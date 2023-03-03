Федченко о трех четверных Горбачевой: «Я спросила: а если кто-то будет делать больше? Она ответила: Щербакова же выиграла с двумя у Трусовой с пятью»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Елизавета Туктамышева Олимпиада-2022 женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Софья Федченко ответила на вопрос о количестве четверных в программах Алины Горбачевой.

– У Алины есть программа мечта по количеству квадов?

– Однажды я задала вопрос, сколько четверных она хочет напрыгать в программе. Алина ответила: «Столько, сколько будет достаточно для победы». И почему-то решила, что три. Я говорю: «А если кто-то будет прыгать там пять или шесть?» Отвечает: «Щербакова же выиграла с двумя квадами у Трусовой с пятью» (на Олимпиаде-2022 в Пекине – Sports.ru). Зависит от ситуации.

Нет конкретной идеи прыгнуть столько-то четверных. Она хочет стабилизировать тулуп, чтобы можно было его вставить в программу и быть уверенной, что он получится, а дальше выучить триксель. Это цели на ближайшее будущее. Конечно, мы пробуем и флип, и лутц, и риттбергер. Но это уже более далекая перспектива.

– Реально овладеть квадами почти в 16 лет?

– Вопрос абстрактный. Посмотрите на Лизу Туктамышеву, она выучила четверной тулуп в 23-24 года, – сказала тренер фигуристки.

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13 комментариев

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Дружба11
Ответ Блинчик
В самом деле, ну, давайте называть вещи своими именами - не выиграла, а купила.
именно
+3
-2
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Блинчик
В самом деле, ну, давайте называть вещи своими именами - не выиграла, а купила.
+5
-7
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Natalia Solomakha
Когда проплаченный пиар этих двоих на спортсе закончится? Сколько ещё "инфоповодов" должно быть высосано из пальца? Интервью идут сплошным потоком, несоразмерно регалиям и заслугам пока. Может статься, через два года никто не вспомнит имена Горбачёвой и Федченко, а болтовни-то. Что там насчёт всеми любимой старой доброй классики "работаем дальше"?
+10
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+4
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Sportsfan
Ответ Мария Селезнева
Ох уж этот мифический четверной тулуп туктамышевой!
Почему мифический? Есть видео его исполнения на тренировках, а значит, Лиза умеет его делать. Вопрос только стабильности.
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Инна Мерзлякова
Только у Ани тренер не Федченко, а Тутберидзе)
+9
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Ir2019
Рано из девочки звезду лепить начали.
+14
-5
+9
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Den3Lo
Только у Щербаковой к 2-м квадам еще лутц-рит и максимальный набор тройных, те одни лутцы с флипами, то и техника под сотку. Там тоже не все так просто, как кажется. Это если только прыжки смотреть и уметь считать)
+19
-7
+12
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Rush
Там решающим было 6-й ультра си 3А в КП, где Саша упала.
+2
-6
-4
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Руслан Карелов
Ответ As per
Может эта женщина прекратит пиариться на именах фигуристок, к которым не имеет никакого отношения? Как то её стало слишком много.
Слишком много беспричинного гонора стало от этой дамы
+16
-9
+7
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Дмитрий Пузырёв
Главное, чтобы катание оставалось женственным. (у девушек)
+9
-1
+8
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Мария Селезнева
Ох уж этот мифический четверной тулуп туктамышевой!
+26
-8
+18
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As per
Может эта женщина прекратит пиариться на именах фигуристок, к которым не имеет никакого отношения? Как то её стало слишком много.
+29
-16
+13
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Буква на ладони
Беги, дядь Мить
+7
-2
+5
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