Анастасия Губанова о выступлении на ЧМ-2023: «Второе дыхание не открылось, я уже даже на каком-то издыхании»

Фигуристка Анастасия Губанова объяснила невысокий результат на чемпионате мира.

«Получился еще один эмоциональный старт. Конечно, я очень расстроена, что все получилось не так, как надо.

Физически я была готова хорошо, но морально уже устала, если честно. Второе дыхание не открылось, я уже даже на каком-то издыхании.

Я выходила на прокат очень сконцентрированной и спокойной – и первая половина программы шла нормально. Но, видимо, дело и правда в усталости. Что ж, все это опыт и урок, которые я вынесу из этого сезона. У меня от него все равно хорошие воспоминания.

Впереди, возможно, командный чемпионат мира – в составе нашей сборной. Ну и потом отпуск – хочется после такого сезона хорошо отдохнуть и прийти в себя», – сказала Губанова, выступающая за Грузию, в разговоре с корреспондентом .ru Майей Багрянцевой.