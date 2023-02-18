Мария Бутырская: «Переходами в другие страны всегда пользовались, но многие из них заканчивались ничем. Чаще всего это переход в не такие сильные федерации»
Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская высказалась о возможной смене спортивного гражданства российскими фигуристами.
«Спортсменам надо выступать на чемпионатах Европы и мира. Переходами в другие страны всегда пользовались, даже когда каталась я. В СССР была масса случаев, когда люди из Москвы и Санкт-Петербурга убегали в другие страны. Это никакая не новость.
Давали шанс спортсменам, которые в состав сборной России никак не попадали. Но много переходов заканчивались ничем.
Пример Губановой, которая стала чемпионкой Европы, один из немногих положительных. Чаще всего это переход в не такие сильные федерации. Так что нужно еще раз подумать, за кого выступать – за условный Азербайджан или за Россию», – сказала Бутырская.
«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы
Чемпионат мира - нигде.
А что до виртуальных соревнований - а откуда вы знаете, как прошли бы события, если бы не было отстранения? Каков был бы состав участниц чемпионата России, например? Какое было бы судейство при этом и какими бы были результаты? Как бы при этом российских спортсменок судили на международных стартах? Могло бы быть такое, например, что российских спортсменов допустили под нейтральным флагом, а судей и функционеров - нет, и наши бы соревновались исключительно с чужими арбитрами и предвзятым в условиях современной геополитической ситуации судейством? И так далее, и тому подобное. Не знаем мы этого. Поэтому предсказать не можем, и вот так безапелляционно заявлять, какие были бы результаты, просто на сравнении баллов... Неоправданное упрощение, на мой взгляд.
А вот Губановой повезло просто - ее настоящее место на этом ЧЕ - четвёртое