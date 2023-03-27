Губанова о допуске российских фигуристок: «Я была бы рада. Появится борьба, будет еще интереснее»

Теги танцы на льду сборная США сборная Японии Эван Бейтс женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Каори Сакамото Фигурное катание

Чемпионка Европы из сборной Грузии заявила, что была бы рада допуску российских фигуристов.

– Судя по новостям, возвращение россиян все ближе. Мнения в фигурном катании разные: Эван Бейтс говорит, что все и так хорошо, Каори Сакамото – что ждет конкуренции. Что ты думаешь?

– От моего мнения ничего не изменится. Как случится, так случится. Я никогда не думаю, с кем я выступаю, и соревнуюсь сама с собой. Я была бы рада...

– Увидеть россиянок снова на соревнованиях?

– Да, конечно! Все равно я живу в России, мы дружим.

– Но это же окажет влияние на твои результаты, на подиуме станет теснее.

– Конечно, станет. Но зато появится борьба, будет еще интереснее, – сказала фигуристка Анастасия Губанова, выступающая за сборную Грузии.

В нынешнем сезоне Губанова стала чемпионкой Европы в одиночном катании. До 2021 года она представляла Россию.

«С новой формой я сроднилась: и флаг, и куртка – это мое». Наша фигуристка – чемпионка Европы за Грузию!

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8 комментариев

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Шалимар
Ну какая борьба, Губанова? У российских фигуристок если не квад, то триксель, при наличии трёх квот твоё место максимум четвёртое на ЧЕ. Про ЧМ даже не говорю.
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Viks
Губанова, выступающая за Грузию, россиянка на территории России, так как имеет российский паспорт. Таков Закон.
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Viks
Ответ Валерий Петров
Возвращения россиянок хотела бы, да, но медаль ЧЕ куда приятнее - подумала про себя Губанова
Губанова - россиянка, у неё российский паспорт.
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Лемур
Ну а что? В ряду таких фигуристок как Самодурова, Сара Майер, Юлия Себестьян прибыло. Они чудом выиграли ЧЕ, каждая в своих обстоятельствах и перспективы попасть на подиум еще раз тают на глазах. Поэтому внутри то она рада , что была, так сказать, единственной россиянкой в этот раз. Так что теперь, что конкуренция, что нет, ей все равно.
+4
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Валерий Петров
Возвращения россиянок хотела бы, да, но медаль ЧЕ куда приятнее - подумала про себя Губанова
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Viks
Чемпионка Европы из Грузии" --- Зачем писать такую хрень? Она из Питера. И в источнике, из которого дерёт Мельник, написано правильно: "выступающая за Грузию"
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Viks
– Судя по новостям, возвращение россиян все ближе. --- Эти новости - в студию!
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Defender64
Ещё бы она сказала что-то против россиян:)
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