Федченко о трех четверных Горбачевой: «Я спросила: а если кто-то будет делать больше? Она ответила: Щербакова же выиграла с двумя у Трусовой с пятью»

Софья Федченко ответила на вопрос о количестве четверных в программах Алины Горбачевой.

– У Алины есть программа мечта по количеству квадов?

– Однажды я задала вопрос, сколько четверных она хочет напрыгать в программе. Алина ответила: «Столько, сколько будет достаточно для победы». И почему-то решила, что три. Я говорю: «А если кто-то будет прыгать там пять или шесть?» Отвечает: «Щербакова же выиграла с двумя квадами у Трусовой с пятью» (на Олимпиаде-2022 в Пекине – Sports.ru). Зависит от ситуации.

Нет конкретной идеи прыгнуть столько-то четверных. Она хочет стабилизировать тулуп, чтобы можно было его вставить в программу и быть уверенной, что он получится, а дальше выучить триксель. Это цели на ближайшее будущее. Конечно, мы пробуем и флип, и лутц, и риттбергер. Но это уже более далекая перспектива.

– Реально овладеть квадами почти в 16 лет?

– Вопрос абстрактный. Посмотрите на Лизу Туктамышеву, она выучила четверной тулуп в 23-24 года, – сказала тренер фигуристки.

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