Мария Бутырская: «Переходами в другие страны всегда пользовались, но многие из них заканчивались ничем. Чаще всего это переход в не такие сильные федерации»

Теги сборная России Мария Бутырская женское катание Анастасия Губанова переходы сборная Грузии Фигурное катание

Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская высказалась о возможной смене спортивного гражданства российскими фигуристами.

«Спортсменам надо выступать на чемпионатах Европы и мира. Переходами в другие страны всегда пользовались, даже когда каталась я. В СССР была масса случаев, когда люди из Москвы и Санкт-Петербурга убегали в другие страны. Это никакая не новость.

Давали шанс спортсменам, которые в состав сборной России никак не попадали. Но много переходов заканчивались ничем.

Пример Губановой, которая стала чемпионкой Европы, один из немногих положительных. Чаще всего это переход в не такие сильные федерации. Так что нужно еще раз подумать, за кого выступать – за условный Азербайджан или за Россию», – сказала Бутырская.

«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы

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19 комментариев

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Александр Крольков
Провести коммерческие Игры доброй воли по фигурному катанию. Приглашать по рейтингу, а не по странам.
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I. Bryzgalov
Куракова и Губанова очень хорошо перешли. А вот Катя Рябова закончила, хотя стабильно выступала на ЧЕ и ЧМ.
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Александр Крольков
Ответ Елена Иванова
А переход таким спортсменам давал шанс выступать на международных стартах. Это все же лучше, чем всю жизнь просидеть нигде не принимая участия.
Чемпионат России у девушек сильнее чемпионата мира.
Чемпионат мира - нигде.
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Fellina
Ответ imaxim
Губанова даже 200 не набрала. Наши бы призёры ЧР ее бы обыграли в одни ворота
Сейчас разговор не о баллах.
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Fellina
Ответ imaxim
Ну медаль ЧЕ Мориса да, пожалуй гораздо лучше достижений Солдатовой. Согласен. А вот Губановой повезло просто - ее настоящее место на этом ЧЕ - четвёртое
Да, неужели? Вы что ли медали распределяете 🙄😂😂
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Додик Аксель
Ответ Елена Иванова
А переход таким спортсменам давал шанс выступать на международных стартах. Это все же лучше, чем всю жизнь просидеть нигде не принимая участия.
Совершенно верно и никто их не осуждал, относились с пониманием, за редким исключением. Но переходили молча, с разрешением и одобрением федры, без ультиматумов и истерик.
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Doctor of Philosophy
Ответ imaxim
Ну медаль ЧЕ Мориса да, пожалуй гораздо лучше достижений Солдатовой. Согласен. А вот Губановой повезло просто - ее настоящее место на этом ЧЕ - четвёртое
Это та медаль, которая возникла в результате разницы в пару судейских баллов с четвёртым местом и после которой работавшую на чемпионате в Граце судью из Грузии забанили на год за национальные пристрастия?:)

А что до виртуальных соревнований - а откуда вы знаете, как прошли бы события, если бы не было отстранения? Каков был бы состав участниц чемпионата России, например? Какое было бы судейство при этом и какими бы были результаты? Как бы при этом российских спортсменок судили на международных стартах? Могло бы быть такое, например, что российских спортсменов допустили под нейтральным флагом, а судей и функционеров - нет, и наши бы соревновались исключительно с чужими арбитрами и предвзятым в условиях современной геополитической ситуации судейством? И так далее, и тому подобное. Не знаем мы этого. Поэтому предсказать не можем, и вот так безапелляционно заявлять, какие были бы результаты, просто на сравнении баллов... Неоправданное упрощение, на мой взгляд.
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Елена Иванова
Ответ imaxim
Губанова даже 200 не набрала. Наши бы призёры ЧР ее бы обыграли в одни ворота
Ну это разговоры из разряда: "если бы да кабы....". Было так, как было. Губанова - 1я.
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Елена Иванова
Ответ Додик Аксель
Переходили всегда надцатые спортсмены, которые не имели шансов попасть в состав нашей сборной и выступать на международных ГС.
А переход таким спортсменам давал шанс выступать на международных стартах. Это все же лучше, чем всю жизнь просидеть нигде не принимая участия.
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Лариса Стародубцева
Да нам еще 2 года сидеть в международном бане .Вот когда СВО закончиться вот и посмотрим на мир . А Федра как собака на сене и сам не ам и другим не дам .. Родители и девочки знают на что идут .У Плющенко частный каток и девочки могут тренить у него и Федра не может запретить им
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Додик Аксель
Переходили всегда надцатые спортсмены, которые не имели шансов попасть в состав нашей сборной и выступать на международных ГС.
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Леди Брэкнелл
Ответ imaxim
Губанова даже 200 не набрала. Наши бы призёры ЧР ее бы обыграли в одни ворота
наших там нет и не будет в ближайшее время
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imaxim
Ответ Леди Брэкнелл
Первое у неё место. И она ещё не закончила так-то.
Губанова даже 200 не набрала. Наши бы призёры ЧР ее бы обыграли в одни ворота
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Леди Брэкнелл
Ответ imaxim
Ну медаль ЧЕ Мориса да, пожалуй гораздо лучше достижений Солдатовой. Согласен. А вот Губановой повезло просто - ее настоящее место на этом ЧЕ - четвёртое
Первое у неё место. И она ещё не закончила так-то.
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imaxim
Ответ Леди Брэкнелл
даже про Мориса и Губанову?
Ну медаль ЧЕ Мориса да, пожалуй гораздо лучше достижений Солдатовой. Согласен.
А вот Губановой повезло просто - ее настоящее место на этом ЧЕ - четвёртое
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Леди Брэкнелл
Ответ imaxim
Самая сильная фигуристка из таких «переходов» - Юлия Солдатова. В итоге вообще ничего не показала за Беларусь. Про остальных и говорить нечего
даже про Мориса и Губанову?
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imaxim
Самая сильная фигуристка из таких «переходов» - Юлия Солдатова. В итоге вообще ничего не показала за Беларусь. Про остальных и говорить нечего
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Doctor V
нужно еще раз подумать, за кого выступать – за условный Азербайджан или за Россию» - Так за Россию выступать на международных соревнованиях возможности нет - о чём думать-то то?
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Леди Брэкнелл
были другие времена. и где наша сильная федерация?
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