Губанова о допуске российских фигуристок: «Я была бы рада. Появится борьба, будет еще интереснее»

Чемпионка Европы из сборной Грузии заявила, что была бы рада допуску российских фигуристов.

– Судя по новостям, возвращение россиян все ближе. Мнения в фигурном катании разные: Эван Бейтс говорит, что все и так хорошо, Каори Сакамото – что ждет конкуренции. Что ты думаешь?

– От моего мнения ничего не изменится. Как случится, так случится. Я никогда не думаю, с кем я выступаю, и соревнуюсь сама с собой. Я была бы рада...

– Увидеть россиянок снова на соревнованиях?

– Да, конечно! Все равно я живу в России, мы дружим.

– Но это же окажет влияние на твои результаты, на подиуме станет теснее.

– Конечно, станет. Но зато появится борьба, будет еще интереснее, – сказала фигуристка Анастасия Губанова, выступающая за сборную Грузии.

В нынешнем сезоне Губанова стала чемпионкой Европы в одиночном катании. До 2021 года она представляла Россию.

«С новой формой я сроднилась: и флаг, и куртка – это мое». Наша фигуристка – чемпионка Европы за Грузию!