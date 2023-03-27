Тарасова о словах Губановой про рукоприкладство в спорте: «Хватит говорить ерунду! Если она это видела, чего сразу не сказала?»

назвала ерундой слова о рукоприкладстве в спорте.

Ранее грузинская фигуристка высказалась о применении жестоких методов в спорте: «Конечно, я видела это. И все знают, что такие случаи в фигурном катании есть. Но со мной такого не происходило».

«Хватит говорить ерунду! Тем более Губановой! Если она видела рукоприкладство, чего сразу не сказала?

Чего говорить через несколько лет, когда это выгодно? Ей не о чем говорить?! Пусть лучше катается, чтобы не было стыдно!» – сказала Тарасова.