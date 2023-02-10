Тарасова о том, что Губанова не выступит в шоу «Влюбленные в фигурное катание»: «Глупость. Тренировать ее должны здесь, в России, а выступать у нас ей почему‑то нельзя»

Теги Татьяна Тарасова женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии ледовые шоу Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что чемпионка Европы Анастасия Губанова не выступит в шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

Организаторы ранее анонсировали участие фигуристки в шоу. Однако в Федерации фигурного катания Грузии заявили, что не принимали решения об участии Губановой. 

«Это очевидная глупость. Тренировать ее должны здесь, в России, а выступать ей почему‑то нельзя у нас. Глупость, что еще скажешь», – сказала Тарасова. 

Федерация фигурного катания Грузии заявила, что Губанова не выступит в шоу «Влюбленные в фигурное катание»

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2 комментария

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девочкитакиедевочки
Вот не спится бабульке. Никто еще ей не запретил участия, если страдает бессонницей, для начала внимательно прочитала бы текст , времени у нее навалом. Ну нет же , необходимо свою желчь излить. Да и о тренях. Она что бесплатно здесь тренится? Нет же поддержать нашу НАШУ девочку , россиянку, пусть даже она принесла медаль другой стране. А школа то наша , НАША. А вот представим , а что если ее рыбка принесла бы медаль другой, представляю что тат здесь устроила бы , преподнесла бы так что это на ее рыбке держится ФК вселенной. Танольна, отдохнулибы вы.
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Fellina
Какая разница?! У нее сейчас есть возможность выступать за рубежом, это в данной ситуации для нее важнее. Тренировки оплачивает ФФКГ, они и решают.
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