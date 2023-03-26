«То, как вела себя Трусова, явно некрасиво с ее стороны. Это недостойная реакция». Латвийская фигуристка Степченко об Олимпиаде-2022

Латвийская фигуристка назвала «недостойным» поведение Александры Трусовой на ОИ-2022.

В прошлом году Трусова завоевала серебро на Играх в Пекине. После произвольной программы она эмоционально выразила недовольство своим результатом.

– Щербакова с Трусовой как раз стали главными действующими лицами олимпийского турнира Пекина-22. За кого ты болела?

– За Сашу Трусову. Мне она больше импонировала.

– Ты согласна с позицией Трусовой и ее фанатов, что победа должна была быть за ней? Поскольку пять четверных – это уникальный случай для спорта.

– Некорректный вопрос, потому что я не слышала, чтобы Саша напрямую так говорила, что победа должна была быть за ней. Мое же мнение, что судьи оценивают так, как должны, как они видят. Они профессионалы своего дела, а значит, всегда правы.

– И все же у Трусовой была крайне эмоциональная реакция на результаты соревнований. Такое поведение допустимо с учетом драмы момента или нет?

– Понятно, что проиграть Олимпиаду, особенно после такого проката, – это очень тяжело. Сложно даже представить, что она чувствовала, и все же нужно уметь контролировать свои эмоции, что бы ни случилось.

Это профессионализм, и то, как вела себя после объявления оценок Трусова, явно некрасиво с ее стороны. Это была недостойная реакция. Недостойное поведение для спортсменки такого уровня, – сказала латвийская фигуристка Софья Степченко во время чемпионата мира в Сайтаме.

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде