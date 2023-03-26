«То, как вела себя Трусова, явно некрасиво с ее стороны. Это недостойная реакция». Латвийская фигуристка Степченко об Олимпиаде-2022

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание сборная Латвии Александра Трусова Софья Степченко Фигурное катание

Латвийская фигуристка назвала «недостойным» поведение Александры Трусовой на ОИ-2022.

В прошлом году Трусова завоевала серебро на Играх в Пекине. После произвольной программы она эмоционально выразила недовольство своим результатом.

– Щербакова с Трусовой как раз стали главными действующими лицами олимпийского турнира Пекина-22. За кого ты болела?

– За Сашу Трусову. Мне она больше импонировала.

– Ты согласна с позицией Трусовой и ее фанатов, что победа должна была быть за ней? Поскольку пять четверных – это уникальный случай для спорта.

– Некорректный вопрос, потому что я не слышала, чтобы Саша напрямую так говорила, что победа должна была быть за ней. Мое же мнение, что судьи оценивают так, как должны, как они видят. Они профессионалы своего дела, а значит, всегда правы.

– И все же у Трусовой была крайне эмоциональная реакция на результаты соревнований. Такое поведение допустимо с учетом драмы момента или нет?

– Понятно, что проиграть Олимпиаду, особенно после такого проката, – это очень тяжело. Сложно даже представить, что она чувствовала, и все же нужно уметь контролировать свои эмоции, что бы ни случилось.

Это профессионализм, и то, как вела себя после объявления оценок Трусова, явно некрасиво с ее стороны. Это была недостойная реакция. Недостойное поведение для спортсменки такого уровня, – сказала латвийская фигуристка Софья Степченко во время чемпионата мира в Сайтаме.

