Александр Энберт: «Я буду болеть за Губанову на ЧМ, но мировая конкуренция несравнима с европейской»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России ISU сборная Канады Александр Энберт сборная США сборная Японии мужское катание женское катание Анастасия Губанова Морис Квителашвили сборная Грузии Илья Малинин Фигурное катание

Александр Энберт заявил, что ЧМ без российских фигуристов потеряет в зрелищности.

«Конечно, без российских фигуристов упадет зрелищность турнира. Все мы знаем, что наши спортсмены завоевывали очень много мировых наград. Мировое фигурное катание без российских спортсменов – совсем другое фигурное катание. Болельщикам из других стран тоже интересно было бы посмотреть на противостояние российских фигуристов с японцами, американцами, канадцами и так далее.

Перспективы Губановой? На чемпионате Европы у нее действительно было классное катание (выступающая за Грузию фигуристка выиграла золото турнира – Sports.ru). Мы с ней давно знакомы, катались вместе в академии Питера. Я буду болеть за нее на чемпионате мира, но мировая конкуренция несравнима с европейской, будет сложнее.

На чемпионате Европы Губанова прекрасно исполнила свои программы, может, еще что-то новое подготовила после этого турнира, она конкурентоспособна. На чемпионате мира будут выступать и другие спортсмены из России, которые представляют другие страны. Например, Морис Квителашвили, который катается в Москве, буду болеть за него.

Малинин? Все ждут от Ильи четвертной аксель и сложнейший контент. Невероятно сложно с ним конкурировать, но все-таки там есть опытные гранды фигурного катания. Будет очень интересная борьба в мужском одиночном катании, особенно интересно будет следить за Ильей. Он недавно получил награду «Прорыв года» от ISU, считаю абсолютно заслуженно», – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании.

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3 комментария

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Анна Беляева
У Уно на тренировке было серьезное падение и, видимо, дополнительно повредил и без того травмированную лодыжку, дай бог, чтобы смог в полную силу откататься. Все-таки в сравнении с Малининым, Шома именно фигурист,а Илья больше по части вау-эффекта от сложности техконтента.
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MyCA
Ответ Маргарита В Сафронова
Вряд ли Настя доберӗтся до пьедестала. Японки захотят взять реванш за прошлую Сайтаму, да и у Луны последний шанс в сезоне оправдать возлагаемые на неӗ надежды.
Лёд скользкий, на прошлом родном ЧМ все японки наваляли.
+5
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Маргарита В Сафронова
Вряд ли Настя доберӗтся до пьедестала. Японки захотят взять реванш за прошлую Сайтаму, да и у Луны последний шанс в сезоне оправдать возлагаемые на неӗ надежды.
+3
0
+3
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