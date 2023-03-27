Губанова о переходе в Грузию: «Понимала, что это шанс выступать на большой арене. В России у меня со своим контентом шансов никаких»

Теги сборная России женское катание Анастасия Губанова переходы сборная Грузии ледовые шоу Фигурное катание

Фигуристка Анастасия Губанова объяснила свой переход в сборную Грузии.

В нынешнем сезоне Губанова стала чемпионкой Европы в составе грузинской команды. До 2021 года спортсменка представляла Россию.

– Ты наверняка слышала, как после чемпионата Европы говорили: «Настя бы не победила, будь наши на чемпионате Европы».

– Да, конечно.

– Но не все помнят, что ты перешла в сборную Грузии не просто так – на тебя ведь не очень рассчитывали в России.

– Это было еще до карантина, мне предложили кататься за другую страну. Я понимала, что это шанс выступать на большой арене, и сразу согласилась. В России очень сильная конкуренция, я понимала, что со своим контентом у меня шансов никаких.

– Тебя мы в российских шоу увидим? Потому что была непонятная история с «Влюбленными в фигурное катание»...

– Нет, скорее всего, к сожалению. Надеюсь, что позовут на какие-нибудь международные шоу.

– В российские даже не звали?

– Звали, на тех же «Влюбленных», но, к сожалению, не получилось там выступить. Еще в другие звали. Но в данной ситуации...

– Хорошо, намек я понял.

«Наши тренеры сделали все, чтобы Губанова закончилась как фигуристка». Победа русской школы или Грузии?

«С новой формой я сроднилась: и флаг, и куртка – это мое». Наша фигуристка – чемпионка Европы за Грузию!

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25 комментариев

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Галина Савгирова
Ответ Sportsfan
Ну вы же зачем-то живете на этой планете, хотя тоже человек не выдающийся. Настино имя мы хотя бы знаем, а ваше - нет.
Вы -молодец, знаете как ответить таким....умным Эльзам (как из сказки Андерсена), бывают и такие, или такие тоже бывают. Моё браво вам!
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Kareglazaya
Ответ 22somebody22
Никогда не понимал таких как она.Нафиг выступать со слабым контентом,тупо ради участия?Даже слабый контент поддерживать-работа физическая и трата времени,да ещё и гражданство ради этого менять.Если бы не СВО,никогда даже не приблизилась бы к пьедесталу ЧЕ.Хоть бы ради престижа попыталась бы выучить ультра-си прыжок.
Переход в Грузию позволил Губановой получать зарплату как члену сборной. В России у нее этого не было бы никогда. Настя занимается любимым делом, зарабатывает - по-моему, даже ради этого стоило переходить.
Если бы не было СВО, то Настя конечно же не выиграла бы ЧЕ, однако на мелких турнирах вроде Челленджеров вполне можно получить какую-то медаль. Там конкуренция не такая высокая, т. к. лидеры обычно не приезжают.
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musiclover
Интересно, вот смотрели наши девчонки из топ-10 ЧМ по телеку и наверняка ведь многим приходили мысли: я по-любому стала бы ЧМ... Не осужу ни одну, если соберутся в другие сборные
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22somebody22
Ответ Viks
Она не меняла гражданства - она получила второй паспорт. "Нафиг выступать со слабым контентом" --- Она стала чемпионкой Европы и вписала себя в историю - значит не ошиблась.
Вы мой коммент читали?Когда она решила выступать за Грузию,СВО не было.Можно подумать,она наперёд знала,что наших не допустят и она залетным образом станет ЧЕ.Смешно просто.
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Альфира Смирнова
Ну и любители поговорить... даже в 2024 г
будем читать ,что она ЧЕ , а про чемпионов мира 2022/2023 -- молчок.
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Viks
Ответ 22somebody22
Никогда не понимал таких как она.Нафиг выступать со слабым контентом,тупо ради участия?Даже слабый контент поддерживать-работа физическая и трата времени,да ещё и гражданство ради этого менять.Если бы не СВО,никогда даже не приблизилась бы к пьедесталу ЧЕ.Хоть бы ради престижа попыталась бы выучить ультра-си прыжок.
Она не меняла гражданства - она получила второй паспорт.

"Нафиг выступать со слабым контентом" --- Она стала чемпионкой Европы и вписала себя в историю - значит не ошиблась.
+5
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Sportsfan
Ответ 22somebody22
Никогда не понимал таких как она.Нафиг выступать со слабым контентом,тупо ради участия?Даже слабый контент поддерживать-работа физическая и трата времени,да ещё и гражданство ради этого менять.Если бы не СВО,никогда даже не приблизилась бы к пьедесталу ЧЕ.Хоть бы ради престижа попыталась бы выучить ультра-си прыжок.
Ну вы же зачем-то живете на этой планете, хотя тоже человек не выдающийся. Настино имя мы хотя бы знаем, а ваше - нет.
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Sportsfan
Настя умничка. Честно все ответила, очень корректно, никого не обижает, делает свое дело на свой максимум. Удачи ей на международной арене!
+4
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22somebody22
Никогда не понимал таких как она.Нафиг выступать со слабым контентом,тупо ради участия?Даже слабый контент поддерживать-работа физическая и трата времени,да ещё и гражданство ради этого менять.Если бы не СВО,никогда даже не приблизилась бы к пьедесталу ЧЕ.Хоть бы ради престижа попыталась бы выучить ультра-си прыжок.
+3
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Black&White
Искренне, не стала разводить речи про то, что "и с тройными можно выигрывать". Хотя последних три ЧМ стали ЧМ без ультра-си.
+4
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Viks
Чего пристали? Симпатичная девочка, чуши не лепит. Чемпионка Европы - вписала себя в историю фигурки.
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Девушка Безимени
Ответ miladoc1
Не поняла вас, можете пояснить, пожалуйста?
о могучем и великом русском языке
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round15
Девочка подкупает своей искренностью. Появился шанс, подарок судьбы, она им воспользовалась. Но пусть дальше, все-таки, победы забирают сильнейшие, которых несправедливо лишили этой возможности.
+9
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miladoc1
Ответ Девушка Безимени
я не об этом
Не поняла вас, можете пояснить, пожалуйста?
0
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Лемур
Ответ Mohnatiy
Теперь будет Губашвили? 😉
Губанишвили.
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Toba Door
На её вращения тяжело смотреть, на дорожке умирает, единственный её плюс два каскада три три, но и их она редко делает, тогда вторая оценка никакая
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Katerina Sunny
С шоу было сразу понятно. Потому что любое шоу в той или иной степени финансируется государством.
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Девушка Безимени
Ответ miladoc1
Ну хотя бы понимает…
я не об этом
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Viks
Губанова, выступающая за Грузию, только россиянка на территории России, так как имеет российский паспорт. Таков Закон.
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tim55555
Если бы возрастной ценз новый ввели 4 года назад, то можно было и за Россию кататься.
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Кошка Матраскина
Все правильно Настя сделала. Хочет соревноваться, может, готова держать себя в руках и тренироваться? Нужно использовать любую возможность
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miladoc1
Ответ Девушка Безимени
"с моим контентом"
Ну хотя бы понимает…
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Маргарита В Сафронова
Молодец Настя, трезво рассуждает. Не звездит.
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Mohnatiy
Теперь будет Губашвили? 😉
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Девушка Безимени
"с моим контентом"
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