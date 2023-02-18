Мария Бутырская: «Переходами в другие страны всегда пользовались, но многие из них заканчивались ничем. Чаще всего это переход в не такие сильные федерации»

Чемпионка мира 1999 года высказалась о возможной смене спортивного гражданства российскими фигуристами.

«Спортсменам надо выступать на чемпионатах Европы и мира. Переходами в другие страны всегда пользовались, даже когда каталась я. В СССР была масса случаев, когда люди из Москвы и Санкт-Петербурга убегали в другие страны. Это никакая не новость.

Давали шанс спортсменам, которые в состав сборной России никак не попадали. Но много переходов заканчивались ничем.

Пример Губановой, которая стала чемпионкой Европы, один из немногих положительных. Чаще всего это переход в не такие сильные федерации. Так что нужно еще раз подумать, за кого выступать – за условный Азербайджан или за Россию», – сказала Бутырская.

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