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде

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96 комментариев

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Ёжик_в_тумане
Ответ Gau
Ничего, переживем. Надеюсь, однажды выйдет книга (фильм). Название уже есть :"Вы всё знали". И все узнаем, что есть некрасиво.
Что узнаете? Не далее как вчера Трусова дала ответ следующего содержания: "Не буду комментировать баллы, я не знаю, как выставляются оценки, не разбиралась в том, есть ли докруты". А тренеры конечно знают и как оценки выставляются, и как недокруты выглядят.😏
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Маргарита В Сафронова
Ответ Валерий Петров
Тему ОИ в Пхенчане с Медведевой и Загитовой до сих пор мусолят например, а тут немного ещё времени прошло (хотя надоело тоже)
да уже не мусолят. Загитова оторвалась и просто недосягаема уже
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Gau
Ответ Gau
Зрелый человек не станет комментировать чей нервный срыв.
чей-то
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Беглый*
Прослыла истеричкой. Что и требовалось доказать. А то "весь мир видел", "вошла в историю", "настоящая ОЧ" и прочая чепуха от обиженных, хотя даже ISU никаких рекордов не отметил. Вот они факты, и не важно какое там место и где заняла эта латвийская фигуристка. Она тут даже сама признается, что болела за неё, но разочаровалась. Кстати, далеко не первый человек говорит об этом стрёмном поведении. Шурикам пора бы запомнить, что Рудковская и Нугуманова - это не весь мир.
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Gau
Ответ Александр Шульгин
Все четко сказала. Степченко видно что зрелый человек.
Зрелый человек не станет комментировать чей нервный срыв.
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Lёna
Ответ EmperorNazer
Знаете, у меня такое ощущение, будто я разговариваю с магнитофоном, у которого заело пленку. Не вижу смысла продолжать диалог.
прекрасно, адьос
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Вилья Панчо
Ответ Sat397
Ну этот поступок и правда достойным не назовешь. Вообще во время стресса, человек показывает себя настоящего, а не играющего какую либо роль. Вот Саша и показала себя. Почувствуйте разницу, что Камила сказала(Зато церемонию не отменят) и что Саша сказала( Никогда! Я больше никогда не выйду на лёд! Ненавижу всех! Ненавижу этот спорт! )
У них были совершенно разные ситуации. У Камилы постепенный эмоциональный срыв, у Саши резкий эмоциональный перепад.
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EmperorNazer
Ответ Lёna
о каком уважении к соперникам у Щербаковой может идти речь??? когда она на шейку вешает чужие медали??? и еще не стесняется говорить, что ее прокат с кучей ошибок может побить только чистая пятиквадка, сама то она знает о своих ошибках, прекрасно знает
Знаете, у меня такое ощущение, будто я разговариваю с магнитофоном, у которого заело пленку. Не вижу смысла продолжать диалог.
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Lёna
Ответ И это все о нем
----------------------------------------------------!!! Извините мой минус стал 3-мя плюсами!
Тут уже ни для кого не секрет накрутки минусов и плюсов. Тьфу! Ничего не могут честно
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Gau
Ничего, переживем. Надеюсь, однажды выйдет книга (фильм). Название уже есть :"Вы всё знали". И все узнаем, что есть некрасиво.
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Алексей Токарев
Ответ Анастасия Лукьянова
Когда-нибудь мы перестанем обесценивать чужие эмоции, но, видимо, в другой жизни
Эгоизм это не эмоция.
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И это все о нем
Ответ Александр Шульгин
Истерика было отвратительная как и ее поведение после
----------------------------------------------------!!! Извините мой минус стал 3-мя плюсами!
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Анастасия Лукьянова
Когда-нибудь мы перестанем обесценивать чужие эмоции, но, видимо, в другой жизни
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Алексей Токарев
Ответ Gulnara Sadykova
А это сейчас зачем? Сколько эту тему ещё будут мусолить?
Всегда.
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Lёna
Ответ EmperorNazer
Это называется раболепство. Каковы бы ни были заслуги этого губернатора в прошлом, если здесь и сейчас он плох, то об этом имеет право сказать каждый. Также и здесь. Саша повела себя неоднозначно, и у людей может быть свое мнение по этому поводу. Степченко не обязана падать ниц перед Трусовой только потому, что ей не светят ее успехи в спорте.
тут речь не о падать ниц, а о том, что ей невозможно понять этот накал, так как она никогда не была в такой ситуации и не будет
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АннаФ
Ответ Александр Шульгин
Вот это как раз неважно
Это как раз и важно, потому что это девушка никогда не откажется на месте Саши и никогда не узнаешь, что Саша чувствовала в тот момент. Её мнение ничего не значит, потому что она никто как спортсменка.
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И это все о нем
Ответ tanya_1111
Если это средний руки губернатор то наверное можно его пообсуждать, а вот если он поднял область с100-го места по обустройству на 3-е, наверное вряд ли у кого-то из средних губернаторов его коллег повернется язык его осуждать.
Как всегда плюсы не ставятся+++++++++++++++++!!!
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La Gushka
Ответ 76yjgh98tr675dyt45
Я вот понять не могу, с какого перепугу каждая третьесортная фигуристка чего-то вообще говорит про Трусову? Хоть бы одно приблизилась к тому что Саша сделала. Но нет, катают свой микроконтент и языком мелют.
Третьесортных на ЧМ не бывает. Отбор-то туда существует! И рейтинги. Это российских и белорусских на следующий ЧМ. если вообще допустят, то возьмут по усмотрению ISU, по одной, ибо "квот" у них нет (и не будет по итогам ЧМ, они "вне конкурса" выступят), и само собой, не из первых по российскому рейтингу. Разве выгодно ISU иметь победителем "анонимного нейтрала"?
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Lёna
Ответ Sat397
Что засудили Сашу я согласен. Ей так же как и Камиле, не дали шанса выиграть золото. Но не нужно было ей говорить, что она всех ненавидит, это уже совсем перебор.
а она и не говорила, что всех ненавидит 🤷‍♀️
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Бильм@н
Ответ Sat397
Что засудили Сашу я согласен. Ей так же как и Камиле, не дали шанса выиграть золото. Но не нужно было ей говорить, что она всех ненавидит, это уже совсем перебор.
Вы всерьез считаете что она в таком состоянии могла контролировать слова? Это был срыв, а вот снимать её было очень низко и не достойно.
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Manukello
Правильно говорит
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И это все о нем
Ответ Olgacher
А в чем хеайт? Почему человек не может высказать свое мнение? Истерика была, на ОИ, потом демонстрация публичная своего недовольства, претензии к ТШ ЭТ. Это было очень не красиво. Ну не сдержалась на ОИ... но потом?
Прошёл год с тех памятных времён и к чему теперь это опять вспоминать ,всё это прошло ,и потом я думаю Саше стало многое понятно и она это дала понять,уже обсудили кто поддержал ,кто осудил и что теперь открылись новые подробности?
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tanya_1111
Ответ EmperorNazer
Это называется раболепство. Каковы бы ни были заслуги этого губернатора в прошлом, если здесь и сейчас он плох, то об этом имеет право сказать каждый. Также и здесь. Саша повела себя неоднозначно, и у людей может быть свое мнение по этому поводу. Степченко не обязана падать ниц перед Трусовой только потому, что ей не светят ее успехи в спорте.
Имеет право сказать каждый, но не его коллеги которые в разы хуже него.
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Gulnara Sadykova
А это сейчас зачем? Сколько эту тему ещё будут мусолить?
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Lёna
Ответ EmperorNazer
Она сказала, что с чистым прокатом Саша бы выиграла. Это называется уважение к сопернице - признать, что ее потенциал был выше. Она не утверждала, что он обязательно должен был быть идеальным. Понятно, что Саше, скорее всего, хватило бы не делать степ на тулупе. Аня что ли должна каждый элемент ее программы разобрать? Хотя вы и в этом случае нашли бы, к чему придраться.
о каком уважении к соперникам у Щербаковой может идти речь??? когда она на шейку вешает чужие медали??? и еще не стесняется говорить, что ее прокат с кучей ошибок может побить только чистая пятиквадка, сама то она знает о своих ошибках, прекрасно знает
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