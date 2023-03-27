Губанова о переходе в Грузию: «Понимала, что это шанс выступать на большой арене. В России у меня со своим контентом шансов никаких»
Фигуристка Анастасия Губанова объяснила свой переход в сборную Грузии.
В нынешнем сезоне Губанова стала чемпионкой Европы в составе грузинской команды. До 2021 года спортсменка представляла Россию.
– Ты наверняка слышала, как после чемпионата Европы говорили: «Настя бы не победила, будь наши на чемпионате Европы».
– Да, конечно.
– Но не все помнят, что ты перешла в сборную Грузии не просто так – на тебя ведь не очень рассчитывали в России.
– Это было еще до карантина, мне предложили кататься за другую страну. Я понимала, что это шанс выступать на большой арене, и сразу согласилась. В России очень сильная конкуренция, я понимала, что со своим контентом у меня шансов никаких.
– Тебя мы в российских шоу увидим? Потому что была непонятная история с «Влюбленными в фигурное катание»...
– Нет, скорее всего, к сожалению. Надеюсь, что позовут на какие-нибудь международные шоу.
– В российские даже не звали?
– Звали, на тех же «Влюбленных», но, к сожалению, не получилось там выступить. Еще в другие звали. Но в данной ситуации...
– Хорошо, намек я понял.
«Наши тренеры сделали все, чтобы Губанова закончилась как фигуристка». Победа русской школы или Грузии?
«С новой формой я сроднилась: и флаг, и куртка – это мое». Наша фигуристка – чемпионка Европы за Грузию!
Если бы не было СВО, то Настя конечно же не выиграла бы ЧЕ, однако на мелких турнирах вроде Челленджеров вполне можно получить какую-то медаль. Там конкуренция не такая высокая, т. к. лидеры обычно не приезжают.
будем читать ,что она ЧЕ , а про чемпионов мира 2022/2023 -- молчок.
"Нафиг выступать со слабым контентом" --- Она стала чемпионкой Европы и вписала себя в историю - значит не ошиблась.