и ломают психику. 5. Как катается Губанова за Грузии, как по мне, так это не стыдно, чемпионка Европы на секундочку, получается не хуже Косторной или Самодуровой
Всё верно, но только на минуточку не хуже ещё и Валиевой, у неё пока только этот титул есть однозначно.
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Тайга86
Ясно-понятно, все что видела ТАТ за свою карьеру, она никому никогда не расскажет...естественно пока что-либо не коснется ее саму, как в недавнем случае.
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alexander bakulin
тарасова известна рукоприкладством по отношению к спортсменам. рукоприкладство тарасовой даже зафиксировано на видео (подзатыльники ковтуну). незвначай проговорился об этом и ягудин, в своей автобиографии (там есть такой пассаж, что когда ягудин пришёл к тарасовй, проситься в ученики, то сказал ей "можете делать со мной всё, что захотите")
не случайно, что когда заходит речь о рукоприкладстве, гогиевна крепко сжимает в кулаке чехлы от коньков, а тарасова начинает истерить.
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Ирина Иванова
Пусть ТАТ иногда промолчит, чтобы не было стыдно
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Natalia Solomakha
У Тарасовой припадок? Чем Губановой "выгодно" затрагивать эту тему? Бережная тоже "сразу не сказала" в своё время, да? Держат всех за дураков. Кстати, к сведению Тарасовой, за катание Губановой и так "не стыдно" - хорошая фигуристка.
+15
-3
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Ostinato
Потому что
1. В детстве страшно что-то сказать против взрослого, особенно авторитетного взрослого. «Ты все выдумываешь» или «надо потерпеть» и «тренеру виднее»
2. В России это прививалось как норма во многих видах спорта и ты по детству не понимаешь, что это ненормально
3. Потому что банально боишься, что тебя из спорта попрут с вольчьим билетом, сейчас у Губановой хоть какой-то статус и возможности, а ляпни она подобные обвинения лет пять назад и точно бы к половине тренеров дорога закрылась.
4. Губановой это ничем не выгодно, она просто говорит то, что и так все знают. И в гимнастике и в фк и в балете бьют по рукам, ногам, толкают в спины и ломают психику.
5. Как катается Губанова за Грузии, как по мне, так это не стыдно, чемпионка Европы на секундочку, получается не хуже Косторной или Самодуровой
+26
-6
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Yumi
Какая все же приятная добродушная старушка. Прочитаешь ее комментарии и сразу ясно, что в российском фигурном катании все на позитиве, никогда не тронут никого!
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Hiro Nakamura
Потому и не сказала!
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