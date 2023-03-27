Губанова о переходе в Грузию: «Понимала, что это шанс выступать на большой арене. В России у меня со своим контентом шансов никаких»

Фигуристка Анастасия Губанова объяснила свой переход в сборную Грузии.

В нынешнем сезоне Губанова стала чемпионкой Европы в составе грузинской команды. До 2021 года спортсменка представляла Россию.

– Ты наверняка слышала, как после чемпионата Европы говорили: «Настя бы не победила, будь наши на чемпионате Европы».

– Да, конечно.

– Но не все помнят, что ты перешла в сборную Грузии не просто так – на тебя ведь не очень рассчитывали в России.

– Это было еще до карантина, мне предложили кататься за другую страну. Я понимала, что это шанс выступать на большой арене, и сразу согласилась. В России очень сильная конкуренция, я понимала, что со своим контентом у меня шансов никаких.

– Тебя мы в российских шоу увидим? Потому что была непонятная история с «Влюбленными в фигурное катание»...

– Нет, скорее всего, к сожалению. Надеюсь, что позовут на какие-нибудь международные шоу.

– В российские даже не звали?

– Звали, на тех же «Влюбленных», но, к сожалению, не получилось там выступить. Еще в другие звали. Но в данной ситуации...

– Хорошо, намек я понял.

«Наши тренеры сделали все, чтобы Губанова закончилась как фигуристка». Победа русской школы или Грузии?

«С новой формой я сроднилась: и флаг, и куртка – это мое». Наша фигуристка – чемпионка Европы за Грузию!