Анастасия Губанова о выступлении на ЧМ-2023: «Второе дыхание не открылось, я уже даже на каком-то издыхании»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Фигуристка Анастасия Губанова объяснила невысокий результат на чемпионате мира.

«Получился еще один эмоциональный старт. Конечно, я очень расстроена, что все получилось не так, как надо.

Физически я была готова хорошо, но морально уже устала, если честно. Второе дыхание не открылось, я уже даже на каком-то издыхании.

Я выходила на прокат очень сконцентрированной и спокойной – и первая половина программы шла нормально. Но, видимо, дело и правда в усталости. Что ж, все это опыт и урок, которые я вынесу из этого сезона. У меня от него все равно хорошие воспоминания.

Впереди, возможно, командный чемпионат мира – в составе нашей сборной. Ну и потом отпуск – хочется после такого сезона хорошо отдохнуть и прийти в себя», – сказала Губанова, выступающая за Грузию, в разговоре с корреспондентом Sports.ru Майей Багрянцевой.

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11 комментариев

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Нурсултан Хамзаев
Ответ <vella>
кто у него там отвечает за физ.подготовку? неужели не видит, что его ученики часто функционально не готовы?
да после Европы все тут писали про это)
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Manukello
Ответ russalka
Надо же, и русских нет, и всё равно все на издыхании.
Ахахахаха, топчик
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Manukello
Нк открылось второе дыхание? Ну значит бездарная. Сымай коньки, иди в вуз учись.
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Tania09**
Настьюшка, от чего ты так сильно устала?
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N-fox
Очень жаль, конечно. Морально-волевые не включились.
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<vella>
Ответ Нурсултан Хамзаев
спасибо за ОФП Рукавицыну)
кто у него там отвечает за физ.подготовку?
неужели не видит, что его ученики часто функционально не готовы?
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russalka
Надо же, и русских нет, и всё равно все на издыхании.
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<vella>
чего уж там,...ЧМ Настя провалила.
на прошлогоднем, дебютируя, она вошла в топ-6
+4
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Elena Savanuk
Ответ Нурсултан Хамзаев
спасибо за ОФП Рукавицыну)
Ну да, физуха в его группе хронически хромает, мягко говоря, но два каскада у Насти были во второй части программы...
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alexnew
Какие-то откровения загнанной лошади.
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Нурсултан Хамзаев
спасибо за ОФП Рукавицыну)
+9
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