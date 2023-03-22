Александр Энберт: «Я буду болеть за Губанову на ЧМ, но мировая конкуренция несравнима с европейской»

Александр Энберт заявил, что ЧМ без российских фигуристов потеряет в зрелищности.

«Конечно, без российских фигуристов упадет зрелищность турнира. Все мы знаем, что наши спортсмены завоевывали очень много мировых наград. Мировое фигурное катание без российских спортсменов – совсем другое фигурное катание. Болельщикам из других стран тоже интересно было бы посмотреть на противостояние российских фигуристов с японцами, американцами, канадцами и так далее.

Перспективы Губановой? На чемпионате Европы у нее действительно было классное катание (выступающая за Грузию фигуристка выиграла золото турнира – Sports.ru). Мы с ней давно знакомы, катались вместе в академии Питера. Я буду болеть за нее на чемпионате мира, но мировая конкуренция несравнима с европейской, будет сложнее.

На чемпионате Европы Губанова прекрасно исполнила свои программы, может, еще что-то новое подготовила после этого турнира, она конкурентоспособна. На чемпионате мира будут выступать и другие спортсмены из России, которые представляют другие страны. Например, Морис Квителашвили, который катается в Москве, буду болеть за него.

Малинин? Все ждут от Ильи четвертной аксель и сложнейший контент. Невероятно сложно с ним конкурировать, но все-таки там есть опытные гранды фигурного катания. Будет очень интересная борьба в мужском одиночном катании, особенно интересно будет следить за Ильей. Он недавно получил награду «Прорыв года» от ISU, считаю абсолютно заслуженно», – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании.

Встречаем фигурный ЧМ без России: два ультра-си на 35 участниц, но Тутберидзе все равно там и идет за медалью