Тарасова о том, что Губанова не выступит в шоу «Влюбленные в фигурное катание»: «Глупость. Тренировать ее должны здесь, в России, а выступать у нас ей почему‑то нельзя»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что чемпионка Европы Анастасия Губанова не выступит в шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.
Организаторы ранее анонсировали участие фигуристки в шоу. Однако в Федерации фигурного катания Грузии заявили, что не принимали решения об участии Губановой.
«Это очевидная глупость. Тренировать ее должны здесь, в России, а выступать ей почему‑то нельзя у нас. Глупость, что еще скажешь», – сказала Тарасова.
Федерация фигурного катания Грузии заявила, что Губанова не выступит в шоу «Влюбленные в фигурное катание»
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